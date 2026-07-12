القاهرة، مصر – في مؤشر واضح على تنامي الثقة في مدن الجيل الجديد بمصر وتصاعد الطلب على الوجهات العمرانية المتكاملة، أعلنت باراجون | أدير عن نفاد وحدات مرحلة Nexus، المرحلة الأولى من مشروع سمو بوليفارد، بالكامل خلال 48 ساعة فقط من إطلاقها الرسمي، محققةً مبيعات إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه مصري.

ضمّت المرحلة الأولى طيفًا واسعًا من الوحدات السكنية تراوحت بين الاستوديو والشقق رباعية الغرف، بمساحات تبدأ من 31 مترًا مربعًا وتصل إلى 238 مترًا، إلى جانب مساحات مكتبية وأوفيس لوفت تتراوح بين 64 و9,000 مترًا مربعًا. هذا التنوع في المعروض استقطب اهتمامًا قويًا من المشترين الراغبين في تجارب سكنية واستثمارية متكاملة في أحد أكثر محاور النمو واعدةً بشرق القاهرة.

وتجاوبًا مع هذا الإقبال غير المعتاد في أعقاب النفاد الأول، أطلقت باراجون | أدير مباني اضافيه ضمن Financial Hub، سُوِّق بالكامل في غضون ساعات، مما يعكس استدامة الطلب على المشروع وثقة السوق في قيمته المستقبلية. وتعزز هذه النتائج مكانة سمو بوليفارد بوصفه وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات تتخطى حدود العقار التقليدي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لباراجون | أدير: "الاستجابة الاستثنائية لمرحلة Nexus تعكس تحولاً جوهريًا في توجهات السوق نحو الوجهات المتكاملة التي تقدم أكثر من مجرد منتج عقاري. المشتري اليوم يبحث عن بيئة تجمع تحت سقف واحد عناصر السكن والأعمال والابتكار والمجتمع في نظام متصل ومتناسق. إن النفاذ الكامل للمرحلة خلال 48 ساعة، يعقبه استيعاب سريع للمخزون المطروح من المباني الإضافية ضمن Financial Hub، يؤكد صحة رؤيتنا لسمو بوليفارد ويرسّخ ثقتنا في مستقبل المراكز العمرانية الناشئة في مصر."

وأضاف: "هذه الاستجابة تُجسّد أيضًا الثقة التي يمنحها المستثمرون لالتزامنا طويل الأمد بتقديم تطويرات ذات قيمة حقيقية. ونحن ماضون في بناء وجهة تُسهم في هذا التحول الأشمل، وتُحدث أثرًا دائمًا لعملائنا والمستثمرين وشركائنا."

بدوره، قال المهندس عمر ناصر، رئيس قطاع المبيعات في باراجون | أدير: "سرعة النفاد مؤشر قوي على عمق الطلب الذي نرصده عبر شرائح متعددة من المشترين. جاء الاهتمام من مستخدمين نهائيين ومستثمرين على حد سواء، أدركوا قيمة التطويرات متعددة الاستخدامات في مناطق النمو الاستراتيجية. والنجاح الفوري للمباني الإضافية ضمن Financial Hub التي طُرحت لا يعكس جاذبية المشروع وحده، بل يكشف أيضًا عن نضج متصاعد في السوق وتفضيل متنامٍ للوجهات التي تمزج بين السكن والتجارة والأعمال في تجربة واحدة متكاملة."

ومع استمرار الطلب في تخطي العرض المتاح، يعكس إطلاق مرحلة Nexus ثقة السوق الراسخة في رؤية باراجون | أدير لسمو بوليفارد وقيمته التنافسية على المدى البعيد. ويُعدّ هذا الإنجاز شاهدًا مبكرًا على نجاح الشراكة المصرية السعودية التي تقف خلف المشروع، مُبرزًا الإمكانات المتنامية للتعاون الاستثماري الإقليمي في تقديم مشاريع عمرانية تحويلية تُسهم في مسيرة النمو بمراكز مصر العمرانية الصاعدة.

عن باراجون | أدير:

تُعد باراجون | أدير شراكة استراتيجية تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية برؤية مشتركة لمستقبل التطوير العمراني، حيث

توحد بين شركة أدير إنترناشيونال، الذراع الاستثمارية لسمو القابضة، وشركة باراجون للتطوير العقاري في مصر، بالاعتماد على قوة

الاستثمار الإقليمي والخبرة المحلية. وتهدف الشراكة إلى إعادة تصور المدن من خلال تقديم بيئات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، حيث تتقاطع الثقافة والابتكار وجودة الحياة. وتسعى من خلال مشروعاتها إلى تشكيل جيل جديد من الوجهات العمرانية القائمة على الترابط والقيمة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية للحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات