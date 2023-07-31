ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك خلال الاعوام الخمسة الماضية بنسبة 42%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ارتفاع حجم استهلاك متعامليها في دبي لخدمات تبريد المناطق بنسبة 7.2% )طن تبريد في الساعة( خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، كما أعلنت عن ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك بنسبة 42% )طن تبريد في الساعة( خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2018 ولغاية 2022.

أوضحت «إمباور» أن النمو اللافت في انتاجيتها واستهلاك متعامليها ناجمان عن ارتفاع الطلب من قبل العملاء بسبب ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً، الذي ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، نواصل العمل على زيادة القدرة الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

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