أعلنت اليوم مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022.

وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 46 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 26 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة في العام 2021، وبارتفاع قدره 78٪. هذا وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 3.76 سنت أمريكي للربع الأول من العام 2022، مقارنة مع2.11 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 75% حيث بلغ 72 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022 بالمقارنة مع 41 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2021. وبلغ صافي مجموع الدخل التشغيلي 193 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع 93 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2021 وبارتفاع قدره 106%. وكانت الزيادة في صافي الدخل التشغيلي واسعة النطاق إجمالاً وتعود إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار والتمويل ودخل العملات الأجنبية.

بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 1.39 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021، مسجّلاً بذلك انخفاضًا طفيفا بنسبة 1.9٪ بسبب تأثير العملات الأجنبية. هذا وقد ارتفع مجموع الحقوق بنسبة 1.3% ليبلغ 2.08 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022، مقارنةً مع 2.06 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021، ويعود ذلك إلى ازدياد الحصص الغير مسيطرة.

وقد انخفض مجموع الأصول للمجموعة بنسبة 4.5%، أيضاً بسبب العملات الأجنبية، ليبلغ 27 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بالمقارنة مع 28 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021.

وتعليقًا على أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2022، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: " على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في بعض الأسواق، فقد تمكنا من تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من هذا العام، ويعكس النمو الكبير في العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول استراتيجية فعالة أثمرت عن نتائج إيجابية لمساهمينا وعملائنا. وتماشيًا مع استراتيجيتنا، ولمواءمة أفضل مع طبيعة أعمالنا، فقد حصلنا الآن على موافقة مصرف البحرين المركزي لتحويل ترخيصنا من مصرف جملة إسلامي إلى شركة استثمارية (فئة "1")".

هذا وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، السيد مازن مناع: " تعكس نتائجنا الإيجابية نهجًا ناجحًا لاستثماراتنا بالإضافة إلى تركيزنا على الإدارة الفعالة للمخاطر والاستراتيجيات. وعلى الرغم من الضغوط التضخمية الكبيرة في الأسواق التي نعمل فيها، فإنّ نفقاتنا ضلّت ثابتة، ممّا يدل على تركيزنا على التحكّم في النفقات. وقد أدّى ذلك إلى تحسّن ملحوظ في كفاءتنا التشغيلية من 59٪ إلى 41٪ في الربع الأول من عام 2022".

وأضاف السيد مازن: "في حين أظهرت نتائج الربع الأول زخمًا إيجابيًا، لا تزال بيئة التشغيل صعبة بسبب الوضع الجغرافي السياسي في أجزاء من العالم، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية، وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق التي نعمل فيها، وارتفاع معدلات الفائدة عالميا، ممّا سيتطلّب منا الاستمرار في توخي اليقظة خلال هذه الفترة ومواصلة التركيز على أعمالنا واستراتيجياتنا الأساسية".

يتوفر هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية للمجموعة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع المجموعة على العنوان التالي: www.albaraka.com

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حول مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفيّة لديها انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة، وتقدّم خدماتها من خلال ما يزيد عن 650 فرع.

وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل الاتصال:

نادرة أبو علي

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي والعلامة التجارية

تليفون 17541122 تحويل 242

البريد الالكتروني: nabuali@albaraka.com