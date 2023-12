مع تحول العملات المشفرة إلى «الوضع الطبيعي الجديد»، أجرت شركة كاسبرسكي استطلاعاً[1] لدراسة موقف المستهلكين تجاه استخدام العملات المشفرة. وبالنتيجة، قال (71%) من المشاركين في الاستطلاع إنهم يمتلكون عملات مشفرة في الوقت الحالي، وقال (70%) في السعودية أنهم يعلمون كيفية استخدام العملات المشفرة جيداً. واكتشف الاستطلاع أيضاً أن ما يقارب من نصف المستهلكين بنسبة (46%) في السعودية يعتقدون أن العملات المشفرة هي مستقبل التسوق وأن استخدامها كخيار دفع يومي سيسعدهم.

يعتقد ما يقارب من نصف المشاركين في الاستطلاع أن الدفع بالعملات المشفرة سيصبح خياراً شائعاً للتسوق عبر الإنترنت (46%) في السعودية. علاوة على ذلك، تشعر أغلبية المشتركين (91%) في السعودية بالارتياح تجاه التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية باستخدام العملات المشفرة في المستقبل.

يرغب المستهلكون أن يستخدموا العملات المشفرة لشراء ما يتعلق بشغفهم مثل ألعاب الفيديو (66%) ولإجراء عمليات الشراء أو الترقيات داخل اللعبة (43%)، لكن قال (57%) إنهم قد يستخدمونها أيضاً لشراء معدات ألعاب الفيديو مثل لوحات المفاتيح المصممة خصيصاً للعب.

ذكر المشاركون أيضاً أنهم يرغبون في استخدام العملات المشفرة لشراء الملابس (47%) في السعودية والمواد التموينية (42%).

أما عندما طُلب من المشاركين تحديد المخاوف والمخاطر المتعلقة باستخدام العملات المشفرة، فقد أشار (56%) منهم إلى تقلبات الأسعار وعمليات الاحتيال. فقد أدت المخاطر الأمنية المحتملة من استخدام العملات المشفرة إلى إبعاد بعض المتسوقين عن استخدامها، حيث إن18%) منهم لا يعرفون طريقة مناسبة لحماية العملات المشفرة، مما يقلل من دافعيتهم لاستخدامها.

عن الاستطلاع، قالت «مارينا تيتوفا»، نائب رئيس تسويق منتجات المستهلكين في كاسبرسكي: «تظهر نتائج استطلاعنا أن فهم المستخدمين للعملات المشفرة قد زاد خلال السنوات القليلة الماضية. فالآن، أصبح أكثر من نصف المشاركين من السعودية (70%) متيقنين من أن مستوى معرفتهم بالعملات الرقمية عالٍ أو متقدم حتّى. نحن ندعم احتياجات مجتمع مستخدمي العملات المشفرة من خلال إضافة ميزات حماية خاصة إلى حلولنا الأمنية الشاملة مثل Kaspersky Premium، وذلك حتى يتمكن عملاؤنا من التعامل مع العملات المشفرة دون المخاطرة بأموالهم وبياناتهم الشخصية في الفضاء السيبراني.»

كما ينصح خبراء كاسبرسكي باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على الأمان عند استخدام العملات المشفرة:

تحقق دائماً من صحة عنوان محفظة الويب، ولا تتبع الروابط إلى بنك رقمي أو محفظة ويب.

قبل إرسال العملات، تحقق جيداً من عنوان المستلم (على الأقل تحقق من رمزه الأول والأخير)، والمبلغ الذي سيتم إرساله، ومقدار الرسوم المرتبطة بعملية الإرسال.

اكتب عبارة تذكيرية تساعدك على استعادة محفظة العملات المشفرة الخاصة بك إذا فقدتها أو نسيت كلمة المرور الخاصة بها.

حافظ على هدوئك واتخذ قرارات مستنيرة عند الاستثمار في العملات المشفرة؛ لا تتخذ قرارات متسرعة أو ناتجة عن ذعر.

تذكر دائماً أن الاستثمار في العملات المشفرة محفوف بمخاطر عالية. لا تستثمر أكثر مما أنت مستعد لخسارته في أي لحظة. كما ينصح الخبراء دائماً بتنويع استثماراتك.

استخدم محافظ أجهزة معتمدة للعملات المشفرة.

استخدم منتجات مكافحة الفيروسات عالية الجودة لحماية الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى محافظ العملات المشفرة والتداول في بورصات العملات المشفرة.

يمكنك قراءة استطلاع «The Super Sale Game: who’s the winner? A study on how we shop and pay» كاملاً عبر الرابط التالي.

في شهر نوفمبر الماضي أيضاً، أجرت شركة كاسبرسكي استطلاعاً بعنوان «The dark side of Black Friday: decoding cyberthreats around the year’s biggest shopping season» عن الرسائل المزعجة والتصيد الاحتيالي خلال «الجمعة السوداء». يمكنك قراءة تقرير الاستطلاع كاملاً عبر الرابط.

