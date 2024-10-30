يعد موقع المشروع مثاليًا وفي قلب دبي حيث يبعد خطوات من محطة مترو ديسكفري جاردنز في منطقة الفرجان الحيوية مع ولوج سريع للشوارع الرئيسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "نبني" للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الإماراتية الرائدة في دبي والمعروفة بتقديم معايير التميّز العالمية، عن مشروع "أفينيو ريزيدنس 7 من نبني"، أحدث مشاريعها السكنية في منطقة الفرجان، وذلك بعد نجاحها في بيع جميع وحدات مشاريع أفينيو ريزيدنس الستة الأولى.

وتقدّم شركة "نبني" كأول مشروع بيع على الخارطة مستوحى من العمارة الإماراتية بطريقة حديثة ، والذي من المقرّر أن يكتمل كإضافة جديدة إلى مشاريع أفينيو ريزيدنس في الربع الأوّل من العام 2027، حيث يقدّم مزيجًا فريدًا من التراث الإماراتي والتصميم الحديث.

كانت "نبني" للتطوير العقاري قد احتفلت بإطلاق مشروعها هذا في حفل كبير حصري استضافته يوم 29 أكتوبر 2024 في فندق هيلتون بمدينة الحبتور في دبي، وحضر الفعالية مسؤولين في الشركة، وفريق الإدارة العليا، بمن فيهم عبد الرحمن عبد الله السويدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، وبدر عبد الله السويدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، وخالد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التجاري للشؤون التجارية.

يتكون مبنى "أفينيو ريزيدنس 7 من نبني"، من 12 طابقاً تضم عشرات الشقق الفاخرة، ويمثل فصلًا جديدًا في قصة نجاح "نبني" للتطوير العقاري، ففيما يتميّز بواجهة بطابع إماراتي مستوحاة من أبراج الرياح التقليدية المعروفة بالبارجيل وقوارب البوم التراثية ، سيضم المبنى 166 شقة فاخرة، من بينها 63 شقة بغرفة نوم واحدة و84 شقة بغرفتي نوم و19 شقة بثلاث غرف نوم، وقد تم تصميم كل شقة بدقة وعناية، حيث تضم غرف معيشة أنيقة بلمسات نهائية رائعة، فيما سيتم تجهيز المطابخ بأجهزة مدمجة وتوفير تجهيزات متميّزة تحاكي الفخامة والأناقة في مختلف أرجاء الوحدة السكنية.

يضاف إلى ذلك أن السكان سيستمتعون بمجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة المستوحاة من الثقافة الإماراتية، وأبرزها مسبحان خارجيان نقيان، وصالة مجلس/ لاونج السكان، ومسار للركض، واستوديو رياضي مجهّز بكامل المعدات، ومنطقة لعب مخصّصة للأطفال، وحديقة أشجار الغاف الخارجية الهادئة.

يقع "أفينيو ريزيدنس 7 من نبني" في موقع متميّز على بُعد دقائق فقط من محطة مترو ديسكفري جاردنز، في مجتمع الفرجان النابض بالحياة، وستسمح هذه المنطقة السكنية الفريدة بالوصول بسهولة إلى أشهر المعالم السياحية في دبي والمدارس والمتاجر والمساجد وأماكن العبادة لمختلف الأديان وغيرها الكثير.

وتقدم "نبني" للتطوير العقاري خطة دفع جذابة للحصول على شقة سكنية في المشروع الجديد، حيث يمكن تسديد 40% من سعر الشقة في مرحلة البناء ثم 60% المتبقّية في مرحلة الإنجاز.

وتعليقًا على إطلاق المشروع الجديد، قال خالد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التجاري للشؤون التجارية في شركة "نبني" للتطوير العقاري: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق "أفينيو ريزيدنس 7 من نبني"، أحدث مشاريعنا السكنية في الفرجان. فهذا المشروع الجديد يتماشى تماماً مع استراتيجية شركتنا لتوسيع محفظتنا من الوحدات السكنية الفاخرة وعالية الجودة في مواقع متميّزة".

وأضاف: "إنّ مشروعنا الجديد يلبّي الطلب المتزايد على مساحات العيش المناسبة للعائلات، ويعزّز توسّعنا أيضًا في سوق دبي، ويعكس المشروع التزامنا بالثقافة المحلية والابتكار والجودة والاستدامة، ممّا يعزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع العقارات".

وانطلاقًا من إرث الوحدات السكنية الراقية في الفرجان، يجمع مشروع "أفينيو ريزيدنس 7 من نبني" ما بين الفخامة الحديثة والتراث الثقافي الإماراتي الغني، ما يعكس أجواءً متطوّرة وترحيبية دافئة في آن واحد. وبالنسبة إلى التشطيبات والمواد الداخلية مثل الحجر الطبيعي، تم اختيارها بعناية لتعكس البيئة المحيطة وترتقي بجوهر المعيشة الفخمة. حتّى أنّ تصميم المبنى بشكل عام يعزّز الترابط والتفاعل بين السكان، لا سيّما من خلال المساحات الخارجية المصمّمة للتشجيع على بناء العلاقات والروابط الاجتماعية داخل مجتمع أفينيو ريزيدنس.

وفي إطار مساعيها لبناء مستقبل مستدام، ستركّز الشركة أثناء بناء المشروع السكني الجديد على المسؤولية البيئية والكفاءة في استهلاك الطاقة. فعلى سبيل المثال، يستخدم المبنى مواد مستدامة تتطلّب الحد الأدنى من الصيانة، وتقلّل الحرارة وتوفّر متانة عالية، ما يضمن للسكان توفير في التكاليف على المدى الطويل.

بالتالي، يقدّم مشروع "أفينيو ريزيدنس 7 من نبني" فرصة لعيش أسلوب حياة رائع، وذلك وسط تصميم أنيق وراقٍ مستوحى من أعلى معايير الجودة والدقة في التفاصيل ومع الاستفادة من مجموعة استثنائية من المرافق ووسائل الراحة.

نبذة عن شركة "نبني" للتطوير العقاري

تُعتبر شركة "نبني" للتطوير العقاري واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، إذ تهدف إلى تقديم معايير عالمية في دبي. وفيما تتميّز الشركة بتاريخها البارز كمطوّر عقاري، تحظى بسمعة لا تشوبها شائبة وذلك بفضل الجودة الاستثنائية التي تقدّمها في التصاميم والمواد المستخدمة في البناء. ويحرص أصحاب الشركة شخصيًا على الاهتمام بأدقّ التفاصيل التي يمكن أن ترتقي بالحياة من خلال عناصر التصميم الفنية، بما يرسي مستويات عالية من الرقي والفخامة.

تأسست "نبني" للتطوير العقاري منذ 25 عامًا تحت اسم "الجزيري للتطوير العقاري"، بهدف توفير خيارات فريدة وغير مسبوقة من العقارات للمشترين الانتقائيين. أمّا محفظة مشاريعها البارزة، فتشمل تضم مبنى بزنس أفنيو في منطقة الخبيصي ومبنى لامبورغيني في شارع الشيخ زايد.

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