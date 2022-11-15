- تطبيق "زوهو بوكس" يشهد نمواً بنسبة 80 % في المنطقة، و71 % في دولة الإمارات

- يوفر تطبيق "زوهو بوكس" حالياً 14 إصداراً

دبي: أعلنت "زوهو كوربوريشن" Zoho Corporation، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، اليوم أن منصة "زوهو فاينانس" Zoho Finance حققت نمواً بنسبة 70 % في إيراداتها على أساس سنوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تقديمها الدعم لما يزيد عن نصف مليون شركة على امتداد أكثر من 160 دولة. وسجل تطبيق المحاسبة الرئيسي للمنصة، "زوهو بوكس" Zoho Books، نمواً بنسبة 80 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و71 % في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2021.

وعزّز من نمو منصة "زوهو فاينانس" التوسع العالمي لتطبيقها المحاسبي القائم على السحابة "زوهو بوكس"، الذي يدعم في الوقت الراهن 180 عملة، و17 لغة، ويحظى بدعم محرك ضرائب عالمي شامل قادر على معالجة تحديات الامتثال الضريبي الخاصة بكل دولة على حدة. ويدعم التطبيق المحاسبي حالياً 14 إصداراً، بما في ذلك إصدار عالمي.

وبهذه المناسبة، قال "حيدر نظام"، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدت حزمة تطبيقات زوهو لإدارة الشؤون المالية تبنياً واسع النطاق من جانب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك عبر مختلف أنحاء العالم. حيث تقدم منصة زوهو المالية للشركات اتساعاً وعمقاً لا مثيل لهما من ناحية الإمكانات، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن الشركات من تخصيص التطبيقات، وتوسيع قدراتها، والارتقاء بحلولها بوتيرة متسارعة لمواكبة متطلباتها المتغيرة. ويعد النمو العالمي المتسق للتطبيقات، الذي نشهده على مرّ السنين، شاهداً على هذا الواقع. وسوف نواصل الاستثمار في المنصة لجعلها حلاً مبتكراً بالفعل يمكن للشركات الاستفادة منه للوصول إلى أقصى إمكاناتهم".

يعتبر "زوهو بوكس"، الذي تم إطلاقه في العام 2011، من بين منتجات زوهو الخمسة الأعلى إيراداً سواء على الصعيد العالمي أو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يوفر تطبيق المحاسبة إصدارات محلية عبر مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والهند وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان. ويعد "زوهو بوكس" أيضاً تطبيقاً متوافقاً مع ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها الحكومة في دولة الإمارات من خلال "الهيئة الاتحادية للضرائب" وكذلك مع نظام الفوترة الإلكتروني الذي أصدرته "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" في السعودية.

وتشتمل منصة "زوهو" لإدارة الشؤون المالية حلولاً للمحاسبة، وإدارة المخزون، وإدارة السفر والنفقات، وإدارة الفواتير والاشتراك. وتم بناء هذه التطبيقات على نفس المنصة، مما يتيح قابلية التشغيل البيني الفورية، والتدفق السلس للبيانات، وتوحيد الأنظمة المختلفة. وعادةً ما تبدأ الشركات باستخدام واحد من المنتجات المالية، ومن ثم توسع نطاق استخداماتها لتشمل تطبيقات أخرى ضمن الحزمة. وفي المتوسط، يتبنى العملاء، الذين يستخدمون "زوهو بوكس" لأكثر من عام، تطبيقين آخرين على الأقل ضمن حزمة التطبيقات المالية.

وإلى جانب المنتجات والمنصة، يمكن للشركات أيضاً الاستفادة من قوة النظام البيئي الشامل، حيث تأتي منصة إدارة الشؤون المالية مع شبكة متنامية من بوابات الدفع، والبنوك، وشركاء السفر، وخيارات التسوق. كما يمكن للشركات أيضاً الاتصال مع تطبيقات لأطراف خارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات APIs وسوق زوهو الإلكتروني. وهذا يؤدي إلى تقليل الحاجة بشكل كبير للاستثمار في موارد تكنولوجيا المعلومات، وويعزز من سرعة وصول الشركات إلى السوق بصرف النظر عن التغيرات التي قد تطرأ.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الإعلامية:

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com