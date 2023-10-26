كشفت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن استخدام وحداتها من سلسلة فيرتكس قياس 210 ملم عالية الكفاءة، بما في ذلك وحدات فيرتكس إن باستطاعة 700 واط وفيرتكس باستطاعة 670 واط، في مشروع للطاقة الشمسية باستطاعة 2 جيجاواط في الأجزاء المستنفدة من مناجم الفحم بمنطقة نينغشيا في الصين. ومن المتوقع أن تساهم المحطة، حال توصيلها بالشبكة الرئيسية، في ترشيد استهلاك حوالي 960 ألف طن من الفحم، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.62 مليون طن سنوياً.

اعتمد المشروع أيضاً على منظومة الطاقة الشمسية لكونها تتلاءم مع الظروف المحلية، حيث تتيح تحقيق أقصى استفادة من المساحات الأرضية مثل مناطق الانهيارات والتلال والمنحدرات القاحلة. كما يقوم المشروع على الدمج بين تطوير مصادر الطاقة الجديدة وتقنيات إدارة أنشطة التعدين الصديقة للبيئة. ويضمن تنفيذ هذه التدابير إمداد المناطق المحلية بالكهرباء النظيفة، مع تعزيز أساليب التشغيل بطرق صديقة للبيئة في الوقت نفسه، ممّا سيؤدي إلى تسريع تحويل أماكن الانهيارات الأرضية إلى مناطق لتوليد الطاقة النظيفة.

وتتمتع نينغشيا بوفرة في أشعة الشمس والإشعاع الكثيف، ممّا يعطيها ميزة خاصة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. ويعمل هذا المشروع على إنتاج طاقة نظيفة بكفاءة عالية كل يوم، كما يسعى إلى ترميم الضرر البيئي الحاصل في الوقت نفسه. ووقع اختيار مالك المشروع على وحدات ترينا سولار "ذات الحجم المثالي" قياس 210 ملم والمكونة من 66 خلية، بعد عملية تدقيق صارمة ودراسة مستفيضة لتأثيرها على البيئة ومدى موثوقيتها.

وتضمن وحدات فيرتكس إن باستطاعة 700 واط، التي تحظى بمكانة مميزة في محطات توليد الطاقة الأرضية، ووحدات فيرتكس من نوع بي باستطاعة 670 واط، كفاءةً عاليةً في توليد الطاقة وإمداداً ثابتاً من الطاقة النظيفة. وتحظى كلتا الوحدتان بشهرة واسعة بين العملاء العالميين، بفضل تفوق قوتهما وكفاءتهما وموثوقيتهما وقدرتهما على خفض التكلفة المعيارية للطاقة، استناداً إلى المخطط التقني للمنتج قياس 210 ملم الذي تتمتع به الوحدتان. وتُعزى الموثوقية العالية لوحدات فيرتكس إن 700 واط أيضاً إلى متانتها وأدائها العالي في البيئات المتنوعة، بما في ذلك أماكن الانهيارات الأرضية والأخاديد والجبال.

وتواصل ترينا سولار التركيز على العملاء والاعتماد على الابتكار محركاً أساسياً لتعزيز نموها وتطوير وحداتها. كما تبقى الشركة مساهماً رئيسياً في المساعي الرامية لتحقيق الحياد المناخي من خلال سلسلة وحداتها الصناعية المتكاملة من النوع إن، إضافة إلى منتجاتها عالية الجودة وخدماتها المتميزة.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.