الدوحة، قطر: أطلق كل من مطار حمد الدولي و الخطوط الجوية القطرية خدمة "المسار السريع" , و تمت المباشرة بتطبيق هذه الخدمة البيومترية الجديدة و التي تهدف إلى تسهيل تجربة المغادرة وتقليل الإجراءات الورقية المعتادة خلال السفر وذلك بالتعاون مع شركة "سيتا" للتكنولوجيا. ومن خلال تقنية التعرف على الوجه، تتيح خدمة "المسار السريع" للمسافرين المرور عبر نقاط التفتيش الرئيسية في المطار بأقل عدد ممكن من عمليات فحص وثائق السفر الورقية.

وتُعد هذه المبادرة هي إحدى أكبر تطبيقات هذه الخدمة للتحقق من هوية المسافرين عبر استخدام التقنية البيومترية في الشرق الأوسط والعالم، حيث تربط أكثر من 700 نقطة اتصال معاً ضمن رحلة بيومترية واحدة تحظى بالموثوقية وتوفر للمسافرين أعلى معايير الأمن وحماية البيانات في كل خطوة يخطونها في رحلتهم عبر المطار.

ويتوفر التسجيل في خدمة "المسار السريع" عبر أكشاك تسجيل الوصول الذاتي في المطار، وكذلك عبر تطبيق الخطوط الجوية القطرية. وبمجرد التسجيل، يصبح بإمكان المسافر المرور عبر نقاط محددة تم تجهيزها بالتقنيات البيومترية مثل تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة والفحص الأمني وبوابات الصعود إلى الطائرة، وذلك باستخدام البصمة الرقمية للوجه.

ولا يستغرق الأمر لتفعيل الخدمة سوى بضع ثوانٍ، تُغني المسافرين عن عمليات فحص الوثائق الورقية المتكررة وتقلل من أوقات الانتظار، وخصوصاً في مواسم الذروة. وتبقى هذه الخدمة اختيارية، حيث ما زال بإمكان المسافرين إتمام إجراءات سفرهم بالطرق التقليدية التي تعتمد على جوازات السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة بمساعدة موظفي المطار.

ويتزايد الطلب على السفر باستخدام البيانات البيومترية عالمياً، حيث تفضل غالبية المسافرين، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، التحقق من هوياتهم عبر بياناتهم البيومترية بدلاً من الوثائق الورقية. ويأتي إطلاق خدمة "المسار السريع" في إطار مسيرة مطار حمد الدولي لتعزيز الابتكار ومواكبة هذا التوجه العالمي، فيما يوفر لمسافريه طريقةً أكثر كفاءةً للتنقل عبر أرجاء المطار.

ويعكس هذا التوسع الكبير في تطبيق خدمة "المسار السريع" مدى حرص مطار حمد الدولي على تعزيز تجربة السفر اللاورقية. وسوف يواصل المطار بتطبيق الخدمة عبر إضافة المزيد من نقاط الاتصال وتعزيز تعاونه مع شركاء التكنولوجيا لدعم تجربة السفر الشاملة , مع توفير الإمكانية في المستقبل القريب لتقديم هذه الخدمة للمهتمين من شركات الطيران الأخرى العاملة في مطار حمد الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بخدمة "المسار السريع" هنا.

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