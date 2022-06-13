يشرف على تقديم الخدمات 30 مهندس و80 فني متخصص

الشارقة: توفر شركة "ساند" لإدارة المرافق المتكاملة المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، خدمات إدارة المرافق والصيانة لـ 550 مبنى على مستوى إمارة الشارقة، و150 مبنى ضمن المجموعات التي تشرف عليها دائرة الأشغال في الشارقة، بما يحقق أهداف الشركة في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، من خلال رفد الإمارة بشركات تقدم خدمات متميزة وذات نوعية وجودة عالية، بما يعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة في إدارة المرافق المتكاملة، ويسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة.

وأكد المهندس سلطان مصبح الكتبي الرئيس التنفيذي للشركة ساند، أن الزيادة المستمرة في عدد المباني التي تقدم شركة ساند خدمات إدارة المرافق المتكاملة لها سواء كانت جهات حكومية أو خاصة في إمارة الشارقة، جاء نتيجة للجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها الشركة لتقديم خدمات نوعية وعلى مستويات عالمية لجميع العملاء والاستمرار بتحديث وتطوير مستوى الخدمة بشكل مستمر وزيادة الكفاءة التشغيلية للأنظمة المراد صيانتها، حيث يشرف على تقديم الخدمات 30 مهندساً متخصصا، يساندهم وينفذها على أرض الواقع أكثر من 80 فني متخصص في مجالات الهندسة، مستندين على معايير عالمية في هذا المجال مثل 20 SFG وغيرها من المعايير الدولية المتبعة في إدارة المرافق والكهرباء وأنظمة المراقبة ومكافحة الحرائق وغيرها الكثير.

وأضاف الكتبي: نحرص دائما على التواصل مع العملاء والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم للصيانة وزيادة الإيرادات وخفض تكاليف التشغيل، والقضاء على الازدواجية بين العميل وشركة التشغيل، وبالتالي ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين من أداء فرق الصيانة في سـاند خلال الربع الأول من العام الجاري هي 94% حسب تقييم الأداء الشهري، ونحن فخورون بهذه النسبة وسنحرص على

بذل المزيد من الجهد وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين و يسهم في تحقيق استدامة المباني في إمارة الشارقة".

نطاق عمل شركة ساند:

ويشمل نطاق عمل ساند على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة مشروعات المقاولات الفنية (الكهربائية و الميكانيكية و الصحية)، من النواحي المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مثل استراتيجيات الوقاية من الحرائق والتدريب على أساسيات السلامة، وتوفير رجال الأمن المدربين، إلى جانب العديد من الأنظمة المستخدمة في إدارة المرافق ومنها أنظمة إدارة المباني، وهي أنظمة قائمة على برامج الكمبيوتر يتم تثبيتها في المباني لإدارة المعدات ومراقبتها المكيفات بكافة أنواعها، ومراقبة أنظمة إطفاء الحرائق، وأنظمة المصاعد وغيرها.

كما تقدم الشركة أنظمة مراقبة الطاقة، التي يتم تركيبها لمعرفة الاستهلاك بشكل لحظي ودقيق، وتحليل البيانات لترشيد استهلاك الماء والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنظمة الأمنية وأنظمة المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وصلاحيات الدخول للمؤسسات وغيرها من الأنظمة، التي تحرص الشركة على دعمها بأحدث الأنظمة الحاسوبية.

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