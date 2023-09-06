

إجمالي الشحنات المتراكمة من الوحدات الشمسية تتجاوز حتى الآن 150 جيجاواط

وإنتاج اجمالي لـ75 جيجاواط من وحدات قياس 210 ملم في نهاية يونيو 2023

الشركة تظهر خبرة كبيرة ومستويات نمو استثنائية وتعزز التزامها بتحقيق الحياد الكربوني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أحدث التقارير المالية الصادرة عن ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن إيراداتها للأشهر الستة الأولى من عام 2023 والتي بلغت 7.13 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ مجموع الطاقة الإنتاجية من وحدات قياس 210 ملم أكثر من 75 جيجاواط في نهاية يونيو 2023.

ويسلط التقرير المالي للنصف الأول من عام 2023 الضوء على أبرز إنجازات الشركة، وسعيها لتوفير خدمات سهلة وذات القيمة للعملاء. وأظهرت الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي خبرة كبيرة كشركة رائدة في القطاع من خلال تقنية الوحدات من قياس 210 ملم، التي تجاوزت شحناتها نصف السنوية 27 جيجاواط. كما تخطى إجمالي الشحنات المتراكمة من الوحدات الشمسية حتى الآن 150 جيجاواط. وارتفعت الطلبات على أنظمة التتبع وهياكل التركيب المائلة الثابتة إلى 3.3 جيجاواط، بينما تضاعفت شحنات بطاريات ترينا ثلاث مرات مقارنة مع عام 2022.

وساهم اعتماد ترينا سولار تقنية خلية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن في النجاح العام الذي حققته الشركة في عام 2023. وبحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل طاقة الشركة الإنتاجية من رقائق الفئة إن إلى 50 جيجاواط، وطاقتها الإنتاجية من الوحدات إلى 95 جيجاواط، وطاقتها الإنتاجية من الخلايا إلى 75 جيجاواط، بما فيها 40 جيجاواط من خلايا الفئة إن، ومزودة جميعها بتقنية خلية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جونزالو دي لا فينا، رئيس وحدة أعمال ترينا سولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "وفرت ترينا سولار، منذ تأسيسها في عام 1997، الوحدات الكهروضوئية والطاقة النظيفة إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة. ويؤكد تقريرنا الأخير مرة أخرى التقدم الممتاز الذي حققناه خلال النصف الأول من عام 2023. شهدنا عاماً حافلاً بالابتكار، وهناك طلب كبير على منتجاتنا من أجل ريادة حلول الطاقة الذكية في مختلف أنحاء العالم.

وتتصدر الطاقة الشمسية خطط معظم الحكومات والشركات والأفراد، حيث تعتبر معالجة أزمة المناخ مشكلة ملحة، ونحن ملتزمون بالعمل مع الجميع لتوفير مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية للجميع. وحققت الشركة بداية مذهلة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث انطلقت عمليات الإنتاج الضخمة لسلسة وحدات فيرتكس إن +700 واط".

وضعت ترينا سولار مخطط إنتاج متكامل لمصنعها الجديد في فيتنام بطاقة إنتاجية تبلغ 6.5 جيجاواط من الرقائق والخلايا والوحدات، مما يوفر خيارات تسليم مريحة لتلبية الطلب الدولي المتزايد. كما سجلت إنجازات تكنولوجية هامة في مجال حلول تخزين الطاقة؛ حيث تتميز بطارية ترينا إيليمنتا بأحدث تقنيات البطاريات الداخلية وبتصميمها المبتكر. وتوفر الشركة منتجات تخزين الطاقة الأكثر فعالية وأماناً لتطوير المشاريع، مما يساعد على تحقيق إمدادات مستقرة من الكهرباء من جوانب توليد الطاقة والشبكة والمستخدم.

وحصلت ترينا سولار على إشادة المؤسسات الدولية لما توفره من تكنولوجيا متطورة ومنتجات موثوقة ولأدائها المالي الممتاز، وتصدرت تصنيف الشركات المصنعة للألواح الكهروضوئية للربع السنوي الثالث في تقرير آفاق السوق الصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف. كما حظيت ترينا سولار على درجة 100% في استبيان قابلية التمويل البنكي الصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف خلال الأعوام السبعة الماضية، كما حصلت على تقييم الفئة الأعلى AAA للمرة الخامسة على التوالي في أحدث تصنيفات قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية الصادرة عن شركة بي في تك. ونالت ترينا سولار لقب الإنجاز الإجمالي المتميز من مركز اختبار الطاقة المتجددة للعام الرابع على التوالي، كما صُنفت للمرة التاسعة على التوالي كالشركة صاحبة الأداء الأفضل من مختبر بي في إيفوليوشن لابس.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ونجحت الشركة حتى اليوم في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 140 جيجاواط إلى جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، تشمل أنشطة ترينا سولار تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية وتمويها وتصميمها وتشييدها وتشغيلها وإدارة عملياتها، فضلاً عن توفير الحلول الشاملة لتكامل الأنظمة لجميع العملاء. كما نجحت الشركة في ربط محطات توليد الطاقة الشمسية باستطاعة تزيد عن 9.5 جيجاواط بشبكات الكهرباء الرئيسية حول العالم. وأطلقت ترينا سولار في عام 2018 العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، بهدف التحول إلى مزود رائد لخدمات الطاقة الذكية. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.