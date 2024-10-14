· "قطارات الاتحاد" تختصر الزمن المستغرق في نقل منتجات "بروج" من 12 ساعة إلى 4 ساعات، حيث تم نقل 36 ألف حاوية خلال السنة الأولى، مما يساهم في تحسين التكاليف اللوجستية وخفض الانبعاثات

· 88% من قيمة الاتفاقية تم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي، مما يدعم برنامج تعزيز المحتوى الوطني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن إتمام نقل أكثر من 700,000 طن من مادة البولي أوليفين بنجاح خلال السنة الأولى من تعاونها مع شركة "قطارات الاتحاد"، المُطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ شهر سبتمبر 2023، تم نقل أكثر من 36 ألف حاوية من حاويات شركة "بروج" من محطة الشحن بالسكك الحديدية في مدينة الرويس الصناعية إلى ميناء خليفة بأبوظبي، وذلك عبر شركة "قطارات الاتحاد للشحن"، التابعة لشركة "قطارات الاتحاد"، والتي تتولى تشغيل هذه الخدمة.

تستغرق الرحلة الآن نحو 4 ساعات فقط مقارنة بنحو 12 ساعة عند استخدام وسائل النقل الأخرى، ما يمكّن شركة "بروج" من تحقيق كفاءة أعلى في التكاليف وخفض في الانبعاثات الكربونية.

وتساهم خدمة النقل عبر القطارات، التي جاءت بموجب اتفاقية وقعتها شركة "بروج" مع شركة "قطارات الاتحاد" في نهاية عام 2022، في فتح آفاق أوسع لنمو وتطور الشركة كما تدعم مرونتها في مواجهة الظروف الجوية مثل الضباب، مقارنة بوسائل النقل البري.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "إن استخدامنا لشبكة السكك الحديدية لنقل منتجاتنا من محطة مدينة الرويس الصناعية قد مكّننا من اكتشاف المزيد من الفرص الجديدة وتعزيز تركيزنا على تصدير حلول الشركة "المصنوعة في الإمارات" لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، فضلاً عن تعزيز سلاسل الإمداد المحلية. وقد تمكنت بروج من خلال هذه الشراكة من نقل حمولات أكبر من المنتجات المعدة للتصدير في كل رحلة عبر السكك الحديدية وبسرعات أعلى مما ساهم في تعزيز تنافسيتنا. ونسعى للتقليل من مخاطر أعمالنا من خلال تنويع خدماتنا اللوجستية نظراً لأن الشحن عبر السكك الحديدية يستخدم شبكات نقل أكثر تطوراً. ونعتبر هذا الإنجاز علامة فارقة في خارطة طريق الشركة لتنفيذ عمليات أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة."

وعلاوة على ذلك، تدعم هذه الشراكة برنامج المحتوى الوطني، حيث تتم إعادة توجيه 88% من قيمة الاتفاقية لدعم نمو وتنويع الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه الاتفاقية استناداً إلى الشراكة طويلة الأجل بين شركة "قطارات الاتحاد" وشركة "أدنوك"، التي تعد أولى الشركات المستخدمة لخدمات شركة " قطارات الاتحاد " لنقل حبيبات الكبريت عبر كافة أنحاء دولة الإمارات وتصديرها للخارج.

من جهته، قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة " قطارات الاتحاد": "نعمل على ابتكار حلول لعملائنا حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم لعملائهم على أفضل وجه، مما يمكنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق نتيجة لذلك. ونحن ملتزمون بتطوير هذه الخدمات والحلول تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، حيث انعكس ذلك على تعاوننا مع العديد من عملائنا. ويلمس عملاؤنا، مثل بروج، الفوائد التي يمكن أن توفرها السكك الحديدية لأعمالهم، حيث لا يقتصر الأمر على موثوقية النقل بالسكك الحديدية وفعاليته من حيث التكلفة فحسب، بل يمكّننا ذلك من تقديم خدمات أفضل لعملائنا من خلال إنجاز معاملاتهم في الموانئ بشكل أسرع ليتمكنوا من تسليم منتجاتهم لعملائهم بطريقة أكثر استدامة وكفاءة. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا الفعالة مع بروج لسنوات قادمة."

تمتد محطة الشحن بالسكك الحديدية الجديدة في مدينة الرويس الصناعية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، وتقوم المحطة بكافة الخدمات الخاصة بحاويات الشحن من مناولة وتحميل وتفريغ الحاويات وتخزينها وصيانتها، لتسهم بذلك في تعزيز سير عمليات "بروج" وتوسعة نطاق وصول منتجاتها إلى كافة أنحاء العالم. وتعمل شركتا "بروج" و"قطارات الاتحاد" حالياً على توسيع شراكتهما الاستراتيجية لنقل المنتجات إلى موانئ إضافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ميناء الفجيرة.

يُذكر أن "بروج" توفر خدماتها حالياً للعملاء في أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما توفر الشركة حلول البولي أوليفين المتميزة والمبتكرة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والسيارات والرعاية الصحية والتغليف المطور.

تتماشى هذه الشراكة مع جهود شركة " قطارات الاتحاد للشحن" في توفير حلول لوجستية متكاملة لعدد من أكبر الشركات في الدولة، مما يسمح لها بنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية بطريقة اقتصادية وأكثر استدامة وفعالية، وذلك بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، حيث تسعى شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل البري في دولة الإمارات بنسبة 21% سنوياً بحلول عام 2050.

نبذة عن بروج بي ال سي:

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

لمعرفة المزيد حول "بروج"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com

borouge.com

نبذة عن قطارات الاتحاد:

تأسست شركة قطارات الاتحاد بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لتتولى إدارة تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لنقل البضائع والركاب. وتعتبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي تعد جزءًا من "مشاريع الخمسين"، أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة.

ومنذ عام 2016، عملت قطارات الاتحاد بنجاح على تشغيل مسار للسكك الحديدية بين شاه وحبشان والرويس لنقل حبيبات الكبريت المعدة للتصدير كوسيلة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة. وفي عام 2023، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في توسعة شبكة السكك الحديدية، إيذاناً بافتتاح شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتد الآن بطول 900 كيلومتر من الغويفات إلى الفجيرة، بالإضافة إلى بدء عمليات الشحن التشغيلية الكاملة لقطار البضائع على مستوى الدولة. كما تواصل قطارات الاتحاد تطوير خدمات نقل الركاب ليتم تشغيلها على متن الشبكة ذاتها في المستقبل.

وتربط شبكة السكك الحديدية الوطنية إمارات الدولة بما فيها المراكز السكنية والصناعية والتجارية بإحدى عشرة محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وتشمل هذه المحطات محطة الرويس الداخلية، وميناء الرويس، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وميناء خليفة، و مدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، وميناء الغيل الجاف، وميناء الفجيرة، ومحطة الغويفات، ومحطة شاه، ومحطة حبشان.

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