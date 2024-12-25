الإمارات العربية المتحدة- كشفت حياة مؤخرًا عن خطة تهدف إلى تعزيز نمو علامتها التجارية "حياة ريجنسي" في شبه جزيرة البلقان. فبعد دخولها إلى سوق كرواتيا وألبانيا، يأتي المشروع الأخير في رومانيا ليرسخ حضور العلامة التجارية في المنطقة مع توقع افتتاح خمسة فنادق ومنتجعات جديدة بحلول عام 2027.

يعدّ فندق حياة ريجنسي أرو بالاس براشوف، الذي طورته شركة أرو بالاس ش.م.م، الفندق الأول الذي يحمل العلامة التجارية "حياة ريجنسي" في رومانيا ويتميز بموقعه في مدينة براشوف وسط البلاد، وهي مركز اقتصادي رئيسي وقاعدة لمختلف مناطق الجذب السياحي. افتُتح هذا الفندق العريق لأول مرة عام 1939 في مدينة ترانسلفانيا، ويخضع حاليًا لعملية تحديث شاملة. ومن المتوقع أن يفتح أبوابه مجددًا في عام 2027، ليقدم تجربة ضيافة راقية مع ما يصل إلى 250 غرفة تراعي أعلى معايير الفخامة.

تعليقًا على هذه الخطة، صرح السيد تاكويا آيوياما نائب رئيس التطوير في حياة:"يسعدنا أن نقدم تجربة العلامة التجارية حياة ريجنسي في هذا الفندق الأيقوني بالتعاون مع شركة أرو بالاس ش.م.م. فلطالما كان هذا الفندق جزءًا أساسيًا من تاريخ براشوف، لذا نتطلع إلى أن يستمر الفندق بخدمة النزلاء من المجتمع المحلي والضيوف الأجانب على حد سواء“. ويضيف: ”نحن واثقون من أن المدن المذهلة التي تعود إلى القرون الوسطى والطبيعة الخلابة في رومانيا، ستجذب اهتمام الضيوف والمسافرين وستعزز نمو علامات حياة التجارية في البلقان".

من جانبه، صرّح آتيلا جوس، المدير التنفيذي لشركة آرو بالاس، قائلًا:"سيوفر الانضمام إلى شبكة حياة لفندق أرو بالاس براشوف إمكانية الوصول إلى خبرات وموارد عالمية المستوى، ما سيربطنا بملايين المسافرين حول العالم. فبالتعاون مع حياة، سنتمكن من تقديم مزايا كبيرة لضيوفنا وفريق عملنا ومجتمع براشوف محافظين على تقاليدنا في مجال الضيافة وساعين إلى تحقيق مستويات عالية من التميز".

في هذا السياق، تدعو العلامة التجارية حياة ريجنسي الضيوف ونزلاء الفندق من الأعضاء في جميع أنحاء العالم، إلى زيارة فنادقها والاستفادة من مجموعة متنوعة من خدمات المنتجعات وما توفره من تجارب في المراكز الحضرية الديناميكية. وانطلاقًا من التزامها بالتطور وسعيها الدائم لتنمية المجتمع، تسعى حياة ريجنسي إلى تلبية احتياجات المسافرين سواء لأغراض الترفيه أو الأعمال، حيث توفر مساحات مميزة تعزز التواصل والاسترخاء وتقترن بتجارب غنية. إلى جانب فندق حياة ريجنسي أرو بالاس براشوف (2027)، تتوقع حياة افتتاح حياة ريجنسي زادار في كرواتيا (2025)، وحياة ريجنسي تيرانا في ألبانيا (2026)، ومنتجع وسبا حياة ريجنسي بالاس في ألبانيا (2027) وحياة ريجنسي نوفي ساد في صربيا (2027)، مما سيعزز مكانة حياة في هذه المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة التوسعية في محفظة العلامة التجارية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط تستند إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إنجازات تتمثل في افتتاح فنادق بارزة، مثل "حياة ريجنسي برافِتس ريزورت" في بلغاريا و"حياة ريجنسي كوتور باي ريزورت" في مونتينيغرو الذي يُعد أول منتجع لعلامة "حياة ريجنسي" في أوروبا، وقد افتُتح في عام 2023.

تعليقًا على هذه الخطة التوسعية، صرّح ميشيل موراو، المدير الإداري المعين حديثًا في شمال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى في حياة، قائلًا:”إن مجموعة الفنادق قيد الإنشاء في هذه الأسواق هي عنصر أساسي في طموحات حياة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنّ خطتنا للتوسع في هذه المنطقة من خلال افتتاح خمسة فنادق حياة ريجنسي في السنوات القليلة المقبلة هي شهادة على التزامنا الطموح بالتطور والتوسع، وما افتتاحنا لأول منتجع حياة ريجنسي العام الماضي والطرح الناجح لعلامتنا التجارية بمجموعتها الشاملة في بلغاريا سوى دليل على إمكانات النمو الهائلة لعلامتنا التجارية الترفيهية والمنتجعات على طول شبه جزيرة البلقان“.

تعكس هذا الخطة طموحات حياة للنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مستندةً إلى عام قياسي من الصفقات الموقعة في عام 2023، بالإضافة إلى الاستحواذ العالمي الأخير على العلامات التجارية ومعظم الشركات التابعة لشركة ستاندرد إنترناشيونال الرائدة في مجال أسلوب الحياة، الشركة الأم لعلامتي ذا ستاندرد وبانكهاوس للفنادق.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد غرف فنادق حياة العالمية وصل إلى أكثر من 135,000 غرفة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تندرج في مجموعة فنادق إقليمية قوية تحمل علامات حياة التجارية المتميزة.

يُستخدم مصطلح ”حياة“ في هذا البيان الصحفي للإشارة إلى شركة فنادق حياة و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,200 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 72 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزدنس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني.

-انتهى-

#بياناتشركات