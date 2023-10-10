صندوق الفرص الخاصة الثاني يُدار وفق استراتيجية استثمارية متميّزة

وسيواصل التركيز على اقتناص الفرص المجزية في السوق البرازيلية

نيويورك، الولايات المتحدة /أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، إغلاق صندوق الاستثماري الرئيسي الثاني "صندوق الفرص الخاصة" في البرازيل بنجاح، وقد بلغ إجمالي الالتزامات التي تم استقطابها ما يزيد على 710 ملايين دولار من مجموعة متنوعة من مستثمرين دوليين، بما فيها صندوق بارز لمعاشات التقاعد ومكاتب عائلية ومؤسسات تجارية وصناديق أسهم خاصة وشركات متخصصة في إدارة أصول قادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وفي هذه المناسبة، قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار رئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: "يأتي إتمام صندوق استثمارنا الرئيسي الثاني في البرازيل تتويجاً لسجل حافل من العمل والاستثمار في البرازيل امتد لعشر سنوات، اكتسب خلالها فريقنا خبرة رائعة في تقييم وتنفيذ استثمارات معقدة على خلفية ظروف ليست دائماً مواتية ضمن مشهد الاقتصاد الكلي. ونحن على قناعة راسخة بأن نجاحنا في جمع التمويل المطلوب يُعد دليلاً دامغاً على سلامة استراتيجية الاستثمار المتبعة والتي تتميز بالثبات، بل وشاهد قوي على خبرات فريقنا الاستثماري المحلي والذي يعمل دائماً على تحقيق مردود إيجابي لصالح مستثمرينا. ولا شك أن هذا ما كان ليتحقق لولا دعم ومساندة شركائنا الحاليين والجُدد الذين أودعوا استثماراتهم لدينا".

وسيواصل صندوق الفرص الخاصة الثاني في البرازيل استراتيجيته القائمة على التركيز بصفة رئيسية على الاستثمار والحصول على حصص ملكية مسيطرة في شركات ناضجة تواجه تحديات أو أزمات إلا أنها تحمل إمكانات واعدة. وتتيح هذه الاستراتيجية للصندوق الاستحواذ على هذه الشركات بأسعار جذابة منذ البداية، مما يوفر له هامش سلامة عند إغلاق الصفقة من خلال تقليل تأثر الصندوق بالتغيرات الاقتصادية في البرازيل، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، مع الاحتفاظ في ذات الوقت بفرص الاستفادة الإيجابية من النمو الاقتصادي. ويبحث الصندوق عن الفرص التي تتيح تحقيق قيمة إيجابية فور تغيير ملكية الشركة والذي يؤدي عادة للتخلص من أي تعقيدات وتمهيد الطريق لتحقيق عوائد قوية متوازنة المخاطر لمستثمرينا.

وتجدر الإشارة أن مبادلة كابيتال تعد أول صندوق استثمار سيادي يتولى إدارة أصول نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى. وتدير الشركة أصولاً واستثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، وذلك في مجالات متنوعة تشمل الأسهم الخاصة والحلول والاستثمارات الناشئة والاستثمار في البرازيل. ويُعد نمو مبادلة كابيتال، باعتبارها شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول ومقرها أبوظبي وتركز على الأنشطة الاستثمارية الدولية، دليلاً آخر على نهج الشركة الريادي في توسيع نطاق أعمالها ومواصلة تنويع أصولها واستثماراتها وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.

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نبذة عن "مبادلة كابيتال"

مبادلة كابيتال شركة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار؛ وهي شركة استثمار سيادي عالمية يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي. تتولى مبادلة كابيتال إدارة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، بما في ذلك أربعة صناديق للاستثمارات الخاصة، وثلاثة صناديق للاستثمارات الناشئة، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة، إلى جانب الاستثمار المستمر والمتنوع في الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة، تعمل مبادلة كابيتال من خلال مكاتب في كل من نيو يورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.mubadalacapital.ae