خطوة مهمة تجسد التوقعات الإيجابية لسوق قطاع الطاقة في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي إل تي إس"، المملوكة بالكامل من مجموعة "إن إم دي ســــي" عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 70% من رأس المال وحقوق التصـویت لشـركة «إمداد»، المزود الرائد للخدمات المتكاملة المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة.

سيمكن هذا الاستحواذ الاستراتيجي، والذي يخضع للموافقات التنظيمية، مجموعة "إن إم دي سي" من التوسع في خدمات حقول النفط، وتنويع محفظة أعمالها وتعزيز ميزاتها التنافسية، وسيشكل جزءاً من قطاع الشركة الجديد المقرر إطلاقه قريباً، ما يمكن الصناعات من الاستفادة من قدرات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية والفنية الشاملة. كما سيتيح هذا الاستحواذ لمجموعة "إن إم دي سي" من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات، بما في ذلك العمليات والصيانة، بما يكمل خبرتها الحالية في خدمات الهندسة والتوريدات والبناء والتركيب.

وتخطط "إن إم دي سي"، عبر الاستفادة من شراكاتها الوطيدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأرامكو، لتوسيع نطاق عملياتها وتنويع عروض خدماتها، في إطار استراتيجيتها المبتكرة والمستدامة لتطوير أعمالها عبر تقديم قيمة أكبر للعملاء، وتعزيز موقعها وحضورها في الأسواق الإقليمية وزيادة إيراداتها. وتأتي عملية الاستحواذ في وقت مناسب للاستفادة من الظروف السوقية المواتية داخل قطاع النفط والغاز الإقليمي.

يأتي ذلك بعد الإدراج الناجح لشركة "إن إم دي سي إنيرجي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، والذي استقطب اهتماماً كبيراً مع تجاوز طلبات الاكتتاب العام الأولي عدد الأسهم المحددة بـ 31.3 مرة. ويبرز هذا الإنجاز مصداقية مجموعة "إن إم دي سي"، وتنفيذها الاستراتيجي، ومكانتها القوية في السوق.

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "يمثل استحواذ "إن إم دي سي إل تي إس" على حصة مسيطرة في شركة «إمداد» خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف التميز في قطاع الطاقة. ويعكس هذا الاستحواذ التزامنا برؤية الإمارات لبناء قطاع طاقة مستدام ومبتكر، مع تعزيز دورنا كشريك موثوق في السوق الديناميكي للمنطقة. ومن خلال دمج خبرات «إمداد» مع مقومات "إن إم دي سي"، نسعى لتقديم قيمة مضافة أكبر، وتوسيع نطاق خدماتنا، ودفع عجلة النمو المستدام لجميع شركائنا. معًا، نسهم في تشكيل مستقبل أكثر تنوعًا ومرونة لقطاع الطاقة."

من جانبه، قال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي، إمداد: "متحمسون لبدء المرحلة التالية من مسيرة "إمداد" مع مجموعة "إن إم دي سي". منذ تأسيسها في عام 1979، رسخت "إمداد" مكانتها كمزود رائد لخدمات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا البناءة مع مجموعة "إن إم دي سي" ستتيح لنا تقديم المزيد من الفوائد لعملائنا وتحقيق أهدافنا المشتركة في النمو والنجاح."

أظهرت "إمداد" عبر مسيرتها نمواً ملفتاً في الإيرادات وميزانية عمومية قوية، وتشمل مصادر إيراداتها المتنوعة عمليات النفط والغاز في مرحلتي الاستكشاف والإنتاج (القطاع العلوي) وكذلك عمليات التكرير والتوزيع وما يرتبط بها من صيانة (القطاع السفلي)، ما يعزز مكانتها القوية في السوق. وتتمتع الشركة بعلاقات طويلة الأمد مع عملاء رئيسيين، بما في ذلك "أدنوك" و"بروج" و"الإمارات العالمية للألمنيوم"، وتقدم خدمات متكاملة لدعم جميع مراحل عمليات النفط والغاز، من تحسين أداء الآبار وإدارة النفايات الناتجة عن العمليات، إلى ضمان سلامة وكفاءة الأصول المستخدمة في هذه الصناعة.

وتستفيد "إمداد" من دعم مجموعة من الشركات التابعة التي توفر خدمات متخصصة ومتكاملة مثل بناء الآبار، وصيانة المنشآت، والتعامل مع المحفزات، وإدارة المرافق، ما يعزز من قدرتها على تقديم حلول شاملة في صناعة النفط والغاز.

ومن بين الأقسام البارزة في الشركة "إمجل" للأنابيب الملفوفة والإسمنت، وشركة "إمداد للخدمات" للصيانة التشغيلية، وشركة "آي جي سي" لإدارة المرافق المدنية والكهربائية.

يمثل هذا الاستحواذ خطوة كبيرة نحو تحقيق مجموعة "إن إم دي سي" للتوسع والتنويع، مما يمهد الطريق للابتكار والريادة المستقبلية في قطاع الطاقة.

وتعتزم مجموعة "إن إم دي سي" إبقاء سوق الأسهم على اطلاع دائم في حال حدوث أي تطورات تتعلق بهذا الاستحواذ.

الأدوار الاستشارية:

مجموعة إن إم دي سي: شركة "أي آند أو شيرمان" (A&O Shearman) ـــ مستشار قانوي، وشركة "برايز ووترهاوس كوبرز" (مستشار مالي).

مساهمو إمداد: "شركة كلايد آند كو" (Clyde & Co) ـــ مستشار قانوني، وشركة "كاي بي ام جي لور جلف" (KPMG Lower Gulf) ـــ مستشار مالي.

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