وقعت دولة الامارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع دولة المجر بقيمة 7 مليار دولار، حيث تعد هذه الاتفاقية إعادة إحياء حي في قلب عاصمة المجر بودابست بلمسة من فخامة مشروعات دبي.

سيضم المشروع أطول برج في اوروبا بالإضافة الي مركز تجاري ضخم فريد من نوعة، مما يشكل أحد أضخم الاستثمارات التي قام بها السيد العبار في أوروبا.

صرح السيد محمد العبار:

"يسعد شركة إيجل هيلز العقارية ان تشارك في هذا التوجه من دولة المجر، وهي دولة تتمتع بإمكانيات هائلة وتراث ثقافي ثري وممتد، لذا نتشرف بالشراكة مع هذه الدولة العريقة في تطوير هذا المشروع العملاق.

إنّ هذا المشروع المقترح هو أكثر من مجرد استثمار عقاري تقليدي، بل يمثل شهادة هامة على احترامنا التام وإعجابنا الكبير بالارث التاريخي لدولة المجر، بالإضافة الي الحراك الثقافي النشط وطموح شعبها في بناء مستقبل أفضل."

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، بعد توقيع الاتفاق مع الوزير الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن شركة إيجل هيلز العقارية ستتعاون مع الحكومة في بودابست لتطوير محطة سكة حديد مهجورة جزئياً.

وذكر يانوس لازار، الوزير المسؤول عن البناء والنقل، أواخر العام الماضي، إن الحكومة المجرية كانت تخطط لإنفاق حوالي مليار يورو لتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. وقال لازار في ذلك الوقت إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان أمر ببناء مشروع رئيسي فخم مثل المشروعات المقامة في دبي.

الجدير بالذكر، ان إيجل هيلز، الواقع مقرها في أبو ظبي تعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج، ولها مشاريع كبيرة تمتد في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الشركة في البلدان التي تحتاج إلى تطوير المنازل والمكاتب الحديثة، ولديها مشاريع كبيرة تمتد لأكثر من ٣٠ فندقًا في ١١ دولة.

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