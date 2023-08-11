حققت صافي ربح قدره 18.9 مليون ريال خلال ستة أشهر

الرياض، المملكة العربية السعودية، تابعت شركة "لازوردي للمجوهرات" نتائجها المالية الإيجابية خلال العام الحالي 2023، مع تحقيقها ربحًا صافيًا في الربع الثاني وصل إلى 7.2 مليون ريال؛ لتصل قيمة الأرباح الصافية التي حققتها المجموعة منذ بداية العام (خلال ستة أشهر) إلى 18.9 مليون ريال، لتؤكد بذلك ريادتها لقطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأنها تسير بخطى ثابتة وواثقة لتحقيق أهدافها المتمثلة في رفع الإيرادات وزيادة الأرباح مع خفض التكاليف المالية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو.

وقد ساهم الأداء الثابت والقوي للمجموعة خلال الفترة الماضية في تحقيقها أرباحًا تشغيلية بلغت 18.7 مليون ريال، خلال الربع الثاني بنسبة نمو بلغت 25.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن حققت إيرادات تشغيلية بلغت 115.3 مليون ريال.

ومن جانب خفض التكاليف المالية، تمكّنت المجموعة من خفض مصاريفها التشغيلية بنسبة 11.4% عن نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث وصلت قيمة المصاريف التشغيلية إلى 52.1 مليون ريال، ويعود ذلك إلى المبادرات الفعلية التي أطلقتها المجموعة للتحكم في التكاليف.

وفي المملكة العربية السعودية، نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 10.3٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو الإيرادات في المتاجر الحالية، وافتتاح متاجر جديدة كجزءٍ من خطة المجموعة؛ لتوسيع نطاق أعمال شبكة البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

أما في جمهورية مصر العربية، فقد نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بالجنيه المصري بنسبة 46٪، كما حققت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة ارتفاعًا بنسبة 62٪ مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقًا على تلك النتائج، أكد الرئيس التنفيذي السيّد سليم شدياق، أن الشركة تابعت بنجاح خطة التحوُّل الخاصة بها، التي أطلقتها قبل نحو 3 سنوات، وساهمت في تحقيق نتائج قوية بشكلٍ ثابت، ربعًا تلو الآخر؛ حيث حرصت الشركة على تبنّي الابتكارات والمبادرات الجديدة التي ساهمت في زيادة مبيعاتها، وتحسين هامش الربح الإجمالي، والعمل برأس مال أقل.

وأضاف "شدياق": قدمنا في عام 2023 مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك لازوردي (L’azurde)، وتوس (TOUS)، ومس إل (Miss’L)، التي تلبي متطلبات واحتياجات المرأة العربية، وتقدم لها منتجات ذهبية عصرية تليق بمكانتها الرفيعة وذوقها العالي.

موضحًا أن الشركة ستواصل سعيها لتوليد مصادر دخل جديدة ومتنوعة، سواءً من خلال القنوات الرقمية، أو من خلال التوسع في افتتاح متاجر جديدة، وإطلاق منتجات عصرية تقدم قيمة كبيرة للمستهلكين، وتوفر للشركة هوامش ربح قوية.

وبيَّن "شدياق" أن الشركة ستعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في خط المجوهرات العصرية "مس إل" إلى أقصى إمكاناته، من خلال افتتاح نقاط البيع بالتجزئة، وتعزيز دور الوكلاء، وأيضًا من خلال التجارة الإلكترونية. كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمال العلامة التجارية العالمية TOUS في المملكة العربية السعودية من خلال التجارة الإلكترونية، ورفدها بأحدث التصميمات التي تلبي متطلبات المرأة العصرية. كما ستعمل الشركة على تنمية قطاع "لازوردي" الناجح في مجال البيع بالتجزئة من خلال نقاط بيع جديدة، وتقديم تشكيلة منتجات أفضل. إضافة إلى الاستفادة من شبكة عملائنا القوية في سوق المجوهرات الذهبية التقليدية؛ لتوسيع المزيد من خطوط الإنتاج والمجموعات؛ مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح.

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