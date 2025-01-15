الإمارات العربية المتحدة، نجحت سباركلو، الشركة العالمية الرائدة العاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة والهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد إعادة التدوير، بإحداث تأثير كبير على مبادرات إعادة التدوير والاستدامة في المنطقة، حيث وسّعت الشركة في العام الماضي شبكتها من آلات سباركلومات، آلية البيع العكسي المبتكرة إلى أكثر من 400 موقع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ تأسيسها، جمعت سباركلو أكثر من 70 مليون قطعة قابلة لإعادة التدوير من البلاستيك والألمنيوم من المجتمعات المحلية، وتجمع الشركة الآن أكثر من 1.5 مليون زجاجة وعلبة كل أسبوع، مما يساهم بتقليل التأثير البيئي للنفايات من خلال ممارسات إعادة التدوير الفعالة.

يتميز نهج سباركلو بتقديم الحوافز للمستخدمين لتشجيعهم على إعادة التدوير، حيث يكسب المستخدمون نقاطاً عن طريق إعادة تدوير الزجاجات والعلب عبر آلات سباركلومات، ومن ثمّ استبدالها بمكافآت مختلفة من شركاء سباركلو المشاركين في المبادرة، بما في ذلك رحلات التاكسي المخفضة من يانغو، وقسائم خصومات من كارفور، وغير ذلك الكثير. من خلال تقديم هذه الحوافز، تركز سباركلو على تشجيع ممارسات إعادة التدوير مع وضع أسس قوية لمجتمع متفانٍ من المستهلكين المهتمين بالبيئة.

حتى تاريخه، تفاعل أكثر من 350 ألف مستخدم مع آلات سباركلومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تم جمع أكثر من 57,500 كيلوغرام من علب الألومنيوم وأكثر من 1.6 مليون كيلوغرام من المواد البلاستيكية من خلال مشاركتهم. كما بلغ أعلى عدد من المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها في يوم واحد في موقع واحد 11,000 علبة وزجاجة.

تعليقاً على هذا الإنجاز، أفاد ماكسيم كابليفيتش، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سباركلو: "نؤمن في سباركلو أن تشجيع الممارسات الخضراء في المجتمعات المحلية مفتاح لإحداث تأثير بيئي حقيقي. لقد حقق نهج سباركلو المبتكر نتائج ملهمة، حيث ساهم بتقليل أكثر من 10.5 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يعكس هذا الإنجاز الكبير أهمية ممارسة إعادة التدوير وضرورة إضفاء ميزة مجزية عليها وتسهيل الوصول إلى منافذ إعادة التدوير، مما يساعد في الحفاظ على الموارد، وتقليل محتويات مكبات النفايات، وتحسين كفاءة إدارة النفايات."

هذا وقد أبرمت سباركلو العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الكيانات والهيئات الحكومية والخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أدنوك وبلدية دبي وكارفور وغيرها، لدعم مبادرات الشركة الهادفة لتعزيز الاستدامة. كما سباركلو في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر والهند وتايلاند وفيتنام وكازاخستان وجورجيا وغيرها لدعم الجهود الرامية لدفع تبني تقنيات إعادة التدوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية.

بناءً على هذا النجاح، تستهدف سباركلو الآن التوسع في مختلف الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، بهدف تقديم حلولها وتقنياتها الرائدة لمجتمعات جديدة. يفتح هذا النمو فرصاً أمام سباركلو لتشكيل شراكات إضافية مع كل من المؤسسات العامة والخاصة وتسريع جهودها لدفع أهداف الاستدامة البيئية الأوسع وإحداث تغيير إيجابي طويل الأجل.

للمزيد من المعلومات حول سباركلو ومبادراتها الرائدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sparklo.com

عن سباركلو (Sparklo)

سباركلو شركة عالمية رائدة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها وتتخصص بالتكنولوجيا النظيفة الهادفة لإحداث نقلة تحويلية كبيرة في مجال إعادة التدوير وتشجيع الممارسات المستدامة في جميع أنحاء العالم. من خلال آلات "سباركلومات" المبتكرة، تحفز الشركة المستخدمين على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وعلب الألمنيوم وذلك بتقديم مكافآت جذابة لهم. تسخّر حلول سباركلو وأجهزتها المبتكرة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين عمليات إعادة التدوير، مما يسهّل على الأفراد المساهمة في تحقيق أسلوب حياة مستدام ويضيف على ممارساتهم عنصر المتعة والشعور بالإنجاز.

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