أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اعتماد جمعيته العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية بقيمة 2.595 مليار درهم بواقع 71 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49% من إجمالي صافي أرباح المصرف للعام 2023.

وكان "مصرف أبوظبي الإسلامي"، قد حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1%، ما يشير إلى أداءه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية. كما اعتمد المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2023.

وفي تعليق له في التقرير السنوي، قال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج استثنائية في عام 2023، حيث تجاوز صافي أرباحه 5 مليارات درهم. وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 71 فلسًا للسهم الواحد. ونُعرب عن خالص امتناننا لمساهمينا على دعمهم الثابت وثقتهم في رؤيتنا. وقد ساهمت مبادراتنا الإستراتيجية التي شملت تنويع الدخل والتوسع في قطاعات جديدة والحفاظ على جودة الأصول، في تحقيق عائد كبير على حقوق المساهمين بنسبة 27%. وتماشياً مع خطتنا الاستراتيجية ، يلتزم "أبوظبي الإسلامي" بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونحن اليوم أكثر استعداداً لدمج الاستدامة بشكل كامل في عملياتنا، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة تمديد عام الاستدامة. ونتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية، لريادة الحلول المبتكرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً."

ومن جهته، قال السيد ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45% إلى مستوى قياسي بلغ 5.25 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 36%. وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وتحسين هوامش الأرباح وقاعدة التمويل الفعّالة، مما أتاح لنا الوصول إلى عوائد أعلى. وقد مكننا موقفنا المالي القوي في السوق ومبادراتنا الرقمية من اجتذاب أكثر من 206 آلاف عميل جديد. كما قمنا بتوسيع تمويل المتعاملين بمقدار 8 مليارات درهم إماراتي، التزاماً باستراتيجية تنمية حصتنا السوقية. وبالتطلع إلى العام الجاري، وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي، نحن واثقون من أن مركزنا المالي القوي واستراتيجية الابتكار لدينا، ستمكننا من الاستفادة من الفرص ورصد مجالات النمو الجديدة والحفاظ على زخم الدخل على مستوى المجموعة."

وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً في عام 2023، مع تحقيق معدلات نمو كبير في حجم أعماله. حيث نجح المصرف في توسيع حصته السوقية. كما شهد المصرف زيادة في عدد المتعاملين الذي يفضلون إنجاز معاملاتهم من خلال القنوات الرقمية، والاستفادة من التحسينات التي تم ادخالها على تطبيق الهاتف المتحرك. وعلاوة على ذلك، وتماشياً مع أهداف الاستدامة، عزز "أبوظبي الإسلامي" استراتيجيته للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطاره الخاص بالحوكمة، لدفع جدول أعماله المصرفية المستدامة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد اعتزامه تحقيق المزيد من النمو وتعزيز قدرته على الابتكار.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 193 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز( (ADIB

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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