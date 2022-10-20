يأتي الافتتاح بالتزامن مع تعيين الرئيس الإقليمي وصدور ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية

لندن: أعلنت شركة "ام 7 ريل استيت" (المُشار إليها فيما يلي بـ"ام 7")، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في عموم أوروبا و مملوكة من قِبل شركة "أكسفورد بروبرتيز"، عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط لتلبية الطلب القوي المستمر على الاستثمارات العقارية الأوروبية عالية الجودة من المستثمرين في المنطقة.

تم افتتاح المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد ان حصلت شركة "ام 7"[1] على ترخيص مزاولة الخدمات المالية من سلطة دبي للخدمات المالية في الشهر الماضي، وتم تعيين زيد الراوي، العضو المنتدب لشركة ام 7 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لرئاسة المكتب.

وسينصب التركيز المباشر لمكتب شركة "ام 7" في دبي على دعم عملية جمع رأس المال وتوسيع نطاق علاقاتها مع المستثمرين الحاليين في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تدير شركة "ام 7" عقارات أوروبية تبلغ قيمتها نحو مليار يورو نيابةً عن مستثمرين من الشرق الأوسط، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من مجموع الأصول المُدارة من الشركة. ويشمل العملاء الحاليين صناديق الثروة السيادية بالإضافة الى تفويضات حسابات مستقلة مثل المشروع المشترك مع شركة "كامكو إنفست" الذي تم الاعلان عنه في عام 2020.

ويوفر مكتب دبي الجديد، بالإضافة إلى رخصة مزاولة الخدمات المالية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، لشركة "ام 7"منصة لتوسيع نطاق جمع رأس المال لتشمل مجموعة اوسع من المستثمرين في الشرق الأوسط الباحثين عن فرص استثمارية في العقارات بالمملكة المتحدة وأوروبا.

لدى شركة "ام 7" الآن مكاتب في 15 دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة، ويتماشى توسع الشركة في سوق الامارات مع طموحاتها لمواصلة التوسع العالمي بعد استحواذها من قِبل شركة "أكسفورد بروبرتيز" العام الماضي. حيث وفر هذا الاستحواذ لشركة "ام 7" الدعم والموارد من مستثمر عقاري عالمي كبير له طموحات مماثلة لطموحاتها التي تتمثل في تحقيق النمو على الصعيد الجغرافي وتعزيز رأس المال المُدار التابع لأطراف خارجية والذي تتولى إدارته شركة "ام 7". وفي الوقت ذاته، وفرت شركة "ام 7" لشركة "أكسفورد بروبرتيز" منصة اضافية يمكنها من خلالها الحصول على فرص لتوظيف رأس المال لشركائها الاستثماريين.

تستثمر شركة "ام 7" في مجموعة متنوعة من الأصول التي تجذب فئات عديدة من المستأجرين في أوروبا. وقد تأسست في الأصل في عام 2009 كشركة متخصصة في الخدمات اللوجستية للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية الحضرية، والتي ما زالت أكبر قطاع لها بالإضافة الى مخازن البيع بالتجزئة، والتي تمثل أكثر من نصف الأصول المُدارة حاليًا والبالغ قيمتها 5.8 مليار يورو.

وقال ريتشارد كروفت، الرئيس التنفيذي لشركة "ام 7 ريل استيت"،: "منذ أن تأسست شركة "ام 7" في عام 2009، أولينا دائمًا أهمية كبيرة للتواجد المحلي، وقد كانت دبي دائمًا سوقًا مستهدفًا بالنسبة لنا، انطلاقًا من كونها مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا وبوابة أساسية للحصول على رأس المال في الشرق الأوسط. وفي حين أن لدينا سجل حافل من الاستثمارات في أوروبا نيابة عن عملاء مختارين من الشرق الأوسط، فإن افتتاح مكتبنا في الإمارات العربية المتحدة ومنحنا ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية سيسمح لنا باستقطاب أنواع جديدة من المستثمرين لزيادة قاعدة مستثمرينا وتحسين خدماتنا المقدمة إلى عملائنا الحاليين. كما يشهد مكتب دبي أيضًا اتخاذنا خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في تحقيق الطموحات الخاصة بشركة "ام 7"، المدعومة من زملائنا في "أكسفورد بروبرتيز"، والمتمثلة في إنشاء منصة دولية رائدة في السوق في مجال الاستثمارات وإدارة الأصول".

وقال زيد الراوي، العضو المنتدب لشركة "ام 7 ريل استيت" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تدفع بيئة السوق الحالية المستثمرين في الشرق الأوسط إلى توجيه تركيزهم إلى استثمارات عالية الجودة واستثمارات ذات تدفقات نقدية أكثر وضوحًا، حيث أن الاستراتيجيات أو فئات الأصول التي حققت أرباحًا في الآونة الأخيرة قد لا تستمر بالضرورة في تحقيق الأرباح. ولذلك فإن الابتكار والانضباط سيكون لهما أهمية قصوى في الحفاظ على رأس المال وزيادته. وفي هذا السياق، من الأهم أن نظل على مقربة من عملائنا وأن نلبي المتطلبات الفريدة للمستثمرين في المنطقة".

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نبذة عن "ام 7 ريل استيت"

شركة "ام 7 ريل استيت "المحدودة هي شركة متخصصة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في عموم أوروبا وهي تركز على العقارات التي تجذب فئات متعددة من المستأجرين. ويتألف فريق شركة "ام 7 ريل استيت" من أكثر من 225 موظفًا يعملون في منصة تغطي 15 دولة وإقليمًا تشمل المملكة المتحدة وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وهونج كونج وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

وقد تأسست شركة "ام 7" في عام 2009، وتدير محفظة استثمارية من نحو 580 أصلاً تبلغ إجمالي مساحتها القابلة للتأجير 47.3 مليون قدم مربع بقيمة رأسمالية قدرها حوالي 5.8 مليار يورو. وكما في 31 أغسطس 2022، حققت مجموعة "ام 7" صافي معدل عائد داخلي تراكمي بواقع 23 في المائة. (بعد خصم الرسوم والضرائب) ومضاعف حقوق ملكية بواقع 1.8 مرة لأصول تزيد قيمتها على 2.55 مليار يورو مملوكة من خلال 17 مشروعًا مشتركًا وصندوقًا تم التخارج منها بالكامل.

وتزاول شركة “ام 7” أعمالها بصفتها مديرًا للاستثمارات والأصول لسلسلة من الصناديق التي أنشأتها والتي تشارك في الاستثمار فيها، إلى جانب عدد كبير من مستثمري المكاتب العائلية وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة والمستثمرين من المؤسسات. كما عُينت بصفتها مستشارًا للاستثمارات لشركة Alternative Income REIT، وهي شركة عقارية مدرجة في البورصة بالمملكة المتحدة، ومديرًا للأصول ومديرًا بديلاً لصندوق الاستثمارات لشركتي Mailbox REIT وM7 Regional E-Warehouse REIT المدرجتين في بورصة الأوراق المالية العقارية الدولية "IPSX". بالإضافة إلى ذلك، لدى شركة “ام 7” أيضًا عدد من الحسابات المستقلة المفوض بإدارتها، حيث إنها تعمل بصفتها مدير أصول خارجي لمحافظ المستثمرين من المؤسسات والمكاتب العائلية وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة، بما في ذلك “إم آند جي إنفستمنتس”. وتدخل شركة “ام 7” أيضًا في مشاريع مشتركة، وقد دخلت في الوقت الحالي في عدد منها مع شركات الاستثمار الخاص، كشركة “بلاك ستون”.

ويمنكم الاطلاع على معلومات إضافية عن شركة “ام 7” على الموقع الإلكتروني www.m7re.eu.

نبذة عن مجموعة “أكسفورد بروبرتيز”

مجموعة أكسفورد بروبرتيز (المُشار إليها فيما يلي بلفظ "أكسفورد") هي مستثمر عقاري ومدير أصول ومنشئ أعمال عالمي رائد. وتنشئ أكسفورد شركات تجارية تتولى إدارة عقارات محددة وتشتريها وتنميها مع فرق إدارة عالمية المستوى. وقد تأسست “أكسفورد” وشركات محفظتها في عام 1960، وتدير أصولاً بقيمة 80 مليار دولار تقريبًا في أربع قارات نيابة عن شركائها الاستثماريين. وتشمل المحفظة المملوكة لـ ”أكسفورد” المكاتب والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والسكن متعدد الوحدات وعلوم الحياة والفنادق والائتمان في مدن البوابات العالمية والمراكز عالية النمو. وتستثمر شركة "أكسفورد" -انطلاقًا من كونها مستثمرًا موضوعيًا له مصدر رأس مال ملتزم به- في العقارات والمحافظ ومواقع التطوير والديون والأوراق المالية والشركات العقارية من خلال نسبة المخاطر إلى العائد. وتعد "أكسفورد"، إلى جانب شركات محفظتها، واحدة من أكثر المطورين نشاطًا في العالم، حيث تنفذ في الوقت الحالي أكثر من 100 مشروع على مستوى العالم في كافة فئات الأصول الرئيسية. الجدير بالذكر أن شركة "أكسفورد" مملوكة لشركة OMERS، وهي الشركة القائمة على الخطة الكندية للمعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة لموظفي بلدية أونتاريو.

لمزيد من المعلومات عن أكسفورد، يُرجى زيارة www.oxfordproperties.com.