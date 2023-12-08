شهد مؤشر شركة الربيع للوساطة لسوق العراق للأوراق المالية في شهر نوفمبر، زيادة كبيرة بنسبة 7.1٪ في كل من الدولار الأمريكي والدينار العراقي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة في أسعار أسهم مصرف بغداد، والعراقية لإنتاج البذور، والبنك التجاري العراقي، وآسياسيل، وخلال شهر نوفمبر الماضي، سجلت أسعار أسهم 7 من أصل 10 شركات مؤشر الربيع للوساطة المالية زيادة ملحوظة.

في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، أظهر مؤشر شركة الربيع للوساطة نمواً ملحوظاً بنسبة 60.7% بالدينار العراقي، بينما أظهر المؤشر نمواً أعلى بالدولار الأمريكي بنسبة 85.7% بمساهمة ارتفاع العملة المحلية بحوالي 10% مقابل الدولار الأمريكي في فبراير 2023، مع قرار البنك المركزي العراقي بتحقيق استقرار الأسعار.

وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 256% في نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر، ليصل إلى 70.5 مليون دولار أمريكي، وباستثناء المعاملات المتبادلة، أظهر حجم التداول الشهري نمواً بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 19.0 مليون دولار أمريكي في نوفمبر.

حصل قطاع البنوك على أعلى حصة من حجم التداول بنسبة 83.0% في أكتوبر، يليه قطاع الزراعة (4.4%)، قطاع الصناعة (3.9%)، قطاع التأمين (3.7%)، وقطاع الفنادق والسياحة 2.0٪.

وفي نوفمبر، أعلن بنك سومر التجاري قراره بتوزيع الأرباح؛ وعليه، سيدفع البنك مبلغ 0.010 دينار عراقي للسهم الواحد، أي ما يعادل عائد 8.3% للمستثمرين.

وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة في نوفمبر، ارتفعت 24 منها بأكثر من 5.0%، بينما ارتفعت 15 شركة بأكثر من 10.0%. وشهدت أسعار أسهم بغداد لمواد التعبئة والتغليف أكبر ارتفاع في أسعار الأسهم بنسبة 170.8% خلال الشهر، يليه سهم الأمين للاستثمار العقاري بارتفاع شهري قدره 139.3%.

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