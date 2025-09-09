الاستفادة من الشراكة المستمرة بين مبادلة و"أنتلر" و"هب71" لتسريع تطوير أداء المؤسسين ودعم نمو المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة .

تعزيز اقتصاد المعرفة في أبوظبي عبر إحداث تأثير ملموس وترابط عالمي فعّال.

أبوظبي: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، بالشراكة مع "أنتلر"؛ المستثمر العالمي الرائد في دعم الشركات الناشئة، و"هب71"؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق "البرنامج الوطني للمؤسسين"؛ وهو مبادرة استراتيجية للمشاريع البحثية لمدة ستة أسابيع، بهدف تحويل الأبحاث الجامعية الرائدة إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال.

تأتي هذه المبادرة امتداداً لاستثمار مبادلة في "أنتلر"، وتجسّد التزامها بدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى "أنتلر" الإشراف على المراحل الأولى من البرنامج والتي تركز على إطلاق الأفكار، والتحقق من جدوى المشاريع، وتطوير أعمال المؤسسين؛ بينما ستقوم "هب71"؛ منظومة التكنولوجيا العالمية التي تضم شركات ناشئة ومستثمرين ورواد أعمال مؤسسيين وجهات حكومية ذات توجهات مستقبلية، باستضافة البرنامج والاضطلاع بدور المنصة التي تعنى بتوسيع نطاق هذا البرنامج، وربط الأبحاث الأكاديمية بمنظومة التكنولوجيا والاستثمار الأوسع في أبوظبي.

وسيستفيد المشاركون في هذا البرنامج وبشكل منظّم، من شبكة علاقات منظومة "هب71" الواسعة من المرشدين والخبراء المتخصصين والشركاء الاستراتيجيين. كما سيحصل المشاركون على خدمات مخصصة للمؤسسين مثل الامتيازات المتعددة والدعم التنظيمي وفرص الاستفادة من الأسواق والمصممة لتسريع نمو المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة. ومن خلال خبرتها في تشغيل برامج تركز على المؤسسين ودعم الشركات الناشئة في 24 قطاعاً، ستوفر "هب71" ورش عمل مصممة خصيصاً، تهدف لدعم مرحلة التأسيس، وتعزيز العلاقات مع المستثمرين بما يساعد على الانخراط في منظومة الابتكار في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال علي المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "نحرص في مبادلة على قيادة جهود الابتكار، لذا نعمل من خلال هذا البرنامج على تحويل الأبحاث الأكاديمية المتميزة وذات الإمكانات العالية إلى مشاريع تجارية قابلة للتطوير. ويعكس هذا التزامنا الأوسع في مبادلة بالعمل على تعزيز آفاق الاستثمار في دولة الإمارات عبر في احتضان قطاعات جديدة ومبتكرة عالية النمو، تُعزز اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة، وتُحدث تأثيراً إيجابياً على مجتمعاتنا. ونتطلع من خلال الجمع بين الأوساط الجامعية وأصحاب المشاريع والقطاع الصناعي ضمن إطار وطني واحد، لإنشاء منظومة تعمل كمحرك قوي للنمو الاقتصادي وتنمية الكوادر وتحقيق قيمة طويلة الأمد".

من جانبه قال رومان أسونساو، الشريك الإداري لشركة أنتلر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: "تتمتع أبوظبي بمكانة مرموقة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار القائم على البحث. ويعكس هذا البرنامج التزاماً مشتركاً بربط الكوادر والمواهب الناشئة بالشركات والبنية التحتية التي تساعدهم على تحقيق النجاح".

بدوره قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة "هب 71": "يُعد تمكين الكوادر والمواهب الوطنية لتحويل الأفكار إلى مشاريع تقنية قابلة للتطوير أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات الناشئة المحلية في أبوظبي. ومن خلال شراكتنا، ستوفر هب 71 للمشاركين إمكانية الاستفادة المباشرة من الوسائل والأدوات والخبرات والشبكات اللازمة لبناء مشاريعهم وتوسيع نطاقها. ويعكس هذا البرنامج التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لريادة الأعمال والابتكار".

ويستهدف هذا البرنامج الكوادر البحثية الواعدة من أبرز جامعات أبوظبي الرائدة. حيث سيحظى المشاركون الذين سيتم اختيارهم بفرصة الانضمام إلى منهج دراسي مُصمم بعناية يشمل ورش عمل وتدريباً واكتساب خبرة في مجالات محددة، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات العالمية الواسعة لمبادلة و"أنتلر" و" هب 71". ولعل أبرز ما يميز هذا البرنامج تركيزه القوي على التعاون المؤسسي، مما يُمهّد الطريق للشركات الناشئة للشراكة مع شركات راسخة في مجالات التجارب الأولية، والتطوير المشترك، والاستفادة من البنية التحتية والدعم الاستراتيجي.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,212 مليار درهم إماراتي )330 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

نبذة عن "أنتلر":

تُعد أنتلر من أكثر مستثمري الشركات الناشئة نشاطًا على مستوى العالم في مجال الاستثمارات المبكرة. وتقود الشركة نهج ما يعرف "بالاستثمار منذ اليوم"، وهو نهج لرأس المال الجريء يركز على الشراكة مع المؤسسين قبل إطلاق الشركات. وتعمل أنتلر بشكل منهجي على الحد من قيود رأس المال والشبكات لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في مراحلهم المبكرة من خلال توفير خدمات مطابقة الشركاء المؤسسين، والتحقق الدقيق من نموذج العمل، وتوفير رأس المال الأولي، ودعم التوسع، والتمويل اللاحق. وقد حازت أنتلر على تقدير Pitchbook عدة مرات بصفتها المستثمر الأكثر نشاطاً عالمياً في مراحل التمويل الأولى، حيث تدعم أكبر عدد من الشركات الناشئة منذ بداياتها المبكرة.

نبذة عن "هب 71"

منصة تكنولوجية عالمية في أبوظبي، صُممت لتمكين الشركات الناشئة المبتكرة من التوسع انطلاقًا من أبوظبي نحو العالمية، وهي مبادرة بين دائرة التنمية الاقتصادية وشركة مبادلة للاستثمار، تتخذ من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مقرًا لها، وتوفر للشركات الناشئة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، ومنظومة رأسمالية متينة، وقوانين مُيسّرة للأعمال، ومجتمع أعمال حيوي من الكوادر ذات المهارات العالية. ومنذ انطلاقها عام 2019، نمت "هب 71" لتصبح مجتمعاً يضم أكثر من 300 شركة ناشئة في 24 قطاعًا. ومن خلال ربط المؤسسين بالمستثمرين والجهات الحكومية والشركات الرائدة، تُساعد "هب 71" الشركات الناشئة في الحصول على رأس المال والنجاح التجاري والشراكات الاستراتيجية اللازمة للتوسع.

-انتهى-

#بياناتشركات