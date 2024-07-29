أطلقت منصة 72، منصة للاستثمار الجماعي والتابعة لآرش المالية ، مبادرة توعوية شاملة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار تحت شعار "استثماراتك تصنع الفارق" في القطاع الصناعي ودوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة، وذلك تماشيًا برنامج تطوير الصناعة الوطنية و الخدمات اللوجستية الرامية إلى تطوير الصناعات التحويلية و توطين الصناعات الواعدة.

صرح الأستاذ صلاح علاف، الرئيس التنفيذي لشركة آرش المالية: "تهدف حملة 'استثماراتك تصنع الفارق' إلى تمكين المستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة وزيادة الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة. نحن نؤمن بأن الاستثمار في القطاع الصناعي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية". وأضاف أن الحملة تركز على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية فريدة.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من منصة 72 بأهمية دور الصناعة في بناء الأمم والشعوب، حيث تُساهم في تحقيق الثروة والرخاء من خلال خلق فرص عمل جديدة ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.

كما تسلط الحملة الضوء على تجارب الدول النامية بفضل الصناعة مثل سنغافورة و ذلك بفضل هذه الاستثمارات، نما الناتج المحلي الإجمالي من 700 مليون دولار في عام 1960 إلى حوالي 396 مليار دولار في عام 2021، وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 428 دولاراً في عام 1960 إلى حوالي 73,000 دولار في عام 2021.

كم نمى الناتج المحلي الإجمالي لهذه القوى العظمى بما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للتكنولوجيا والصناعة المتقدمة. على سبيل المثال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 215 مليار دولار في عام 1970 إلى حوالي 4.2 تريليون دولار في عام 2021.

ألمانيا وسنغافورة تُعتبران من أكبر المراكز العالمية لصناعة البتروكيماويات. في ألمانيا، تلقت صناعة البتروكيماويات استثمارات ضخمة مما عزز من قدرتها على الابتكار والاستدامة مثل شركات رائدة مثل BASF، باير، وإيفونيك التي تقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة. كما تركز هذه الصناعات على الابتكار المستدام، مثل شركة إيفونيك وHIL-Diolen Polymers GmbH التي تبتكر في مجال المواد البتروكيماوية المتخصصة.

كما تسعى المبادرة إلى رفعِ مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتشجيع المشاركة الوطنية في نهضة المملكة الصناعية.

وتشملُ المبادرة سلسلة تثقيفية وتفاعلية توعويّة، وتُؤكّد المنصة على أنّ المملكة العربية السعودية تمتلك جميع المقومات اللازمة لتُصبح قوة صناعية عالمية، بما في ذلك، شباب طموح، إذ تمتلك المملكة شبابًا طموحًا يتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للنجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الصناعي، وجنبًا إلي الموارد الهائلة التي تتمتع بها مملكتنا بموارد طبيعية هائلة تُعدّ أساسًا مهمًّا للعديدِ من الصناعات، مثل النفط والغاز والمعادن.

و تهدف المنصة إلى توفير فرص استثمارية نوعية لتمكين الأفراد لتمكين المستثمرين الذين تنطبق عليهم الشروط من الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة في قطاعات مختلفة. كما تهدف المنصّة المشاركة في نهضة المملكة الصناعية من خلال توفير الاستثمار في هذا القطاع الواعد. .وتجدر الإشارة ان الاستثمارات المطروحة عبر منصة 72 قد لا تكون ملاءمة لجميع المستثمرين، وأن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على تفاصيل الاستثمارات المطروحة ودراسة محتواها، قد يترتب عليه أخطار عالية. وفي حال تعذر فهم محتواها، فإنه يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

حملة "استثماراتك تصنع الفارق" ليست مجرد حملة دعائية، بل هي دعوة حقيقية للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مستقبل المملكة الصناعي والاقتصادي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال استثمارات ذكية ومستدامة تعزز من الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.

رسائل الحملة للمؤثرين

التغريدة 1:

منصة @72saudi: حملة "استثماراتك تصنع الفارق" من منصة 72 تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في الصناعات الوطنية. شارك في تعزيز الاقتصادالمحلي ودعم المنتجات الوطنية السعودية. اكتشفوا المزيد: https://72-invest.com

التغريدة 2:

منصة @72saudi تطلق حملة "استثماراتك تصنع الفارق" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي. شارك في المبادرة ساهم في بناء مستقبلاقتصادي مستدام. لمزيد من المعلومات: https://72-invest.com

التغريدة 3:

منصة @72saudi: نؤمن بأن الاستثمار في المنتجات المحلية يعزز من اقتصادنا الوطني ويدعم الشباب في خلق فرص عمل. لمعرفة المزيد عن الاستثمار في الصناعات الوطنية مع حملة "استثماراتك تصنع الفارق" من منصة 72: https://72-invest.com

التغريدة 4:

منصة @72saudi: حملة "استثماراتك تصنع الفارق تسلط الضوء على الاستثمار في مستقبل المملكة ودعم الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصاديةالمستدامة و تعزيز المحتوى المحلي. لمزيد من التفاصيل: https://72-invest.com

التغريدة 5:

حملة "استثماراتك تصنع الفارق" من منصة @72saudi تدعو المستثمرين ليكونوا جزءًا من مستقبل المملكة الاقتصادي والصناعي. و تأكيد أهمية الاستثمار في الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي. تعرفوا على الفرص المتاحة: https://72-invest.com

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