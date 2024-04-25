دبي، الإمارات العربية المتحدة - 25 أبريل 2024 | أعلنت دي اتش ال جلوبال فورواردينج - المزود الرائد لخدمات الشحن الجوي والبري وعبر المحيطات - وشركة توتال إنرجي الانتهاء من تزويد دي إتش إل بالطاقة الشمسية في سبعة مواقع لها في دبي؛ لتتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق هدفها الطموح من أجل تقليل كافة الانبعاثات المتعلقة باللوجستيات إلى الصفر بحلول العام 2050.

وكانت الشركتان قد أبرمتا في العام 2021 عقداً لتزويد دي إتش إل بالطاقة الشمسية في سبعة من مواقعها في دبي؛ لتوفير أكثر من 6,000 طن من ثاني أكسيد الكربون في العام الأول؛ أو ما يساوي زراعة 119,000 شجرة سنوياً.

بقدرة تصل إلى 7 ميجاوات، سينتج مشروع الطاقة الشمسية أكثر من 11,000 ميجاوات سنوياً لمواقع دي إتش إل في المنطقة الحرة في جبل علي (1-4)، المنطقة الحرة في مطار دبي (39-43)، وكل من DWC AFR وDWC CGF، ما يغطي 80٪ من احتياجات المقار السبعة. وتم تجهيز أسطح الطاقة الشمسية بأكثر من 12,000 وحدة كهروضوئية شمسية، تغطي مساحة تعادل 27,000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، جهزت توتال إنرجي مواقع دي إتش إل بمحطات شمسية لشحن السيارات الكهربائية، ما يساهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في كهربة 60% من أسطولها بحلول العام 2030.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "باعتبارنا شركة الخدمات اللوجستية الرائدة عالمياً، نؤكد التزامنا بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات من خلال اعتماد نموذج جديد للخدمات اللوجستية. ونعلن بفخر أننا حققنا هدف الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية في سبعة من مواقعنا في دبي، بالتعاون مع توتال إنرجي. وهو إنجاز يتماشى مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى ضمان مستقبل تتوفر فيه الطاقة المستدامة والمنظومة الصحية وكفاءة استغلال الموارد".

من جانبه، قال حمادي سي، المدير الإداري لقسم لأنشطة توليد الطاقة المتجددة الموزعة لدى شركة توتال أنرجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم توتال إنرجي بتوفير مصادر طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة وموثوقة لأكبر عدد ممكن من الأفراد. ولذلك، يسعدنا أن ندعم دي إتش إل في تحقيق طموحاتها لاستدامة المنطقة. ونحن على ثقة من أن نجاح اعتماد سبعة من مقارها على الطاقة الشمسية بالكامل سيؤدي إلى تسارع الاعتماد على الخدمات اللوجستية الخضراء في المنطقة".

جدير بالذكر أن دي اتش ال جلوبال فورواردينج نفذت عدة مبادرات استدامة رائدة في دولة الإمارات. ففي العام 2022، دشنت مركزًا لخدمات السيارات الكهربائية على مساحة 23,500 متر مربع في دبي الجنوب، لتخزين البطاريات وإعادة تدويرها وإصلاحها ومعالجتها في نهاية عمرها الافتراضي، ما يضمن الاستدامة على المدى الطويل. كما حدثت المجموعة بوابة العملاء الرقمية، myDHLi، لتتيح لهم المزيد من الخيارات الخضراء من خلال خدمة GoGreen Plus وكذلك تتبع بصماتهم الكربونية.

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 395,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 81.8 مليار يورو خلال عام 2023. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام 2050.

توتال إنرجي والكهرباء من الطاقة المتجددة

في إطار طموحها إلى تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050م، تقوم توتال إنيرجيز ببناء محفظة من الأنشطة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء. وبحلول سبتمبر 2021م، بلغ إجمالي سعة توليد الكهرباء من مصادر متجددة لدى توتال إنيرجيز 10 جيجاواط. وستواصل الشركة توسيع نطاقة عملياتها في هذا المجال لتصل إلى 35 جيجاواط من السعة الإنتاجية من مصادر متجددة بحلول عام 2025، ثم 100 جيجاواط بحلول 2030 إذ تهدف إلى أن تكون ضمن أبرز 5 منتجين في العالم للكهرباء من الطاقة الشمسية.

توتال إنرجي

توتال إنرجي هي شركة عالمية متكاملة في إنتاج الطاقة والتزويد بها، كما أنها شركة عالمية رائدة في مجال النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء، والطاقات المتجددة والكهرباء. وتضم الشركة أكثر من 100,000 موظف يلتزمون بتحقيق أهدافها الرامية إلى توفير طاقة بتكلفة تنافسية ومستدامة وأكثر موثوقية وتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد. وتنتشر عمليات الشركة في أكثر من 130 دولة حيث تضع توتال إنرجي التطوير المستدام في مقدمة أولوياتها في جميع مشاريع عملياتها وأعمالها لتعود بالنفع على حياة الأفراد.





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