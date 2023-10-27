دبي، الإمارات العربية المتحدة – شهد "منتدى شركاء هواوي كلاود" المتخصص بأعمال السحابة الالكترونية والحوسبة السحابية إطلاق "شبكة شركاء هواوي كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو برنامج الشركة العالمي الذي يستهدف مساعدة شركاء السحابة على تطوير منظومة أعمالهم والوفاء باحتياجات العملاء من خلال توفير التقنيات والحلول وخدمات التسويق التي تمكنهم من دخول وخدمة السوق بشكل أفضل. وأطلقت الشركة خلال المنتدى أطر منظومة تطوير أعمال السحابة في المنطقة وأهمهاGoCloud و GrowCloudالتي تهدف لمساعدة الشركاء في تصميم عروض تنافسية ودعم جهودهم على صعيد تحسين كفاءة أعمالهم وزيادة إيراداتهم وتوفير مزيد من القيم المضافة لعملائهم.

وتماشياً مع استراتيجيتها لتوسيع شبكتها من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبناء علاقات تعاون استراتيجية مدفوعة بتحقيق طموحات تطوير أعمال الشركاء وخدمة مزيد من شرائح عملاء سوق السحابة، وقعت "هواوي كلاود" خلال المنتدى اتفاقيات تفاهم مع سبعة شركاء هم "جراي سوان"، و"تشاينا سوفت"، و"وان كلاود"، و"الفلك"، و"إكسباند ماي بيزنس"، و"تيك بريكس"، و"تيكسول سبيس".

تمتلك "هواوي كلاود" محفظة شاملة من المنتجات والحلول والخدمات والمنصات السحابية بات أشهرها منصة نماذج بانجو Pangu الضخمة للحوسبة السحابية المتميزة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي تُبسّط وتُسّرع عملية إنشاء نماذج تخدم تطوير أعمال وخدمات مجموعة واسعة من سيناريوهات أعمال القطاعات والصناعات المتخصصة من خلال الإمكانيات الغير مسبوقة التي تمتلكها وفي مقدمتها القدرات الفائقة والسرعة في معالجة البيانات والتعلم وتطوير التطبيقات. وتمتلك "هواوي كلاود" اليوم أكثر من 20 نموذجاً تم تطويرها لخدمة القطاعات والصناعات، ولديها أكثر من 400 تطبيق ذكاء اصطناعي تعتمد النموذج الأساس (Pangu L0 ).

وبهذه المناسبة، قال فرانك داي، رئيس "هواوي كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نأمل أن تسهم أطر تطوير الشركاء التي أطلقناها في تعزيز عملية الابتكار وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تخدم مستقبل أعمال السحابة في المنطقة، وتساعد شركائنا على تحقيق ازدهار أعمالهم بالتماشي مع متطلبات العصر الرقمي المتسارع وطموحات العملاء في تحقيق مزيد من نمو أعمالهم. وهدفنا أن ننجح معاً مع شركاءنا لدفع عجلة تطور سوق السحابة في المنطقة بناء على احتياجات السوق وأولوياته".

من جانبه، قال روي ليو، نائب رئيس مبيعات حلول الاستشارات السحابية في "هواوي كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "لطالما كان الابتكار الركيزة الأساسية والهوية التي تبنى عليها منظومة تطوير الأعمال. ونحن ملتزمون بأن نعمل مع شركائنا في المنطقة على بناء وتطوير الأسس السحابية الداعمة لمختلف سيناريوهات الأعمال التي تستهدف الاستفادة من قدرات الحوسبة المدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ونوفر ذلك من خلال منصات منتجات وعديدة واستراتيجية كل شيء كخدمة التي تعتمد على الابتكار المنهجي المبني على احتياجات السوق".

يذكر أن هواوي كلاود صرحت خلال المنتدى بأن لديها خطط أخرى ستعلن عنها مستقبلاً تستهدف إطلاق وتطبيق مزيد من أطر تطوير أعمال شركاء السحابة وسياسات الحوافز المقدمة لهم، بالإضافة لعملها على تعزيز المنتجات اللازمة لأسواق المنطقة بحسب طبيعة وأولويات كل منها.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.