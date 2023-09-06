بيع الأرض البالغة مساحتها 29,384.90 متراً مربعاً في الأحساء يشكل خطوة مهمة إضافية ضمن برنامج الشركة لبيع الأصول غير الأساسية

بيع القطعة الثالثة يتماشى مع برنامج مجلس الإدارة المعتمد لبيع أصول محددة غير أساسية تقدر قيمتها في السوق بملياري ريال سعودي

عملية البيع أتمتها شركة أدير العقارية وتندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تهدف إلى دعم البرنامج

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، عن إتمام بيع ثالث قطعة أرض كجزء من برنامج الشركة لبيع الأصول غير الأساسية. وتتخذ قطعة الأرض المباعة التي تبلغ مساحتها 29,384.90 متراً مربعاً موقعاً مركزياً وسط مدينة الأحساء في حي غرناطة، على مقربة من الأحساء مول. وقد بيعت قطعة الأرض بمبلغ اجمالي قدره 70.7 مليون ريال سعودي، او 65.5 مليون ريال سعودي بعد ُ احتساب الضرائب والسعي، وهي الثالثة التي طرحت في المزاد في إطار برنامج الشركة لبيع محفظة محددة من الأصول غير الأساسية التي تناهز قيمتها الملياري ريال سعودي. وبلغت القيمة الدفترية للأرض 22 مليون ريال سعودي مما سيؤدي إلى ربح وقدره 43.5 مليون ريال سعودي.

وكانت شركة أدير العقارية ي دور التي تؤد الوسيط العقاري، قد عرضت قطعة الأرض للبيع في مزاد ّ علني كجزء من جهودها المستمر ة لدعم برنامج بيع الأراضي. وحّقق البرنامج إلى الآن إيرادات بقيمة 940.5 مليون وتقع في حي العليا بالرياض مربعا ريال بعد بيع قطعة الأرض الأولى التي تبلغ مساحتها 17,733 متر ا بـ230.5 مليون ريال، وقطعة الأرض الواقعة في حي الرائد في الرياض بـ644.5 مليون ريال. درج ُ وسي بيع "رسيل الأحساء" في التقارير المالية للربع الرابع ُ ّ ريثما ت ستكمل إجراءات تغير الملكية.

وتعليقا على عملية البيع، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي سنترز":يعد بيع آخر قه قطعة الأرض الثالثة إنجاز آخر يحققه برنامجنا الإستراتيجي الهادف إلى بيع الأراضي غير الأساسية والذي يشّكل ركيزة مهمة في ترسيخ المكانة المالية للشركة مع استمرارنا في تنفيذ مشاريعنا الطموحة. فنحن ملتزمون بمواصلة توفير مزيد من القيمة لكل من الشركة ومساهمينا بالتزامن مع التوّقعات بتحقيق عائدات بيع إضافية بقيمة مليار ريال سعودي".

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عن شركة سينومي سينترز

تُعد شركة سينومي سينترز أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية. وتركز الشركة منذ نشأتها على تزويد عملائها بباقة رائعة من المراكز التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والمصممة وفق أرقى المعايير العصرية في أكثر الوجهات جاذبيةً بالمملكة. وكما في 31 ديسمبر 2022م، تضمنت محفظة الشركة 21 مركزًا تجاريًا تحتضن أكثر من 4,300 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتتولّى الشركة تشغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السوق المحلية بما فيها مول العرب بجدة، والظهران مول، والنخيل مول في الرياض (الذي حصد لقب وجهة التسوق المفضلة في الرياض بحسب آراء المستهلكين خلال مؤتمر "عالم الرفاهية العربي" لعام 2017م). ويصل إجمالي المساحات القابلة للتأجير بمحفظة المراكز التجارية التابعة للشرحة 1.34 مليون متر مربع تقريبًا، وتنفرد بباقة من أرقى وأحدث العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية في عالم تجارة التجزئة على مستوى المملكة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.cenomicenters.com