القيمة الإجمالية للأصول تتجاوز الـ 200 مليار ريال قطري

الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,605 مليون ريال قطري عن العام المالي 2024، مقارنة مع 4,305 مليون ريال قطري عن العام 2023، بزيادة بنسبة 7% عن العام السابق.

وبلغ العائد الأساسي على السهم 1.86 ريال قطري عن عام 2024 مقارنة مع 1.73 ريال قطري عن العام 2023. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 55% من القيمة الأسمية للسهم (أي 0.55 ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية إلى80% من القيمة الأسمية للسهم (أي نسبة 0.80 ريال للسهم الواحد) ، وذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.

بلغ إجمالي موجودات المصرف 200.8 مليار ريال قطري، مما يمثل نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بـ 189.2مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وكانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول، حيث بلغت الأنشطة التمويلية 125.3 مليار ريال قطري بنسبة نمو 2.4% مقارنة مع ديسمبر 2023، وبلغت الإستثمارات المالية 53 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 10.4% مقارنةً مع ديسمبر 2023. وبلغت ودائع العملاء 125 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 بنسبة نمو 3.4% مقارنة مع ديسمبر 2023، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94.5% كما في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي البالغ 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف.

سجل إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نمواً قوياً بنسبة 9.4% ليصل إلى 11.7 مليار ريال قطري مقارنة بـ 10.7 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. كما سجل الدخل من الأنشطة التمويلية والاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 10% ليصل إلى 10.7 مليار ريال قطري مقارنة بـ 9.7 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2023. بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات 867.4 مليون ريال قطري، مما ينعكس إيجاباً على الأنشطة التشغيلية والخدمات المصرفية الأساسية للمصرف.

بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تقريباً عند نفس مستوى العام الماضي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 10 نقطة أساس من 17.1% في عام 2023 إلى 17.0% في عام 2024، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري.

وقد تمكن المصرف من إدارة نسبة الأصول التمويلية المتعثرة إلى إجمالي أصول التمويل عند حوالي 1.86% كما في 31 ديسمبر 2024، والتي تعتبر إحدى أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل في المصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الإحترازية لمقابلة أي إنخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 865.3 مليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95% كما في 31 ديسمبر 2024.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 27.2 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ 25.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت النسبة الكلية لإجمالي كفاية رأس مال المصرف 20.9% كما في ديسمبر 2024 وفقاً لتعليمات بازل 3، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2024، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "أنا فخور بالإنجازات الهامة التي حققها المصرف خلال عام 2024. يعكس أداءنا المالي هذا العام استراتيجية المصرف القوية ومبادراته المبتكرة والتزامه الثابت بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا والمجتمع. وإلى جانب النجاح المالي، تميّز عام 2024 بتطورات رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية مع الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والشراكات القوية في قطاع الشركات.

وأضاف: "نحن في المصرف، نعطي الأولوية لعملائنا من خلال وضع احتياجاتهم في مقدمة عملياتنا. قمنا في عام 2024 بتعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع مصادر الإيرادات من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة. إن تركيزنا على الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين التكلفة، والتركيز على العملاء، جعلنا أحد البنوك الأكثر كفاءة في العالم. لقد حققنا نسب قوية للعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مما وفر عوائد مجزية لمساهمينا وعزز ثقتنا في تحقيق الأهداف المستقبلية. تعد ميزانيتنا العمومية المتوازنة والمتنوعة بمثابة حجر الزاوية في نجاحنا من خلال تقديم خدماتنا لجميع القطاعات في قطر، مع الالتزام بممارسات صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك دمج المبادئ البيئية والاجتماعية في سياساتنا

الائتمانية. ومع واحدة من أدنى معدلات التمويل المتعثر في قطر والمنطقة والزيادة المستمرة في تحوّل العملاء إلى القنوات الرقمية، حيث أن 99% من جميع المعاملات أصبحت الآن ذاتية الخدمة والمساهمات الكبيرة من المبيعات الرقمية، أصبح المصرف معياراً للتميّز التشغيلي."

وتابع الشيخ جاسم: "تعكس هذه الإنجازات تركيزنا الثابت على تحقيق النمو المستدام والابتكار الرائد وتعزيز الشمولية وتنمية المجتمع. وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا نظل ملتزمين بالبناء على هذا النجاح، ووضع معايير جديدة في الخدمات المصرفية الإسلامية، والاستمرار في العمل كشريك موثوق به لعملائنا والمجتمع القطري."

واختتم الشيخ جاسم معرباً عن امتنانه لمساهمي المصرف والعملاء على ثقتهم المتواصلة، وتقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية بالرغم من التحديات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2024، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" بتأكيد التصنيف الإئتماني للمصرف عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2024 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند"A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2024 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على العديد من الجوائز المرموقة في 2024 تقديراً لابتكاراته وتميزه في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف مصرف قطر المركزي في تطوير القطاع المالي.

وفي هذا السياق، صنفت مجلة جلوبال فاينانس المصرف كأفضل بنك في قطر للسنة الثانية على التوالي، كما احتل المصرف المرتبة الأولى كأكثر البنوك الإسلامية أماناً في قطر ضمن تصنيفات المجلة السنوية؛ وكذلك تم تكريم المصرف لخدماته المصرفية الرقمية، حيث حصل على عدة جوائز مثل أفضل تطبيق جوال وجائزة التميز في الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية وأفضل تجربة مستخدم عبر الإنترنت وأفضل أمن معلومات وإدارة احتيال في قطر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة أفضل تطبيق لتعزيز الشمول المالي عن تطبيقه QIB Lite للعمّال. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً على التزام المصرف بتوظيف التكنولوجيا لخدمة العملاء.

ومن جانبها، كرّمت مجلة "يوروموني" المصرف بعدة جوائز في عام 2024 منها أفضل بنك رقمي وأفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر؛ تقديراً لالتزامه بدعم المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب قائمة مجلة ذا بانكر لأفضل 1000 بنك في العالم، فقد احتل المصرف مرتبة أفضل البنوك أداءً في قطر، كما تم تصنيفه ضمن أفضل البنوك عالمياً من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يعكس الأداء القوي للمصرف من حيث مؤشرات رأس المال الأساسي وإجمالي الأصول ونسبة رأس المال إلى الأصول والعائد على الأصول ومدى الاستقرار المالي والتميز التشغيلي.

واستمراراً لمسيرة حصد الجوائز، وفي حفل جوائز التميز العالمي لتمويل الأفراد الذي تقيمه مجلة ذا آشيان بانكر، تُوِّج المصرف كأفضل بنك إسلامي للأفراد في العالم وأفضل بنك إسلامي للأفراد في قطر.

وفي حفل جوائز مجلة ذا أسيت 2024 للتمويل الإسلامي، حصد المصرف عدة جوائز مرموقة، منها: أفضل بنك إسلامي في قطر، وأفضل بنك إسلامي للأفراد في قطر، وأفضل بنك إسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وأفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر، وأفضل صكوك في قطر. أما على الصعيد الرقمي، نال المصرف جائزة أفضل بنك رقمي في قطر للعام الرابع على التوالي،

بالإضافة إلى جائزتي "أفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر تطبيق الجوال في قطر" و"أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال في قطر".

كما تم تكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي، باسل جمال، ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، تعزيزاً لمكانة المصرف في القطاع، وتحقيقاً لرؤية المصرف الاستراتيجية وكفاءة إدارته.

وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام المصرف بالتميز والابتكار في تقديم خدمات مصرفية تضع العميل على رأس أولوياتها، وترسخ مكانته كأحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في قطر؛ وكذلك جاءت إنجازات المصرف في عام 2024 تجسيداً لجهوده المستمرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتقديم قيمة استثنائية لعملائه.

-انتهى-

#بياناتشركات