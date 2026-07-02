​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، واحدة من أسرع شركات إدارة الأصول العالمية نمواً في العالم[1]، أنها استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 70 % في شركة "جلف كوبلا" ذ.م.م (Gulf Cobla LLC)، وهي شركة متخصّصة في حلول تجريف واستصلاح الأراضي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

بموجب الصفقة، ستستحوذ "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) على كامل ملكية الحصة البالغة 49 % المملوكة لشركة "أدفانسد دايناميكس إنفستمنتس" (Advanced Dynamics Investments)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بن لادن"، إلى جانب حصة إضافية بنسبة 21 % من أسهم مجموعة "دوتكو" (Dutco Group). وبعد إتمام الصفقة، ستحتفظ "دوتكو" (Dutco) بمكانتها كمساهم استراتيجي في شركة "جلف كوبلا" (Gulf Cobla) بحصة تبلغ 30 % من أسهم الشركة.

تأسست "جلف كوبلا" (Gulf Cobla) عام 1977 بتوجيه من حاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتشتهر بكونها الجهة التي أسهمت في رسم معالم دبي الحديثة. تتخصص الشركة في أعمال التجريف واستصلاح الأراضي وعمليات التجريف البحري المرتبطة بها من خلال أسطولها من جرافات الشفط القاطعة ومعدات الدعم والتشغيل المساندة، وقد اضطلعت بدور محوري في مشاريع التطوير الحضري والبنية التحتية في المنطقة. هذا وقد أنجزت الشركة مجموعة من المشاريع البحرية المدنية الرئيسية، بما في ذلك ميناء جبل علي، وميناء العقبة الجديد، ومطار ماليه في جزر المالديف.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "نحن سعداء للغاية للإعلان عن هذا الاستثمار الحيوي في شركة ’جلف كوبلا‘ (Gulf Cobla)، والذي يمثّل خطوة مهمة نحو دخول ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) إلى قطاع البنية التحتية والأصول الواقعية. على مدى خمسة عقود من الزمن، نجحت ’جلف كوبلا‘ (Gulf Cobla) ببناء سمعة راسخة في السوق، ونحن نرى إمكانات واعدة لدعم المرحلة التالية من نموّها من خلال منصة ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) وشبكتها ومنظومتها الإقليمية."

من جانبه، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوتكو" (Dutco Group): "يسرّنا أن نواصل شراكتنا الاستراتيجية في شركة ’جلف كوبلا‘ (Gulf Cobla) إلى جانب ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital)." وأضاف: "تتمتع ’جلف كوبلا‘ (Gulf Cobla) بإرث راسخ وقوي مدعوم بفريق إداري متمرّس وحضور راسخ طويل الأمد في سوق التجريف الإقليمي. ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الإرث المتميز الذي أرسته ’جلف كوبلا‘ (Gulf Cobla) عبر العقود، للارتقاء بقدراتها ودعم تطورها المستقبلي، إلى جانب ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) كشريك استراتيجي."

هذا ويتطلع الجانبان إلى التعاون بشكل وثيق مع فريق إدارة شركة "جلف كوبلا" (Gulf Cobla) لاستكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية عالية النمو، وتعزيز كفاءة تشغيل واستخدام الأسطول، إلى جانب استحداث فرص عمل جديدة.

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

تعدّ "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 15 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص الواعدة المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب على مستوى العالم، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والأدوات المالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

لمحة عن مجموعة "دوتكو" (Dutco Group):

تأسست "دوتكو" (Dutco) عام 1947، هي عبارة عن مجموعة شركات عائلية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة. وقد ساهم تركيز الشركة على الابتكار والتزامها بالمعايير العالمية في تحفيز نمو "دوتكو" (Dutco) في عدد من القطاعات المتنوعة. واليوم، تدير المجموعة محفظة متنوعة من العمليات في خمس قطاعات متخصصة، تشمل أعمال البناء، والهندسة والتصنيع، والضيافة، والطاقة، والعقارات. هذا وتملك "دوتكو" (Dutco) عمليات تشغيلية وأنشطة في ثماني دول ويعمل لديها أكثر من 15 ألف موظف.

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جهات الاتصال:

عائشة داية

البريد الالكتروني: adaya@bluefivecapital.com

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