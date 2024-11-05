المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك ش.م.ب رمز التداول (KHALEEJI) عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام 2024م، حيث حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 1.896 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.454 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2023م، وذلك بنسبة إنخفاض بلغت 22.74%، فيما بلغت ربحية السهم 1.75 فلساً مقارنة مع 3.07 فلساً لنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 3.420 مليون دينار بحريني، مقابل 0.923 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي زيادة بلغت 270.53%. وقد بلغ مجموع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024م ما قيمته 11.568 مليون دينار بحريني، مقابل 11.324 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 2.15%.

في أثناء ذلك، حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين للتسعة شهور الأولى من العام 2024م، بلغت 7.034مليون دينار بحريني، مقارنةً مع صافي أرباح قدره 9.405 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة انخفاض بلغت 25.21%، ووصلت ربحية السهم إلى 7.08 فلساً، مقارنة مع 8.00 فلساً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للتسعة شهور الأولى من العام الجاري إلى 8.258 مليون دينار بحريني، مُقابل 6.659 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 24.01%. وبلغ مجموع الإيرادات للتسعة شهور الأولى من عام 2024م ما قيمته 36.144 مليون دينار بحريني، مقابل 36.424 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 0.77%. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة في مصروفات التمويل.

وأظهرت النتائج المالية انخفاضًا في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20.03% ليصل إلى 125.88 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 157.39مليون دينار بحريني من نهاية العام الماضي، في حين سجل إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 3.42% ليصل إلى 1,553.79 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 1,502.42مليون دينار بحريني لنفس الفترة من نهاية العام الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 9.97% لتصل إلى 1,163.34 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 1,057.83 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في الاستثمارات في الصكوك بنسبة 1.17% ليصل إلى 528.89 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 522.75 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. وايضاً سجل البنك ارتفاعاً في عقود التمويل بنسبة 24.08% ليصل إلى 680.31 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنةً مع 548.29 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2024، حيث يعكس هذا الأداء حرصنا على استدامة عملياتنا الهادفة إلى ترسيخ ثقة عملائنا الكبيرة في التزامنا بتلبية احتياجاتهم المالية. لقد شهدت الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي نفخر بالإشارة إليها، لا سيما مواصلة توسيع شراكاتنا الهادفة لتوفير حلول تمويلية متميزة مع مطورين عقارين، علاوةً على تدشين حساب أجيال في إطار مواصلتنا للتميز في ما نقدمه من منتجات بنكية للأفراد. كما وأود أن أنوه بفوز البنك بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز البحرين للمحتوى الرقمي، وهو ما يُترجم ريادتنا للتحول الرقمي في الخدمات المالية والبنكية، وحرصنا على تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا من خلال تبني سياسات مسؤولة تدفع الابتكار وتضمن الاستدامة لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واسعة وكبيرة."

وأضاف السيد القصيبي: "إن استراتيجيتنا المرنة تعكس رؤيتنا طويلة الأمد القائمة على تحديد الفرص الأكثر ملاءمة في الأسواق المحلية والإقليمية، والتي على ضوئها قمنا بتكييف عملياتنا التشغيلية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا من أجل الاستمرار في تقديم منتجات مالية مبتكرة تراعي المعايير الإسلامية وتساهم في الارتقاء بالتجربة المصرفية المُقدمة لجميع العملاء."

وتتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين

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