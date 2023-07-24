دبي - احتفلت مجموعة بانيان تري، المجموعة الرائدة في مجال الضيافة ذات العلامات التجارية المتعددة، بفخر بإنجازها البارز في مجال الفنادق الفندقي حيث تضمُ الآن محفظتها العالمية 70 منشأه فندقية، خاصةً مع افتتاح فنادق أنسانا هو ترام (Angsana Ho Tram) وداوا هو ترام (Dhawa Ho Tram) الجديدة في فيتنام، بالإضافة إلى فندق فوليو ساكورا شينسايباشي أوساكا (Folio Sakura Shinsaibashi Osaka) و فندق هوم ستاي يوميها أوكيناوا (Homm Stay Yumiha Okinawa) في اليابان – التي تم الإعلان عنها مسبقاً في منتصف هذا العام 2023.

تؤكد مجموعة بانيان تري التزامها القوي بتقديم تجارب استثنائية للضيوف في كل وجهة من هذه الإضافات الجديدة. فنادق أنسانا هو ترام وداوا هو ترام تقدمان مزيجًا مثاليًا من الراحة والفخامة، مع إضافة لمسة فريدة من جمال الطبيعة المحيطة وحفاوة الضيافة الفيتنامية. تقع هذه المنشآت الفندقية بجوار الفنادق الشهيرة لمجموعة بانيان تري وأنسانا في لانج كو، وتحظى بموقع استراتيجي متميز في بوابات الفيتنام. وبالإضافة إلى ذلك، الافتتاح المرتقب لفندق أنسانا كوان لان في العام المقبل، مما يعزز مكانة المجموعة في الوجهة ويعزز من تجربة الضيوف بمزيد من الخيارات والتميز.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر فندقا فوليو ساكورا شينسايباشي أوساكا وهوم ستاي يوميها أوكيناوا إضافة مميزة جديدة لمجموعة بانيان تري، حيث يمثلان معالم مهمة أخرى تُضاف لتنويع خيارات الفنادق المتاحة. حيث تتميز هذه الفنادق بأنها الأولى من مجموعة عالمية مخطط لها من الفنادق الصغيرة تحت العلامة التجارية الجديدة فوليو وهوم، وذلك بعد الافتتاح الناجح لفندقي داوا يورا كيوتو (Dhawa Yura Kyoto) وقلعة غاريا نيجو كيوتو (Garrya Nijo Castle Kyoto) لأول مرة في اليابان العام الماضي.

كذلك تُشمل الخطة المستقبلية لمجموعة بانيان تري إضافة عدة مشاريع إلى محفظتها التجارية سريعة التوسع في اليابان من بينها هيغاشياما، وبانيان تري أشينوكو هاكوني، بالإضافة إلى منتجع كاسيا نيسيكو للتزلج، كذلك سيتم افتتاح المزيد من الفنادق الصغيرة التي تحمل العلامة التجارية فوليو في المدن الرئيسية والمراكز الحضرية في السنوات القادمة.

بهذا السياق صرّح إيدي سي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بانيان تري: "يعتبر هذا الفصل فصلاً مُبهجاً لمجموعة بانيان تري، حيث نفخر بالكشف عن منشأتنا الفندقية رقم 70 في اليابان هذا الصيف، بالإضافة إلى عدد من عمليات التحويل المبشرة وصفقات التطوير الجديدة التي ستُثري محفظتنا بشكل مستمر. فضلاً على أننا مع إطلاق العلامتين التجاريتين "فوليو وهوم" في اليابان، نؤكد التزامنا بتعزيز وجودنا في هذه الوجهة وتعزيز الروابط بين بوابات السفر، وكما نسعى للدفاع عن التنوع الثقافي والجمال الطبيعي الرائع في هذه المنطقة".

يجدر بالذكر إلى ان المجموعة تعتزم الإعلان عن الانطلاق المنتظر لعدد من الفنادق الجديدة في عدة مناطق مختلفة، ستُشمل غاريا بيانتي يوجياكارتا في إندونيسيا، وغاريا مو تشانغ شاي في فيتنام، وغاريا شيانغو وداوا داليان في الصين، بالإضافة إلى هوم شورا ساموي في تايلاند، ومن المتوقع أن يُعلن عن هذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي.

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نبذة عن مجموعة بانيان تري

مجموعة بانيان تري القابضة المحدودة هي إحدى أهم مجموعات الضيافة المستقلة والمتعددة العلامات التجارية في العالم. حيث تركز على الإشراف والرفاهية وتقديم تجارب ضيافة استثنائية مبنية على التصميم للمسافرين العالميين. تتضمن المجموعة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات الصحية والمعارض وملاعب الجولف والمساكن، وتشتمل على 10 علامات تجارية عالمية تحت نظام بيئي واحد، بما في ذلك داوا (Dhawa) و كاسيا (Cassia) وانسانا (Angsana) وبانيان تري (Banyan Tree) ولاجونا (Laguna) الحائزة على جوائز، فضلاً عن العلامات التجارية الجديدة المرتقبة مثل هوم (Homm) وغاريا (Garrya) وفوليو (Folio)، بالإضافة إلى اثنين من ملحقات العلامة التجارية بانيان تري الجديدة، هما بانيان تري إسكيب (Banyan Tree Escape) وبانيان تري فيا (Banyan Tree Veya).

تأسست مجموعة بانيان تري عام 1994 على أساس المفهوم الأساسي للاستدامة، وتسعى لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة والوجهات من خلال شبكتها من العقارات والمنتجات والعلامات التجارية، من خلال مهمة موجهة واحدة، وتضم المجموعة كذلك 8000 موظف في 23 دولة، تم تأسيس أكاديمية بانيان تري للإدارة في عام 2008 من اجل دعم أهداف المجموعة للنهوض بتنمية الأفراد، التميز الإداري والتعلم بنزاهة. من خلال تنفيذ استراتيجية النمو الإقليمية الخاصة بها، وتستمر البصمة العالمية للمجموعة في النمو مع وجود 50 فندقاً ومنتجعاً جديداً قيد التصميم والبناء، بالإضافة إلى أكثر من 70 فندقًا عامل في 17 دولة.

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