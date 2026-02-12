زيادة الإيرادات بنسبة 44% لتصل إلى 27.5 مليار درهم إماراتي (7.5 مليار دولار أمريكي)

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز بنسبة 38% لتبلغ 125.2 مليار درهم إماراتي (34.1 مليار دولار أمريكي)

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 52% لتصل إلى 14.3 مليار درهم إماراتي (3.9 مليار دولار أمريكي) مع تسجيل هامش قوي بنسبة 52 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والرائدة في مجال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصّة الأغلبية فيها، عن تحقيقها أداءً مالياً وتشغيلياً استثنائياً خلال عام 2025، يرجع إلى الطلب المستمر ضمن مجمعاتها الرئيسية، والكفاءة في تنفيذ مشاريعها، وبيئتها التشغيلية المواتية.

وتعكس هذه النتائج استمرار الثقة بسوق العقارات في دبي، في ضوء نمو سكاني متزايد، واهتمام متنامٍ من المستثمرين، وإطار تنظيمي يدعم التنمية طويلة الأمد وتدفّق الاستثمارات.

أبرز نتائج عام 2025:

نمو المبيعات: سجلت إعمار للتطوير أعلى مبيعاتها العقارية على الإطلاق بقيمة 71.1 مليار درهم إماراتي (19.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 9% مقارنةً بمبيعات عام 2024 البالغة 65.4 مليار درهم إماراتي (17.8 مليار دولار أمريكي)، مدفوعةً بالطلب القوي ضمن مجمعاتها القائمة وحديثة الإطلاق على حد سواء.

الأنشطة التطويرية وإطلاق المشاريع

على مدار عام 2025، أطلقت إعمار للتطوير أكثر من 48 مشروعاً سكنياً جديداً ضمن مجمعاتها الرئيسية، من بينها "جراند بولو كلوب آند ريزورت"، ومرحلة جديدة من "ذا فالي"، و"بريستول" في إعمار بيتشفرونت، ما يعكس عمق محفظتها التطويرية وتنوعها.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق "إعمار هيلز"، الوجهة العمرانية الجديدة التي ستضم مشروع "دبي مانشنز"، وهو مشروع سكني فائق الفخامة قيد التطوير، يقدّم مجموعة محدودة من القصور المصمّمة خصيصاً لتلبية تطلعات نخبة من العملاء العالميين، ويعزّز حضور إعمار للتطوير في قطاع العقارات الفاخرة.

قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "تعكس نتائج عام 2025 قوة المنظومة التطويرية في دبي، ووضوح الرؤية التي أرستها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. فالبيئة التنظيمية المستقرة، والتخطيط طويل الأمد، والانفتاح على الاستثمارات العالمية يتيح لشركات مثل إعمار التخطيط بثقة والتنفيذ على نطاق واسع. وبعيداً عن الأرقام، يبقى هدفنا الأسمى تطوير مجتمعات مستدامة تواكب المستقبل، وتسهم في نمو المدينة وجودة الحياة فيها."

نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع:

إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها مجمّع روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي (دبي مارينا)، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب، ومرسى راشد لليخوت، وذا فالي، وذا أويسيس، وإعمار بيتشفرونت، وجراند بولو كلوب آند ريزورت. وقامت بتسليم أكثر من 80,500 وحدة سكنية منذ العام 2002. ولدى الشركة مبيعاتٍ متراكمة بقيمة 125.2 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة، التي تعمل حالياً على تسليم ما يقرب من 51,000 وحدة سكنية قيد التطوير.

