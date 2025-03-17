دبي، الإمارات العربية المتحدة: بيعت ثلاث قطع أراضي في وسط مدينة دبي بربح إجمالي بلغ 715 مليون درهم، مما يسلط الضوء على النمو الهائل وإمكانات الاستثمار في سوق العقارات في المدينة.

وحققت المعاملات الثلاث، التي اكتملت جميعها في غضون خمسة أيام في الشهر الماضي، عوائد فردية بلغت 225 مليون درهم، و290 مليون درهم، و200 مليون درهم على التوالي للبائعين الثلاثة.

وكشفت بيانات DXBinteract أن أحد المستثمرين باع إحدى القطع، وهي قطعة أرض مميزة مساحتها 51,439 قدماً مربعاً، مقابل 400 مليون درهم، بعد 18 شهراً فقط من شرائها مقابل 175 مليون درهم. وتم شراء قطعتي الأرض الأخريين في أبريل 2017 ومايو 2021 على التوالي.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " FÄMالعقارية": "تسلط هذه المعاملات الضوء على ارتفاع قيمة الأراضي في المناطق الرئيسية بالمدينة، وتؤكد كيف أن مزيج العروض السكنية والتجارية والترفيهية الفاخرة الفريد في وسط مدينة دبي جعلها وجهة عالمية رائدة للمستثمرين".

وأضاف: "بالإضافة إلى جاذبيته التجارية، يعد وسط مدينة دبي وجهة سياحية رئيسية تجذب ملايين الزوار سنوياً إلى معالمها السياحية ذات المستوى العالمي وفنادقها الفاخرة ومطاعمها الراقية. إن هذا الجاذبية المتعددة تجعلها فرصة استثمارية فريدة من نوعها."

وباعتبارها موطناً لمعالم شهيرة عالمياً مثل برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي، شهد وسط مدينة دبي ارتفاعاً كبيراً في قيمة الأراضي على مدار السنوات الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي والعرض المحدود.

وشهدت مبيعات الأراضي الرئيسية الثلاث في الشهر الماضي ارتفاع قيمة الأراضي من 3,400 درهم إماراتي إلى 7,780 درهماً إماراتياً للقدم المربع، ومن 2,610 درهماً إماراتياً إلى 10,593 درهماً إماراتياً للقدم المربع، ومن 2,810 درهماً إماراتياً إلى 5,620 درهماً إماراتياً للقدم المربع على التوالي.

وتسلط الصفقات العقارية الضوء على الطبيعة المزدهرة بشكل متزايد لسوق العقارات في دبي بعد ذروة العام الماضي التي بلغت 180,900 معاملة عقارية بقيمة 522,1 مليار درهم إماراتي.

وحقق المستثمرون أرباحاً قياسية بلغت ما يقرب من 60 مليار درهم إماراتي من سوق إعادة البيع في دبي في عام 2024. وحقق السوق الثانوي مكاسب رأسمالية بلغت 59,7 مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة 34٪ عن عام 2023، وارتفاع بنسبة 1300% خلال السنوات الخمس الماضية.

وتابع المسدي قائلاً: "إن الارتفاع السريع في قيمة الأراضي هو شهادة على ثقة المستثمرين في مستقبل دبي. وهذا نتيجة للأنظمة الصارمة وأدوات الشفافية الرقمية واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل التي بدأتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وحكومة دبي".

"ويرى المشترون والمستثمرون أن هذا السوق آمن وشفاف، وقد اكتسبوا الثقة في المتخصصين في العقارات لمساعدتهم على الاستفادة من مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة. ان هذا الوقت مثير لهذا القطاع، ونتطلع إلى رؤية زخم مستمر في السوق".

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