أعلن بنك الإسكان عن إبرام اتفاقية مع شركة العالي للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ 72 وحدة جديدة، بواقع 40 وحدة سكنية بمنطقة عسكر، و32 وحدة سكنية بمدينة حمد، وذلك في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن تسريع وتيرة المشاريع وبناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وزيادة المخزون العقاري من الوحدات السكنية، وتوفير خيارات سكنية نوعية تلبي احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب ترسية مناقصة الخدمات الاستشارية على شركة العالي للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات التصميم الهندسي للمشروعين، بقيمة إجمالية تبلغ 48 ألف دينار بحريني.

وصرح السيد إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن جهود بنك الإسكان لدعم مسار تنفيذ المشاريع الإسكانية وفق أعلى المعايير الهندسية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز كفاءة التنفيذ، انطلاقاً من الشراكة المستمرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات القطاع الإسكاني.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تنويع الخيارات السكنية أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من خيارات برامج التمويلات الإسكانية كبرامج تسهيل، وتسهيل+، ومزايا الفئة المستحدث، منوها إلى مواصلة بنك الإسكان العمل على تطوير منظومة المشاريع الإسكانية من خلال تعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة الوطنية، والاستثمار في جودة التصميم منذ المراحل الأولى للمشروع، لما لذلك من أثر مباشر في رفع جودة التنفيذ، وتعزيز كفاءة المشاريع، وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسرة البحرينية وتواكب النمو العمراني الذي تشهده المملكة.

من جانبه، قال السيد محمد جعفر بوجيري، مدير عام شركة عقارات الإسكان، أن مشروع مدينة حمد يقع على أرض تبلغ مساحتها 11,702 متر مربع، فيما يمتد مشروع عسكر على مساحة 11,630 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية للوحدات السكنية نحو 225 متراً مربعاً، حيث تتكون كل وحدة سكنية من أربع غرف نوم، ومساحة مفتوحة تضم صالة معيشة وطعام، ومطبخاً، وغرفة خادمة، وغرفة غسيل، وموقف يتسع لسيارتين، بما يتماشى مع احتياجات الأسرة البحرينية ويوفر بيئة سكنية عملية ومتكاملة.

وأضاف بوجيري أن التعاون مع شركة العالي للاستشارات الهندسية يأتي في إطار الحرص المستمر لشركة عقارات الإسكان على تحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والتنفيذية في تنفيذ المشاريع منذ المراحل الأولى، بما ينعكس على سرعة الإنجاز، وجودة المخرجات، واستدامة المشاريع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المواءمة المبكرة بين مرحلتي التصميم والتنفيذ تمثل أحد أهم عوامل نجاح المشاريع، لما لها من دور في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة الإنجاز والتسليم، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والاستجابة للاحتياجات المتنامية والمتغيرة للأسر البحرينية.

من جانبه، أعرب السيد أحمد العالي، مدير عام شركة العالي للاستشارات الهندسية عن سعادة الشركة باختيارها للعمل في تنفيذ مشروعي عسكر ومدينة حمد، وبالتعاون الوثيق مع بنك الإسكان وشركة عقارات الإسكان، مؤكداً حرص الشركة على تقديم تصميمات هندسية عملية وعالية الجودة تسهم في إنجاح هذه المشاريع، وتعزز كفاءة تنفيذها، وتوفر مجتمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق أعلى مستويات الجودة والاستدامة.

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