تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن ملخص نتائج أعمالها المالية والتشغيلية المجمعة عن السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023

حيث ارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2023 11 ضعف على أساس سنوي لتصل إلى 6.9مليار جنيه، مقابل 616 مليون جنيه خلال فترة المقارنة. في سبتمبر 2023 حصلت بلتون للتأجير التمويلي على الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة، مما يجعلها كيان متكامل لحلول التمويل.

بنهاية عام 2023 بلغت صافي قيمة التمويلات الجديدة للتأجير التمويلي والتخصيم 8.1مليار جنيه، مقابل 0.4 مليار جنيه في فترة المقارنة. والجدير بالذكر أن الحصه السوقية لقطاع التأجير التمويلي قد وصلت إلى %8بنهاية ديسمبر ، 2023 وأن متوسط مدة المحفظة القائمة هو 4 سنوات

اما على صعيد التمويل العقاري، حصلت بلتون على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر .2023وقد بلغت محفظة التمويل العقاري 764 مليون جنيه بحلول نهاية عام 2023 لتستحوذ على حصة سوقية بلغت حوالي %7.3منذ بدء عملياتها خلال شهر ديسمبر2023 الجدير بالذكر إلى أن متوسط مدة المحفظة هو 6 سنوات

#بياناتشركات

-انتهى-