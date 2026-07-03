الإمارات العربية المتحدة، يمثل التطبيق التدريجي لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للدولة، حيث يسهم في بناء منظومة أعمال أكثر ترابطًا وكفاءة وشفافية. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة تالي سوليوشنز، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول برمجيات إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن إطلاق تالي برايم 7.1.

ويقدم الإصدار الجديد ثلاث مزايا رئيسية للشركات في دولة الإمارات، تشمل الجاهزية للفوترة الإلكترونية، والامتثال لضريبة القيمة المضافة من خلال التكامل المباشر مع منصة إمارات تاكس، إلى جانب إمكانات متقدمة لتخصيص الفواتير، بما يساعد المؤسسات على مواكبة منظومة الأعمال الرقمية المتطورة في الدولة مع مواصلة أعمالها بسهولة وثقة..

وبصفتها واحدة من عدد محدود من مزودي حلول إدارة الأعمال الذين يوفرون تكاملًا مباشرًا مع منصة إمارات تاكس، تواصل تالي سوليوشنز تبسيط إجراءات الضرائب والامتثال للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وقد حققت الشركات التي تستخدم تالي برايم لتقديم الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة تحسنًا متوسطه أكثر من 17% في كفاءة تقديم الإقرارات، وذلك بفضل التكامل المباشر مع منصة إمارات تاكسعبر واجهات برمجة التطبيقات.

وتتمثل إحدى أبرز مزايا الإصدار الجديد في توفير دعم شامل لعمليات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، حيث يقدم تالي برايم 7.1 رحلة إعداد موجهة تبدأ من الإعداد الأولي وصولًا إلى التسجيل في منصة إمارات تاكس، بما يساعد الشركات على الاستعداد للفوترة الإلكترونية من خلال خطوات بسيطة وسهلة الاستخدام.

كما تعمل أدوات التحقق المدمجة على اكتشاف أي بيانات مفقودة أو غير صحيحة قبل تبادل الفواتير، مما يعزز دقة البيانات ويضمن سلاسة أكبر في التعامل ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية. ويمكن للشركات الاختيار بين تبادل الفواتير بشكل فوري أو معالجتها دفعة واحدة وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية، فيما يسهم دعم اللغتين العربية والإنجليزية في تسهيل اعتماد النظام بين مختلف الشركات العاملة في دولة الإمارات. ولتعزيز مستويات الأمان، يوفر تالي برايم 7.1 خاصية التحقق الثنائي عند تبادل الفواتير الإلكترونية باستخدام رمز تحقق يُرسل لمرة واحدة، بما يضيف طبقة إضافية من الحماية ويساعد على حماية المعاملات التجارية من الوصول غير المصرح به.

بصفته حلً معتمدًا من الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، يعزز تالي برايم 7.1 قدراته في مجال الامتثال الضريبي المتكامل من خلال التكامل المباشر مع منصة إمارات تاكس .ويتيح للمستخدمين الاطلاع بأمان على حالة الإقرارات، وتنزيل بيانات الواردات الجمركية وبرنامج استرداد الضريبة للسياح وتسويتها، ومطابقة إقرارات ضريبة القيمة المضافة مع السجلات المحاسبية، إضافة إلى تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة (VAT 201) مباشرة عبر تالي برايم.

من خلال دمج عمليات الامتثال الضريبي ضمن العمليات اليومية للشركات، يتيح الإصدار الجديد للمؤسسات تحقيق مستويات أعلى من الدقة والشفافية والتحكم في إجراءاتها الضريبية. كما يمكن للشركات التي تحتفظ بسجلات محاسبية دقيقة، إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة في أقل من خمس دقائق باستخدام إمكانات إعداد التقارير الضريبية المدمجة في تالي برايم.

يقدم الإصدار أيضًا إمكانات متطورة لتخصيص الفواتير، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في تصميمها ومشاركتها. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من القوالب الاحترافية وتخصيصها بإضافة الشعارات والتوقيعات والعلامات المائية وصور الترويسة والحقول المخصصة. وقد صُممت هذه القوالب لدعم الهوية المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على توافقها مع التحديثات المستقبلية، إلى جانب إمكانية إضافة قوالب جديدة بشكل مستقل عن دورات إصدار التحديثات، مما يمنح الشركات مرونة وخيارات أوسع.

وفي تعليقه على الإطلاق، صرّح فيكاس بانشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تالي سوليوشنز، قائلًا: " تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في التحول الرقمي، من خلال مبادراتها التي تسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطًا وجاهزية للمستقبل. ومع استعداد الشركات للمرحلة المقبلة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، فإنها تحتاج إلى حلول تقنية لا تواكب المتطلبات التنظيمية المتطورة فحسب، بل تتوافق أيضًا مع طبيعة أعمالها اليومية. ومن خلال تالي برايم 7.1، ركزنا على تمكين الشركات من الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية بثقة، وتعزيز الامتثال الضريبي عبر التكامل المباشر مع منصة إمارات تاكس، وتوفير مرونة أكبر في إدارة العمليات اليومية. ومن خلال جمع هذه الإمكانات في حل متكامل، نساعد الشركات على المشاركة بفاعلية أكبر في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات مع مواصلة التركيز على النمو."

ويأتي إطلاق هذا الإصدار في وقت تستعد فيه الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة أعمال وامتثال ضريبي أكثر ترابطًا رقميًا. ومن خلال تالي برايم 7.1، تواصل تالي سوليوشنز التزامها بتطوير حلول تقنية تتكيف مع احتياجات الشركات، بما يساعدها على تبسيط العمليات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتغيرة، والمشاركة بثقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

ويتوفر تالي برايم 7.1 الآن للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما يمكن للعملاء الحاليين الترقية بسهولة إلى الإصدار الأحدث والاستفادة مباشرة من مزايا الفوترة الإلكترونية، والامتثال الضريبي المتكامل، وتسوية البيانات، وتعزيز الأمان، وإمكانات تخصيص الفواتير.

نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة):

تحتل شركة تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة) مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وتحظى شركة تالي سوليوشنز باعتماد من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعملت في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي وساعدت أكثر من 75,000 شركة في المملكة على تلبية احتياجاتها في مجالات المحاسبة والمخزون والامتثال. ومنذ إنشائها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة الفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات. وبعد أن استمرت لأكثر من 4 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.7 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7.5 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.

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