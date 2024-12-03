IHS الكويت ستواصل العمل بشكل مستقل لتقديم خدمات البنية التحتية الخاملة للأبراج في الكويت

الكويت- أبرمت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز:ZAIN) اتفاقية نهائية لشراء حصة (آي إتش إس) القابضة المحدودة (NYSE: IHS) البالغة 70% في شركة (آي إتش إس) IHS الكويت المحدودة، وهي شركة أبراج مرخصة مستقلة تمتلك 1675 موقعا، وتدير ما يقارب 700 موقعا إضافيا في السوق الكويتية.

وأوضحت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها وافقت بموجب شروط هذه الصفقة على زيادة ملكيتها البالغة 30% في (آي إتش إس) IHS الكويت المحدودة إلى 100% مقابل نحو 134 مليون دولار، مبينة أن شركة (آي إتش إس) IHS الكويت المحدودة ستواصل تقديم خدمات البنية التحتية المستقلة للأبراج داخل السوق الكويتية، علما أن هذه الصفقة تخضع لموافقات الجهات الحكومية والتنظيمية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "ستعزز هذه الاتفاقية استراتيجية التوسع الإقليمي للبنية التحتية الرقمية لعمليات زين، وضمان كفاءة رأس المال، وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين".

وأضاف الخرافي قائلا "هذه الاتفاقية ستساعدنا في استكمال صفقتنا الرائدة مع مجموعة Ooredoo للاستحواذ على ما يقارب 30 ألف برج اتصال ودمجها، حيث نستهدف بناء نموذج تشغيلي مستقل ومستدام، لتوفير بنية تحتية خاملة يتم تقديمها كخدمة، ودعم جهود خفض الأثر الكربوني في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمكين المستقبل الرقمي لأسواق المنطقة".

يذكر أن شركة FTI Capital Advisors عملت كمستشار مالي حصري لمجموعة زين؛ وشركة PwC كمستشار للاندماج والاستحواذ؛ وشركة DLA Piper كمستشار قانوني دولي وشركة GLA & Company كمستشار قانوني محلي.

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