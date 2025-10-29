دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 70% من أعمال تشييد "عزيزي سنترال"، مشروعها السكني المعاصر في منطقة الفرجان، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2026.

ويتقدم العمل في الموقع بوتيرة سريعة، حيث اكتملت أعمال البناء والتشييد والتكسية الداخلية بالكامل. ووصلت نسبة أعمال البلاط إلى 30%، بينما بلغت أعمال تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتركيبات الميكانيكا الكهربائية 92% و79% على التوالي. كما بلغت نسبة تركيب المصاعد 95%، وبلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 48%. ويتواجد حالياً 318 عامل في الموقع لتسريع وتيرة العمل.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "يؤكد التقدم الملحوظ في مشروع "عزيزي سنترال" التزامنا الراسخ بالتميّز، حيث يُنفذ كل جانب من جوانب هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير وبدقة متناهية لضمان تقديم مشروع استثنائي يلبي تطلعات العملاء. ونتطلع إلى الترحيب بالسكّان في منازلهم الجديدة قريباً."

ويشمل "عزيزي سنترال" مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وحمامات سباحة منفصلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى منطقة جلوس خارجية ومنطقة للشواء ومواقف سيارات واسعة. كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم لتلبية احتياجات السكان اليومية ورغباتهم الترفيهية.

ويقع مشروع "عزيزي سنترال" في موقع استراتيجي بمنطقة الفرجان، التي تُعتبر من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي. ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث غرف، مصممة لتلبية احتياجات نمط الحياة العصري. كما يتميز المشروع بتصميمات داخلية وخارجية أنيقة تجمع بين الراحة والفخامة.

ويستفيد السكان من اتصال ممتاز بالطرق السريعة الرئيسية في دبي، حيث تقع محطة مترو الفرجان على بُعد دقائق قليلة فقط من المشروع. كما تقع الوجهات الرئيسية مثل مدينة إكسبو دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا على مسافة قريبة، ما يضمن الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف الأماكن.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

-انتهى-

#بياناتشركات