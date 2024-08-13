من المرتقب أن تُظهر القيمة الإجمالية للمعاملات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.11% ليصل حجم السوق في المملكة إلى 5,954 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028

اعلنت شركة سهم كابيتال، التي تمتلك منصة الوساطة المالية عبر الإنترنت سهم، عن خصم بنسبة 70% لفترة محدودة للعملاء المؤهلين على رسوم العمولة*1 لتداول الأسهم السعودية بحد أقصى للعمولة 3 ريال سعودي لكل عملية تداول. ويهدف العرض إلى جذب المستثمرين المحليين وهو متاح من 1 حتى 31 أغسطس 2024.

تتماشى هذه المبادرة مع التوقعات بوصول حجم سوق الاستثمار الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى 4,697 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024 وفقاً إلى تقرير صادر عن منصة الأبحاث Statista. ومن المرتقب أن تُظهر القيمة الإجمالية للمعاملات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.11% ليصل حجم السوق إلى 5,954 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.



كما تهدف هذه الخطوة، التي تعد جزءًا من استراتيجية سهم المؤسسية لإفادة مستخدميها، إلى تعزيز تجربة الاستثمار للمستثمرين الأفراد السعوديين الذين يسعون إلى الوصول إلى سوق الأسهم المحلية. سيحصل المستخدمون الجدد أيضًا على أسهم مجانية لشركة سناب بقيمة 50 دولارًا وأسعار الأسهم في البورصة أمريكية مجانًا وآنيًا لمدة عام واحد. لمزيد من المعلومات عن عروض شركة سهم، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com

قالت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال المالية، "لاحظنا طلبًا متزايدًا من المستثمرين السعوديين للمشاركة في السوق المحلية، وهذا الخصم على العمولة هو طريقتنا لتمكين هؤلاء المستثمرين وتيسير تكاليف تكوين محافظهم."



بالإضافة إلى الأسعار الجذابة، يقدم تطبيق سهم مجموعة شاملة من منتجات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها، مما يسمح للمستثمرين بتنويع استراتيجياتهم وتنفيذها.



إدراكًا لأهمية توعية المستثمرين، استثمرت سهم أيضًا في عدة مبادرات لتعزيز الثقافة المالية، ويضم التطبيق مكتبة فيديوهات تعليمية تتناول موضوعات متدرجة بدايةً من إرشاد المبتدئين حتى التحليل الفني. كما يقدم التطبيق المساعدة علياء، وهي مذيعة أخبار يومية مصممة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها التفاعل مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية.



أضافت هديل بديري: "هدفنا ليس تقديم أدوات تداول متطورة فقط، بل القيام أيضًا بتزويد المستثمرين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. نعتقد أن هذا النهج الشامل سيساهم في نمو سوق رأس المال السعودي واستقرارها على المدى الطويل.



1*ينطبق الخصم بنسبة 70% فقط على العمولة التي تتقاضاها شركة سهم كابيتال، وليس عمولة التداول بالكامل. تنطبق الشروط والأحكام، ولمعرفة مزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com.

نبذة عن سهم كابيتال المالية:

شركة سهم كابيتال المالية مسجلة في الرياض، وحاصلة على التراخيص رقم (25-22251) من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التداول والاستشارات وحفظ الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. كما أن شركة سهم عضو مسجل في شركة تداول السعودية والشركتين التابعتين، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). لمعرفة مزيد من المعلومات عن شركة سهم، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com/.

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