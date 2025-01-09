القاهرة، في إطار حرص الشركة المطورون القابضة على تعزيز رضاء العملاء، (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، قامت الشركة بتحقيق إنجازًا قياسيًا في تسليم الوحدات السكنية، حيث بلغ عدد الوحدات المسلمة ما يقرب من 3,000 وحدة وتم استكمال أعمال وإجراءات تسليم عدد 4011 وحدة تدريجيا بإجمالي عدد وحدات 7011 وحدة خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 79% مقارنةً بالفترة ذاتها التي سبقت عام 2020، وذلك بفضل إنفاق الشركة استثمارات على الأعمال الإنشائية لمشروعاتها المختلفة تقدر بحوالي 5.3 مليار جنيه.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الإدارة في تطوير استراتيجية شاملة تركز على ضخ استثمارات ضخمة في الأعمال الإنشائية لتسريع عملية التنفيذ، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان أعلى مستويات الجودة في مشاريعها. بهدف تسليم الوحدات السكنية للعملاء، وضمان جاهزية المشروعات للمعيشة من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية والمرافق الحديثة للسكان.

وتستهدف شركة المطورون العرب القابضة، مواصلة خططها الطموحة للنمو وتوفير المزيد من الوحدات السكنية بما يلبي احتياجات السوق المتزايدة مما يدعم مكانتها الرائدة في السوق العقاري، وفي الوقت نفسه تعظيم العائد على استثمارات المساهمين، ما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين جودة المشاريع والعوائد الاستثمارية المستدامة.

وحرصت شركة المطورون العرب القابضة، على دفع وتيرة التنفيذ بمشروعات الشركة المختلفة سواء السكنية أو التجارية أو الطبية وكذلك بمختلف وجهات التطوير العقاري، فبالنسبة للمشروعات السكنية بغرب القاهرة، نجحت شركة المطورون العرب، في تسليم ما يقرب 400 وحدة بمشروعين "نيووم أكتوبر" و "نيووم بيراميدز" خلال العام 2024 ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة 1,975 وحدة في الأربع سنوات الماضية. مما يعكس رؤيتها لتطوير مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات السوق العقاري.

وفي شرق القاهرة، استطاعت شركة المطورون العرب القابضة تسليم ما يقارب من 1,463 وحدة في الأربع سنوات الماضية، حيث تم تسليم وحدات سكنية في نيووم كايرو وبالنسبة لبارك مول المركز التجاري المرفق بالمشروع تم تسليم 592 محل. هذه بالإضافة إلى تسليم وحدات بمشروع "نيووم مستقبل سيتي"، وعيادات بمشروع "ميديكال هاب." والتي تعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع تجمع بين التصميم العصري والجودة العالية.

أما في المشروعات الساحلية، تمكنت شركة المطورون العرب القابضة، من تسليم أكثر من 435 وحدة بمشاريعها المختلفة ليتجاوز إجمالي عدد الوحدات المسلمة 3000 وحدة في الأربع سنوات الماضية، حيث تضم مشاريع الشركة في الساحل الشمالي مشروع "سيا لاجون، ومشروع "سيا مطروح"، ومشروع "سيا فيلاجيو." بما يبرز التزامها المستمر بتقديم مشاريع عالية الجودة تلبي احتياجات عملائها وتساهم في تعزيز نمو السوق العقاري بالمنطقة

وتمضي شركة "المطورون العرب القابضة"، مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق خططها التطويرية الطموحة، من خلال تنفيذ مشاريعها السكنية والتجارية والطبية بوتيرة متقدمة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالية. وتضع الشركة رضا وثقة عملائها في صدارة أولوياتها، مما يساهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري.

وبالتوازي مع هذه الجهود، حققت شركة المطورون العرب القابضة، أداءً ماليًا قويًا، ففي الفترة المالية المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بلغت مبيعات الشركة 3.788 مليار جنيه، وبلغ مجمل الربح 542 مليون جنيه بنسبة نمو 176%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 225 مليون جنيه بنسبة نمو 251%، مما يعزز مكانتها كواحدة من كبرى الشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية.

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