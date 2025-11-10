الدوحة، قطر: أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموعدها الاحتياطي، وقد وافقت على زيادة رأس مال الشركة إلى 2,143,984,962 ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 7.1%، وذلك بإصدار أسهم مجانية لمساهميها توزع بواقع سهم واحد لكل 14 سهم.

حيث وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025م بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2025م وأرباح محتجزة عن العام 2024م، بقيمة 142,932,331 ريالًا قطريًا على شكل أسهم مجانية بواقع (1) واحد سهم لكل (14) سهم (ما يعادل 0.071 سهم لكل سهم)، وتكون الأحقية في الحصول على تلك الاسهم لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 4 نوفمبر 2025م.

يعكس هذا القرار التطبيق الناجح لاستراتيجية الشركة التشغيلية وأدائها المالي القوي. إذ أعلنت بلدنا مؤخرًا عن نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت نموًا مستمرًا أساس سنوي، مدفوعًا بالحوكمة الرشيدة، والإدارة الفعّالة للموارد والتكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزام الشركة المستمر بتحقيق قيمة مضافة لمساهميها.

وتجدر الإشارة إلى أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025:

الإيرادات : 643 مليون ريال قطري ‎ (%8+ على أساس سنوي) ‎

643 مليون ريال قطري (%8+ على أساس سنوي) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات : ‎ 444 ‎‎ مليون ريال قطري ‎ (%128+ على أساس سنوي) ‎

444 مليون ريال قطري (%128+ على أساس سنوي) صافي الأرباح : 331 مليون ريال قطري ‎ (%229+ على أساس سنوي) ‎

جاءت ربحية بلدنا القوية مدعومة بمساهمات استثمارية متنوعة دوليًا، والتي شكّلت عاملًا رئيسيًا إلى جانب الأداء التشغيلي. وشمل ذلك 239.3 مليون ريال قطري من ارباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من محفظة استثمارات الشركة، ما يعكس نهجًا منضبطًا في توظيف الفوائض النقدية عبر مجموعة متنوعة من الاستثمارات. وتتوافق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع الهدف طويل الأمد للمجموعة والمتمثل في الحفاظ على قيمة المساهمين وتعزيز العوائد.

تعتمد بلدنا على استراتيجية "من قطر إلى العالم"، والتي ترتكز على النمو، والكفاءة التشغيلية، والابتكار في المنتجات، والتوسع الدولي، مع الإسهام الفاعل في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة ضمن عملياتها. وقد حققت هذه الاستراتيجية الناجحة نموًا سنوي مركب بلغ %9.9 في الإيرادات و%89.49 في صافي الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما تلتزم بلدنا بدعم رؤية قطر الوطنية للأمن الغذائي من خلال ضمان إمداد محلي مستقر لمنتجات مبتكرة عالية الجودة وذات قيمة غذائية مرتفعة، ما يعزز نموها المتسارع.

أبرز ركائز استراتيجية الشركة الناجحة تشمل:

التوسع الدولي : هدف استراتيجي طويل الأمد يتمثل في ترسيخ مكانة بلدنا كإحدى أبرز شركات الألبان العالمية عبر نموذجها المتكامل والدخول إلى أسواق جديدة من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع ضخمة في الجزائر (أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة في العالم)، وسوريا، ودول أخرى .

هدف استراتيجي طويل الأمد يتمثل في ترسيخ مكانة بلدنا كإحدى أبرز شركات الألبان العالمية عبر نموذجها المتكامل والدخول إلى أسواق جديدة من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع ضخمة في الجزائر (أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة في العالم)، وسوريا، ودول أخرى تسريع وتيرة النمو والتنوع محليًا: تحقيق النمو من خلال تطوير المنتجات الرئيسية الحالية لشركتها التابعة بلدنا للصناعات الغذائية (منتجات الألبان، العصائر، وغيرها) والتوسع في محفظة منتجات جديدة داخل السوق المحلي .

نطاق وفعالية التوزيع : شبكة توزيع خاصة تغطي 145 قناة بيع وأكثر من 3,630 عميلًا في قطاع التجزئة والضيافة، مع توزيع أكثر من 270 منتجًا يوميًا في جميع أنحاء قطر .

شبكة توزيع خاصة تغطي وأكثر من في قطاع التجزئة والضيافة، مع توزيع أكثر من يوميًا في جميع أنحاء قطر تحسين كفاءة العمليات : تطبيق معايير صارمة للكفاءة التشغيلية عبر سلسلة القيمة بأكملها، مع التركيز على التحسين المستمر والأتمتة وإنتاج الأعلاف داخليًا، واستخدام أحدث التقنيات .

تطبيق معايير صارمة للكفاءة التشغيلية عبر سلسلة القيمة بأكملها، مع التركيز على التحسين المستمر والأتمتة وإنتاج الأعلاف داخليًا، واستخدام أحدث التقنيات تكامل سلسلة الإنتاج من المزرعة إلى الرف : مزرعتان لتربية الأبقار، ومرافق معالجة وتعبئة متطورة، ومعايير صارمة للسلامة الغذائية والأمن الحيوي، وبرنامج تربية مكتفٍ ذاتيًا .

مزرعتان لتربية الأبقار، ومرافق معالجة وتعبئة متطورة، ومعايير صارمة للسلامة الغذائية والأمن الحيوي، وبرنامج تربية مكتفٍ ذاتيًا الابتكار والجودة في المنتجات : التزام دائم بإنتاج منتجات عالية الجودة، وابتكار متواصل لتلبية احتياجات المستهلكين (مثل المشروبات عالية البروتين والنكهات الجديدة)، والحفاظ على أعلى معايير الجودة عبر جميع العمليات .

وقد صرح السيد مارك وارزودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"إن استراتيجية بلدنا الناجحة تثمر عن نتائج قوية وتوسعٍ مستمر في أعمالنا داخل قطر وعلى المستوى الدولي. ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ رؤيتنا الطموحة "‘من قطر إلى العالم". وبفضل ميزانيتنا القوية وخططنا الاستثمارية الواضحة، نحن في موقع ممتاز لتحقيق نمو منضبط وتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا."

كما واتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (6 و7 و8) من أحكام النظام الأساسي، والمواد ذات الصلة برأس مال الشركة . وفوضت العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحته كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية هذا واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي والتوقيع على كافة المستندات لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع .

-انتهى-

