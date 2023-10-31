جدّة، السعودية: أعلنت شركة المطاحن الأولى ("الشركة" أو "المطاحن الأولى")، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال إنتاج الدقيق والأعلاف والنخالة ومشتقات الدقيق ذات الجودة العالية، اليوم عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر الأولى والربع الثالث من العام 2023م.

وتعقيباً على النتائج المالية للشركة، قال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة "المطاحن الأولى": "سجلت شركة المطاحن الأولى أداءً مالياً متميزاً ً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023م، على الرغم من الظروف والتحديات غير المواتية والتي تلقي بظلالها على الأسواق. وانطلاقاً من أعمالنا الأساسية التي تتسم بالتنوّع والقوّة، نواصل سعينا المستمر نحو رفع مستويات كفاءة عملياتنا بهدف تعزيز نمو هوامش الأرباح. كما أننا نتوقع البدء في لمس نتائج تنوع منتجاتنا النهائية، والتي لم نتوقف عن تطويرها بهدف مواكبة احتياجات عملائنا، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث يشمل ذلك البدء بتشغيل مطحنة بيزا (PESA Mill ) ومصنع المخاليط (Mixing Plant) وغيرها من المشاريع الأخرى القادمة خلال العام 2024م، ابتداءً من تشغيل مطحنة السميد (Durum Mil) ورفع الطاقة الإنتاجية للمطحنة سي (Mill C) في مصنع جدة.

حققت الشركة إيرادات مستقرة وهوامش ربحية مزدوجة الأرقام (DOUBLE-DIGIT) وتتمتع بمسار نمو واستراتيجية واضحة المعالم، وجميعها عوامل رئيسية تؤكد أننا نمضي قدماً في الاتجاه المأمول نحو تحقيق القيمة والفائدة على الأمد الطويل لمساهمينا وأصحاب المصلحة عامةً.

النتائج المالية: نمو في الإيرادات والاستمرار بتسجيل هوامش ربحية مزدوجة الأرقام (DOUBLE-DIGIT) لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية

سجّلت "المطاحن الأولى" نمواً في إيراداتها بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023م، حيث بلغت 718 مليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو مدعوماً بمبيعات منتجها الرئيسي، الدقيق، والذي حقق نمواً بنسبة 8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، إضافة الى نمو بنسبة 7% في إيرادات النخالة، كنتيجة لنجاح الشركة في استقطاب شريحة جديدة من العملاء وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي. وقد حققت الشركة خلال الربع الثالث للعام 2023م، ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 4.3% وذلك بفضل نمو بنسبة 10% في صافي إيرادات الدقيق ونمو بنسبة 16% في صافي إيرادات الأعلاف. و ذلك على الرغم من انخفاض إيرادات النخالة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الربع الثالث للعام 2023م، بسبب اعطاء الأولوية بالتخصيص لدعم منتجات الأعلاف تلبيةً للطلب المتزايد عليها. كما أنه وخلال الربع الثالث للعام 2023م، بلغت معدلات استغلال السعة الإنتاجية للشركة 97.2%، بما يمثّل زيادةً بنسبة 7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

اختتمت الشركة التسعة أشهر الأولى من العام 2023م بإجمالي أرباح قدرها 308.5 مليون ريال سعودي، وبنفس مستويات الفترة ذاتها من العام السابق، مما يؤكد قوّةً في أداء أعمالها. وقد حققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023م بقيمة 162.7 مليون ريال سعودي و54 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث للعام 2023م، بما يشكل انخفاضاً سنوياً بنسبة 17.5% و14.9% على التوالي. حيث يأتي هذا الانخفاض كانعكاس مباشر لتسجيل التكاليف التمويلية وتكاليف أسعار الفائدة المرتبطة بترتيبات انتقال التمويل طويل الأجل كجزء من عملية الاندماج مع الشركة الأم "رحى الصافي للأغذية"، والتي تم البدء في تسجيلها في القوائم المالية للشركة من تاريخ 15 سبتمبر 2022م. وباستثناء تكاليف أسعار الفائدة، فإن مستويات صافي أرباح الشركة لا تزال متماشيةً مع المعدلات المحققة خلال الفترة أو الربع ذاته في العام السابق. وقد رصدت الشركة طلباً متزايداً على منتجاتها في مناطق جغرافية جديدة، مما دفعها إلى تخصيص مزيد من مصاريف البيع والتوزيع لمواكبة هذا النمو، إلا أن المصاريف التشغيلية حافظت على نفس مستوياتها للفترات السابقة كنتيجة لإعادة ضبط وإدارة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف الأخرى.

ورغم ذلك، سجلت "المطاحن الأولى" هامش صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى والربع الثالث من العام 2023م بنسبة 22.7% و21.8% على التوالي، مما يعكس قوّة أدائها المالي وأرباحها المتميّزة.

العمليات التشغيلية: محفظة منتجات متنوّعة وتوسع جغرافي قوي يدعمان نمو الشركة في قطاعات المنتجات النهائية

توفر "المطاحن الأولى" محفظة منتجات متنوعة وتتمتع بحضور قوي في جميع المناطق الرئيسية في أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تنتج كل من منتجات الدقيق ومنتجات النخالة في مطاحنها المنتشرة في جدة والقصيم وتبوك والأحساء، كما تنتج منتجات الأعلاف في مطاحنها المتواجدة في جدة والقصيم.

وتتوقع شركة "المطاحن الأولى" تحقيق نمو واعد عبر مسارين رئيسيين، أولهما محفظة أعمالها الأساسية، من خلال تحسين ديناميكيات التكلفة والإنتاج بهدف تحقيق وفورات في الحجم كنتيجة لتنوع الحضور الجغرافي للشركة وتنوع محفظة عملائها. إضافةً الى توسع الشركة المستمر عبر قطاعات المنتجات النهائية التي ستسهم بدورها في زيادة نمو العوائد، وهو ما سيتطلب تخصيص المزيد من النفقات الرأسمالية والتشغيلية كمسار ثاني لدعم هذا النمو وزيادة حصة الشركة السوقية.

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