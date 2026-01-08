• استثمار «الوطني» في موظفيه ليس مبادرات عابرة بل نهج مؤسسي راسخ

• إدارة الموارد البشرية رسّخت مكانة «الوطني» كجهة العمل المفضلة في القطاع الخاص

• الجوائز تعكس التميز في صياغة وتنفيذ برامج مبتكرة تضع الموظف في صميم أولوياتها

• الجوائز السبعة:

الميدالية الذهبية في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات

الميدالية الفضية في فئة جذب أفضل المواهب

الميدالية البرونزية في فئة تقييم وتقدير الموظفين

الميدالية البرونزية في فئة التنوع والشمول والمساواة

الميدالية البرونزية في فئة مشاركة الموظفين

الميدالية البرونزية في فئة التنقل الوظيفي

الميدالية البرونزية في فئة العلامة التجارية لصاحب العمل

في تأكيد جديد على مكانته الرائدة وتميزه في مجال المسؤولية الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية، تُوّج بنك الكويت الوطني بسبع جوائز من مجموعة براندون هول العالمية (Brandon Hall Group)، إحدى أبرز الجهات الدولية التي تُعد معيارًا عالميًا للابتكار والتميز في قطاع الموارد البشرية وتطوير بيئات العمل.

وحصد «الوطني» الميدالية الذهبية في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والميدالية الفضية في فئة جذب أفضل المواهب، إضافة إلى 5 ميداليات برونزية في فئات: تقييم وتقدير الموظفين، التنوع والشمول والمساواة، مشاركة الموظفين، التنقل الوظيفي، والعلامة التجارية لصاحب العمل.

معايير التميز

استندت «براندون هول» في اختيار الفائزين إلى تقييم المشاركات من قبل لجنة من الخبراء والمحللين التنفيذيين في المجموعة، إضافة إلى عدد من المعايير الصارمة التي تضمن جودة وفعالية البرامج والمبادرات، مثل ملاءمة البرنامج للاحتياجات الفعلية للعمل والموظفين، وجودة تصميم البرنامج وابتكاره ووضوح أهدافه، ووظائف البرنامج التي تقيّم كيفية تطبيقه وفعالية الأدوات والعمليات المستخدمة، وأخيراً النتائج القابلة للقياس التي تحدد الأثر الملموس للبرنامج على أداء الأعمال والموظفين.

ويأتي فوز بنك الكويت الوطني بالجوائز السبع ضمن جوائز التميز من مجموعة براندون هول تقديراً لمبادرات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده في ابتكار برامج داخلية رائدة تعزز بيئة العمل وتدعم التنوع والشمول والمساواة وتقدر الجهد المبذول من الموظفين.

المسؤولية الاجتماعية

يحافظ بنك الكويت الوطني على مكانته الرائدة كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، حيث يواصل إطلاق ودعم المبادرات المجتمعية والبرامج التنموية التي تعزز الاستدامة وتخدم مختلف شرائح المجتمع.

وتشمل جهود البنك المجتمعية مجالات الصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى دعم الأنشطة الخيرية والإنسانية، مما يعكس دوره الريادي في ترسيخ مفهوم المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع.

ويعكس فوز "الوطني" بالميدالية الذهبية في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات من مجموعة براندون هول العالمية التزامه العميق بمسؤوليته المجتمعية، كما يبرهن على نجاحه في تحويل رؤيته بأن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة، من خلال مبادرات نوعية تواكب تطلعات الدولة وتترك أثراً إيجابياً يخدم المجتمع والأجيال القادمة.

ويأتي تتويج البنك بهذه الجائزة العالمية تقديراً لجهوده الاستثنائية وإنجازاته في عدة مجالات، من أبرزها:

برنامج "Bankee" للتثقيف المالي: والذي يركز على بناء الوعي المالي من خلال التعلم التطبيقي، حيث وصل عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 50,000 متعلم، وأسهم في تحقيق تحسن واضح في السلوك المالي لدى النشء من الصغر.

صحة ورفاه الموظفين: عزز البنك ثقافة الوقاية الصحية والنفسية داخل بيئة العمل، حيث سجلت العيادة الداخلية والأطباء الزائرون والجلسات والورش الصحية النفسية أكثر من 4,300 زيارة خلال العام الماضي.

مبادرات مجتمعية: ساهم إطلاق البنك للعديد من المبادرات المجتمعية في حصول البنك على هذا التقدير العالمي.

ومن أبرز هذه المبادرات استمراره في تنظيم سباق NBK Run، الذي حققت نسخته الأخيرة لعام 2025 نجاحاً منقطع النظير، بمشاركة أكثر من 7,000 متسابق، الأمر الذي يدعم تبني نمط حياة صحي، إضافة إلى شمول فئة ذوي الهمم في منافسات السباق، ما يعزز دمجهم مع الفئات الأخرى ضمن المجتمع.

كما واصل البنك إطلاق حملة "افعل الخير في شهر الخير" الرمضانية التي تبرز قيم التكافل والسلامة، بما في ذلك توزيع وجبات الإفطار عند إشارات المرور في مختلف مناطق الكويت.

تعزيز الوعي البيئي: نفذ البنك العديد من البرامج البيئية بالتعاون مع "أمنية" و"لوياك"، بمشاركة أكثر من276 شاباً وشابة، بهدف دمج العمل البيئي بالتطبيق العملي وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين الشباب ليكونوا جزءاً من الحلول البيئية المستدامة.

جذب أفضل المواهب

يعمل "الوطني" دائماً على استقطاب أفضل الكفاءات من خلال اعتماد استراتيجيات توظيف مبتكرة وبرامج تطوير متقدمة، تضمن اختيار المرشحين الأكثر تأهيلًا وتوافقًا مع ثقافة البنك وقيمه. هذه الجهود تعزز مكانة البنك كوجهة مفضلة للمواهب الطموحة، وتدعم استمرارية ريادته محلياً وإقليمياً.

الزميل الأكثر قيمة

تعد جوائز الزميل الأكثر قيمة (MVP) برنامج تقدير على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني، صُمّم لتكريم الموظفين الأكثر قيمة وفرق العمل الأكثر تعاونًا كل عام على مستوى جميع إدارات البنك بما في ذلك الأفرع والمواقع الدولية و«الوطني للثروات»، حيث يحتفي البرنامج بالموظفين الذين يقدمون أداءً استثنائياً ويتجاوزون التوقعات، مما يرسخ ثقافة الأداء المتميز ويعزز التحفيز المستمر.

NBK RISE

صُمّم برنامج NBK RISE خصيصًا لدعم القيادات النسائية وتمكينهن من الوصول إلى أعلى المناصب. وينسجم البرنامج، الذي تم إطلاق نسختين منه حتى الآن، مع استراتيجية البنك الطموحة والهادفة إلى تعزيز دور المرأة في القيادة على مستوى المؤسسة والدولة والمنطقة والعالم، كما يعزز التزام «الوطني» بمبادئ التنوع والمساواة والشمول وفقًا لأرقى المعايير العالمية.

صوتك يهمنا

يتيح «الوطني» عبر استبيان «صوتك يهمنا» (Your Voice Matters) الذي يطرحه مرة كل عامين، والمصمم لقياس مدى رضا وارتباط الموظفين بالبنك، الفرصة لموظفي مجموعة بنك الكويت الوطني عبر جميع قطاعاتها وإداراتها، كي يعبروا عن آرائهم واقتراحاتهم، حيث أصبح صوت الموظف البوصلة التي توجه استراتيجيات الموارد البشرية نحو بناء بيئة عمل أكثر تفاعلاً ومرونة.

التنقل الوظيفي

يولي بنك الكويت الوطني أهمية كبيرة لمفهوم التنقل الوظيفي، الذي يتيح للموظفين فرصًا للتطور المهني من خلال الانتقال بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة. هذه الاستراتيجية تعزز اكتساب الخبرات المتنوعة، وتدعم بناء مسارات مهنية مرنة، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتحقيق التوازن بين احتياجات البنك وطموحات الموظفين.

العلامة التجارية لصاحب العمل

يتميز "الوطني" بكونه من أبرز المؤسسات المالية التي تمتلك علامة تجارية قوية لصاحب العمل، حيث يحرص على توفير بيئة عمل جاذبة تقوم على الابتكار والتطوير المستمر. هذا التوجه يعكس التزام البنك برعاية موظفيه وتقديم برامج تدريبية ومزايا تنافسية، مما يجعله الخيار الأول للكفاءات الباحثة عن الاستقرار والنمو المهني.

ويعكس تتويج البنك بالجوائز السبع من مجموعة براندون هول العالمية جهود البنك وإنجازاته المتواصلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تميز إدارة الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني في صياغة وتنفيذ برامج مبتكرة تعزز بيئة العمل وترسخ مكانة «الوطني» كجهة العمل المفضلة لدى أوساط الكويتيين في القطاع الخاص.

ويبرهن هذا التقدير العالمي أن استراتيجيات البنك في تقدير الموظفين، والتنوع الشمول، ومشاركة الموظفين، ليست مجرد مبادرات عابرة، بل هي نهج مؤسسي راسخ عبر برامج متكاملة مصممة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، كما تعد هذه الجوائز شهادة قوية على نجاح رؤية «الوطني» التي تضع الموظف في صميم أولوياتها، في ظل إيمان البنك بأن الموظفين هم الركيزة الأساسية لنجاحه واستدامة ريادته في القطاع المصرفي.

ويعتبر «الوطني» من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية، لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدة جميع الموظفين على تطوير مهاراتهم وخبراتهم، بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة.

وتواصل إدارة الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني دورها الحيوي في دعم وتعزيز أداء المجموعة من خلال التركيز على تطوير كوادرها البشرية، ودمج التقنيات المتقدمة في تطوير الموظفين، وتوسيع نطاق برامج الرفاهية، وتعزيز ثقافة التنوع والشمول، لضمان استمرار البنك كوجهة العمل المفضلة لدى الشباب الكويتي.

ومجموعة «براندون هول» هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال البحوث ويقع مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعنى بتكريم المبادرات المتميزة وأفضل الممارسات في مجالات التعليم، وتطوير القياديين، وتعزيز التنوع والإدماج، والعديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية.

