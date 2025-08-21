دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مهمة مع مجموعة "وصل"، إحدى أكبر شركات إدارة العقارات في الدولة؛ لتوريد إمدادات غاز البترول المسال وتوفير خدمات الصيانة المرتبطة بها في أكثر من 8,500 وحدةً سكنية وتجارية تديرها "وصل"، ضمن أبرز المجتمعات الحيوية في دبي، مثل جميرا والقوز وأم سقيم والكرامة وعود ميثاء ونايف والمرقبات والمحيصنة والراشدية ومردف وورسان.

ووقّع الاتفاقية عن "امارات" السيد زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال؛ وعن "وصل" السيّد سالم النعيمي، مدير خدمات وحلول إدارة الأصول.

وستوفر "امارات"، بموجب هذه الاتفاقية، حلولاً متكاملة لغاز البترول المسال بما فيها الإمدادات المستمرة، وتجهيزات نظام التمديد، وخدمات الصيانة الوقائية، والاستجابة لحالات الطوارئ مع الامتثال التام لبروتوكولات السلامة. كما تشمل الاتفاقية دعم العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وقراءة العدادات، والفوترة، وإصدار الفواتير لجميع المستأجرين سواءً كانت عقاراتهم سكنية أو تجارية.

وبهذه المناسبة، قال زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال في "امارات": "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بالتميز والسلامة والابتكار. وتجمع بين خبرتنا الفنية الواسعة في توفير خدمات غاز البترول المسال والحضور القوي لشركة ’وصل‘ في جميع أنحاء دبي، الأمر الذي يحقق قيمة راسخة ويضمن توفير خدمات مُحسّنة لآلاف السكان والشركات".

"من جانبه، قال السيّد سالم النعيمي، مدير خدمات وحلول إدارة الأصول في مجموعة ’وصل‘:إن هذه الشراكة تعزز جهود ’وصل‘ في الارتقاء بمعايير التميز عبر محفظة مشاريعها العقارية. ومن خلال الاستفادة من خبرة ’امارات‘ الفنية ونهجها الرقمي المتطور، نتمكن من تبسيط العمليات وتقديم خدمات غاز البترول المسال بذكاء وكفاءة، بما ينسجم مع رؤيتنا في بناء مجتمعات عصرية ومترابطة."

علاوةً على ذلك، سيستفيد المستأجرون من التجربة الرقمية المحسنة لخدمات غاز البترول المسال عبر تطبيق الهاتف المحمول المخصص لذلك من "امارات"، والذي يتيح لهم الوصول إلى الخدمة في الوقت الفعلي وتسديد مدفوعاتهم رقمياً ضمن إطار تجربة مستخدم مبسطة تتماشى مع طموحات مدينة دبي الذكية.

تشكل هذه الشراكة خطوةً مهمةً نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة وإرساء معايير جديدة لتميز الخدمة عبر واحدة من أكبر المحافظ العقارية في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات