· سالك تمضي قدماً في استراتيجيتها للنمو لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل مستدامة وذكية، مع الإطلاق المرتقب لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، والمتوقع بدء تشغيلهما بحلول أواخر شهر نوفمبر 2024.

· بتقييم إجمالي قدره 2,734 مليون درهم (ملياران و734 مليون درهم)، تزيد البوابتين الجديدتين عدد بوابات سالك في دبي من ثمانية إلى عشرة بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية المُحدثة لهيئة الطرق والمواصلات.

· عدّلت سالك تطلعات الاعمال لعام 2024، مع توقعات بزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية بنسبة7-8% في 2024، وهو ارتفاع كبير بفضل إطلاق البوابتين الجديدتين، والازدهار اللافت لاقتصاد دبي الكلي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سالك ش.م.ع ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2,734 مليون درهم (مليارين و734 مليون درهم)، منها 2,265 مليون درهم (مليارين و265 مليون درهم) لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.

تقع البوابتان الجديدتان - والمتوقع بدء تشغيلهما بحلول أواخر شهر نوفمبر 2024- عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف؛ وبالتالي يرتفع عدد بوابات سالك في دبي من ثمانية إلى عشرة بوابات. وتهدف البوابتان الجديدتان إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توجيه المركبات إلى طرق بديلة أوسع، مما يساهم بالتالي في الحد من الازدحام. وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أجرت دراسات مفصلة حول تأثير حركة المرور لتضمن أن يتماشى موقع البوابتين مع أهدافها الاستراتيجية لتحسين إدارة حركة المرور. ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تملك سالك الحقوق الحصرية لبناء وتشغيل وصيانة بوابات التعرفة الحالية أو الجديدة حتى نهاية يونيو 2071.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "تُعد البوابتان الجديدتان من الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤكد التزام هيئة الطرق ومواصلات وشركة سالك، الراسخ بتطوير حلول التنقل المستدام وتحسين البنية التحتية للنقل في دبي، كما يبرز هذا الاستثمار التوجه نحو تعزيز النمو المستدام وتوفير تنقل أكثر انسيابية في مختلف مناطق إمارة دبي، من خلال تحسين كفاءة التنقل والحد من الازدحام المروري، مؤكداً أن الشركة، تمضي قدماً في استراتيجيتها للنمو لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل مستدامة وذكية، وستساهم البوابات الجديدة في تحسين زمن التنقل وخفض الازدحام المروري على بعض الطرق الأكثر ازدحاماً في دبي".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي نحققه في أهدافنا طويلة المدى، تماشياً مع طموحنا في أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل. وكما نزدهر في نشاط تحصيل التعرفة المرورية، نسعى دائما إلى تعزيز عروض نشاطاتنا الأساسية بينما نتوسع في تواجدنا في دبي."

وقد أقر مجلس إدارة شركة سالك قيمة التقييم للبوابتين الجديدتين بناء على نتائج التقييم المالي حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين مبلغ 2,734 مليون درهم (مليارين و734 مليون درهم)، منها 2,265 مليون درهم (مليارين و265 مليون درهم) لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية. ومن الجدير بالذكر، أن الفروقات بين التقييم الخاص بشركة سالك والتقييم الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، لم تزيد عن نسبة 5%.

وبناء عليه ووفقًا لشروط اتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين كقيمة نهائية للبوابتين الجديدتين، بما يتماشى مع ما نصت عليه اتفاقية الامتياز. هذا يعكس التزامنا بالشفافية والدقة في التقييمات المالية والتشغيلية بالإضافة إلى تقارب الرؤية المستقبلية بين شركة سالك وهيئة الطرق والمواصلات.

فيما يتعلق بهيكل دفعات التقييم، تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات على خطة سداد إجمالي مبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى ست سنوات، ابتداءً من نهاية شهر نوفمبر 2024. سيبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر بقيمة 227.85 مليون درهم لكل دفعة، والتي سيتم توفيرها من الموارد المالية الذاتية للشركة.

التأثير المالي المتوقع

تتوقع سالك أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية مع تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية. وبعد إطلاقها التشغيلي والمتوقع في أواخر شهر نوفمبر 2024، من المتوقع أن تحقق البوابات الجديدة تأثيراً في الإيرادات للفترة الممتدة من تاريخ بدء التشغيل وحتى نهاية عام 2024، حيث يُتوقع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 7-8% لعام 2024 مقابل التقديرات السابقة البالغة 4-6%، مع هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ 67-68%مقابل التقديرات السابقة البالغة 65-66%.

حول شركة سالك ش.م.ع

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي بصفتها شركةً مساهمةً عامةً في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022، وتُعتبر "سالك"، التي تعني "انسيابية الحركة المرورية"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث تتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في الإمارة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). تُدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر الشارع الحيوي في دبي. تمّ في عام 2023 تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواءً للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية، كما تمتلك "سالك"، بموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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