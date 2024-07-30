دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن افتتاح مشروع جديد للطاقة الكهروضوئية في منطقة شبه الجزيرة العربية باستطاعة إجمالية تبلغ 70 ميجاواط. ويعتمد المشروع على وحدات من سلسلة فيرتكس إن باستطاعة 720 واط(NEG21C.20) ، ليساهم بذلك في دعم المساعي الرامية لإيجاد مستقبل قائم على الطاقة النظيفة والمستدامة في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشاو لي، رئيس قسم الحسابات الرئيسية الاستراتيجية في ترينا سولار: "يعكس افتتاح مشروع الطاقة الشمسية الجديد التزامنا بتطوير حلول الطاقة المتجددة في البيئات المليئة بالتحديات، بالاعتماد على وحدات سلسلة فيرتكس إن 720 واط التي توفر أعلى مستويات الأداء والموثوقية، وتجسد رسالتنا المتمثلة في تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة إقليمياً وعالمياً. ونفخر من خلال المشروع الجديد بمواصلة مساعينا لدعم تحول الطاقة وإيجاد مستقبل أكثر نظافة للجميع".

وينسجم المشروع الجديد مع التوجه الاستراتيجي لمنطقة شبه الجزيرة العربية نحو استثمار الصحارى الواسعة لتعزيز آفاقها المستدامة، لا سيما من خلال مشاريع الطاقة الكهروضوئية التي تلعب دوراً محورياً في تحسين إمدادات الطاقة ودعم تحول الطاقة في المنطقة. وتتمثل أهمية المحطة في قدرته على زيادة سعة توليد الطاقة الكهربائية، وتقليل اعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري، وخفض تكاليف الكهرباء.

سلسلة فيرتكس إن 720 واط تقود عملية التحول

تشكل وحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة 720 واط(NEG21C.20) ، الركيزة الأساسية لهذا المشروع، وتتميز بتقنية خلية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن، التي توفر إنتاجاً عالياً للطاقة يصل إلى 720 واط، وأقصى حد ممكن من الكفاءة يصل إلى 23.2%، مما يجعل هذه الوحدات مثالية لتقديم أفضل أداء في ظروف الصحراء القاسية. كما تتمتع الوحدات بمعامل منخفض للجهد الكهربائي ودرجة الحرارة مما يضمن أعلى مستويات الأداء والكفاءة، في حين تساهم المنصة بقياس 210 ملم في خفض التكلفة المعيارية للطاقة وتحقيق قيمة أفضل للعملاء.

وبفضل موثوقيتها العالية، حققت وحدات فيرتكس إن NEG21C.20 أفضل أداء في جميع اختبارات الموثوقية السبعة التي أجراها كيوا بي في إيفوليوشن لابس، المختبر المستقلّ والرائد عالمياً في اختبار الوحدات الكهروضوئية، وذلك في يونيو هذا العام.

وتهدف ترينا سولار من خلال مواصلة التعاون مع الحكومات والشركاء إلى مواجهة تحديات التغير المناخي. كما تطمح الشركة لتقديم مساهمات كبيرة في مسيرة تحول الطاقة على مستوى العالم، من خلال التزامها المستمر بالابتكار التكنولوجي وتحقيق رسالتها المتمثلة في توفير الطاقة الشمسية للجميع.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي. وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com.

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