الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: كشف الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع مركز الخوانيج التجاري الواقع في منطقة الخوانيج 2 بدبي، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المركز وافتتاحه في الربع الثاني من عام 2025، وذلك لتقديم خدماته المتميز للمتسوقين في المنطقة والمناطق المجاورة لها والاستفادة من الحملات والتخفيضات التي تطلقها التعاونية بشكل دوري على امتداد العام، مؤكداً بأنه تم تأجير 70% من مساحات المركز بعد البدء بأعماله الإنشائية.

وأشار إلى أن المركز التجاري الجديد في منطقة الخوانيج 2، يواكب التطور الذي يشهده قطاع التجزئة بإمارة دبي، حيث تبلغ مساحة بناءه الإجمالية حوالي 70,698.69 قدم مربع، وسيضم مساحة واسعة لوقوف السيارات تتسع لما يصل إلى 92 مركبة، كما يضم المبنى هايبر ماركت يتبع لتعاونية الاتحاد مساحته حوالي 28,253.09 قدم مربع، إضافة إلى توفيره 6 أكشاك و19 متجراً للبيع بالتجزئة، مما يضمن توفير مناطق متنوعة للبيع بالتجزئة تلبي تطلعات جميع القاطنين بالمنطقة.

وبين بأنه كجزء من تطبيق معايير الاستدامة، سيستخدم المركز أحدث أساليب توليد الطاقة الشمسية وسبل ترشيدها، وذلك من خلال الاستفادة من المساحات الكبيرة للأسطح، حيث من المقرر أن يقوم المركز التجاري بدمج محطة للطاقة الشمسية في عملياته، بهدف تقليل اعتماد المركز على مصادر الطاقة غير المتجددة بشكل كبير، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف البيئية المحلية ويلبي تطلعات الدولة في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع، لافتاً إلى أنه يعتبر أول مركز للتعاونية مزود بمحطة للطاقة الشمسية، مما يجعله نموذجاً مثالياً لمبادراتها البيئية والاجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية داخل المجتمع.

وأشار إلى أن المركز التجاري المكون من طابق واحد سيضم مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي الاحتياجات اليومية للعوائل والقاطنين في الخوانيج ومردف والورقاء والمزهر والمحيصنة، حيث سيتم بناءه وفق أعلى المعايير الهندسية بما يتواكب مع التطورات العقارية الحاصلة على مستوى العالم، وسيقدم مجموعة شاملة من محلات البقالة والمستلزمات المنزلية والمنتجات المتميزة، مما يضمن راحة وجودة لا مثيل لها للمتسوقين.

وأوضح أن المركز التجاري الجديد التابع لتعاونية الاتحاد سيقدم فرصة عمل مميزة لأصحاب المشاريع الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تجارة التجزئة، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا