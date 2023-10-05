إنترماس وبروسكيب تفوزان بعقودٍ لتنفيذ الأعمال الرئيسية وأعمال البنية التحتية في المجتمع العصري الجديد

المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية في المنازل الفاخرة البالغ عددها 294 في المشروع

من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال 21 شهراً

دبي، الإمارات العربية المتحد – أرست شركة أرادَ، رائدة التطوير العقاري الإماراتية، عقدين رئيسيين لبناء 294 منزلاً فاخراً ضمن مجتمع جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، أول مشاريعها في إمارة دبي. هذا، ويمثل جوري هيلز، والذي تم بيعه بالكامل، أحدث المراحل السكنية ضمن المخطط الرئيسي في عقارات جميرا للجولف والذي يمتد بدوره على مساحة 40 مليون قدم مربع ويعدّ أحد أبرز المجتمعات الفاخرة والأكثر مبيعاً في الإمارة.

ورسى العقد الرئيسي لبناء جميع الوحدات السكنية وبقيمة 645 مليون درهم على شركة إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات رائدة مقرها الشارقة وتعمل في عدة مواقع ضمن مشروعي الجادة ومَسار العملاقين، واللذين تقوم أرادَ بتطويرهما في إمارة الشارقة. وستبدأ الأعمال الإنشائية فوراً، حيث من المخطط الانتهاء منها خلال 21 شهراً.

كما تمت ترسية عقد تنسيق المواقع وأعمال البنية التحتية، والذي تبلغ قيمته 54 مليون درهم، على شركة بروسكيب المتخصصة بتنسيق المواقع ومقرها دبي، حيث سبق وعملت على تسليم مجمّع مدار الترفيهي في مجتمع الجادة العملاق. ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال 18 شهراً.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "لقد حظي مشروعنا الأول في دبي بإقبال منقطع النظير، ويسرنا الإعلان عن بيع جميع الوحدات السكنية في هذا المجتمع العصري الفاخر. ونحن نتطلّع للعمل مع المقاولين لبث الحياة في هذا المخطط الرئيسي الاستثنائي والوفاء بوعودنا التي قطعناها للمستثمرين معنا".

وأضاف الرئيس التنفيذي بقوله: "لقد مثلّ الطلب الكبير الذي شهدناه هنا أرضية صلبة لإطلاق مجتمعنا الثاني في دبي، أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا، خلال الربع الأخير من هذا العام، مع وجود خطط لإطلاق مجتمعنا الثالث في الإمارة بداية عام 2024".

وتتنوّع الخيارات السكنية المخطط تشييدها في جوري هيلز ابتداءً من المنازل المتلاصقة من 3 غرف نوم، وصولاً إلى القصور الفاخرة من 6 غرف نوم، حيث تزيد مساحات القصور في المشروع عن 14,000 قدم مربع. وتمتاز جميع المنازل بتصاميم معمارية حديثة تستفيد من عنصر الإضاءة الطبيعية مع وجود نوافذ تمتد من الأرضية وحتى السقف إضافة إلى الارتفاعات المزدوجة وتقنيات المنازل الذكية.

كما يضم جوري هيلز نادياً مجتمعياً وحديقة خاصة مع باقةٍ من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية، إضافة إلى مجموعةٍ متنوّعة من المرافق الرياضية التي تتضمن مساراتٍ مخصصة للجري وركوب الدراجات الهوائية، ومسابح، ومركز لياقة بدنية تحت إدارة علامة ويلفِت المتنامية التابعة لشركة أرادَ.

وسوف يستفيد السكان في جوري هيلز كذلك من المرافق الاستثنائية التي يوفرها مجتمع عقارات جميرا للجولف، والذي يضم في مجمله أكثر من 1,800 منزل فاخر وملعبين لبطولات الجولف العالمية، ملعب الأرض وملعب النار، إضافة إلى أكاديمية معهد أداء الجولة الأوروبية (ETPI) للجولف.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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