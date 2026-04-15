إيرادات قياسية بلغت 7 مليارات درهم بنسبة نمو 41% على أساس سنوي

زيادة في عدد المحركات التي تمت صيانتها إلى 230 محركاً، ما يعكس استمرار الطلب العالمي على صيانة محركاتTrent 700” " و"V2500" و"LEAP" و"GEnx"

إطلاق استراتيجية إدارة الأصول المدعومة بالتزامات استثمارية بقيمة 367 مليون درهم تهدف إلى توسيع محفظة 'سند' من المحركات الحديثة

توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات تصنيع المحركات لتغطية أكثر من 1,000 عملية صيانة، ما يعزز الإيرادات التعاقدية خلال العقود الثلاثة المقبلة

نمو القوى العاملة إلى 855 مع تعيين 306 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 36%، ما يدعم تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية في قطاع الطيران في دولة الإمارات

أبوظبي، ابريل 15، 2026 – في مطلع عامٍ شكّل محطةً فارقة في مسيرتها، كتبت مجموعة سند (سند) فصلاً جديداً من قصة نموها، مثبتةً أن الرؤية بعيدة المدى، حين تُقترن بالتنفيذ المنضبط والاستثمار الذكي، قادرة على تحويل الطموح إلى أرقام قياسية وإنجازات مستدامة. فمع إقفال دفاتر عام 2025، أعلنت «سند»، المجموعة العالمية الرائدة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق، تُوِّج بإيرادات قياسية واللأعلى في تاريخها بلغت 7 مليارات درهم، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 41% مقارنة بعام 2024.

هذا الإنجاز لم يكن وليد عامٍ واحد، بل جاء ثمرة استراتيجية طويلة الأمد تبنتها «سند» للعام الثاني على التوالي، هدفت من خلالها إلى بناء منصة عالمية متكاملة لقطاع الطيران، تنطلق من أبوظبي إلى العالم. منصةٌ تجمع بين خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات (MRO) وحلول إدارة الأصول، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وقدرات تقنية تلبي الاحتياجات المتنامية لسوق الطيران العالمي.

وقد عكس هذا المسار المتصاعد ثقة القطاع العالمي في نموذج أعمال «سند»، وهو ما تُرجم بالحصول على عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزة «شركة الصيانة والإصلاح والعمرة للعام» ضمن جوائز Aviation Business، بالتزامن مع مشاركتها في معرض دبي للطيران خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة سند: "يعكس أداء 'سند' في عام 2025 قوة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا. فنحن لا نحقق نمواً فحسب، بل نؤسس بنية تحتية عالمية ومستدامة تخدم قطاع الطيران من أبوظبي إلى العالم، وتعزز مكانة الإمارة كلاعب محوري في منظومة الطيران العالمية".

من جانبه، أوضح منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذا الأداء يأتي في وقت تشهد فيه صناعة الطيران تحديات كبيرة على مستوى الطاقة الاستيعابية العالمية لصيانة المحركات، مضيفاً:

"يعكس هذا الأداء ثقة مصنعي المحركات وأكثر من 80 عميلاً حول العالم في خدماتنا. فخلال عام 2025، واصلت سند تعزيز حلول تشغيل المحركات، وتوقيع شراكات طويلة الأجل، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات البشرية انطلاقاً من أبوظبي، لتصبح اليوم منصة عالمية متكاملة لا تكتفي بتلبية الطلب، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران".

قدرات صيانة عالمية تواكب الطلب المتنامي

في ظل سعي شركات الطيران إلى إطالة العمر التشغيلي لأساطيلها، ومع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، شهد الطلب على خدمات صيانة المحركات نمواً متسارعاً، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. واستجابةً لذلك، عززت «سند» خلال عام 2025 قدراتها التشغيلية، منفذةً 230 عملية صيانة للمحركات في مراكزها في أبوظبي و العين، مقارنة بـ161 محركاً في العام السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على محركات Trent 700 وV2500 وLEAP وGEnx، حيث استثمرت الشركة نحو 100 مليون درهم لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وتطوير إجراءاتها التشغيلية، وتعزيز قدرات الإصلاح في منشآتها الحديثة في أبوظبي والعين، بما يضمن استدامة النمو وموثوقية الخدمات المقدمة.

كما شهد العام الماضي انضمام 24 عميلاً جديداً إلى قاعدة عملاء «سند»، من بينهم طيران آسيا والملكية الأردنية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات تصنيع المحركات مثل (رولز رويس) و(سي أف إم)، في خطوات تعزز حضور الشركة في أسواق آسيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، بلغ سجل العقود الآجلة 38 مليار درهم، موفراً رؤية واضحة لنمو الإيرادات على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وعلى الصعيد الوطني، أبرمت «سند» شراكة استراتيجية مع شركة «أمروك» (AMMROC) التابعة لمجموعة طيران أبوظبي، أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع وتيرة النمو، لترسخ «سند» مكانتها كشريك عالمي مستقل وموثوق لأكثر من 80 مشغلاً ومؤجراً وشركة طيران حول العالم.

استثمار استراتيجي في مستقبل الطيران: مركز صيانة محركات (جي تي أف)

بالموازاة مع توسعها العالمي، حققت «سند» تقدماً محورياً في مشروع مركز صيانة محركات (جي تي أف) في مدينة العين. فقد وقعت اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع شركة مطارات أبوظبي لتطوير المركز، إلى جانب وحدتي اختبار ومرافق للتوسعة المستقبلية ضمن مجمع العين لصناعة الطيران.

كما أرست عقد تصميم وتطوير وحدتي اختبار المحركات مع شركة «سافران»، ليضم المركز وحدتين بمساحة 12×12، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 محرك سنوياً، حيث سيصبح الأكبر من نوعه في المنطقة. ويتم تطوير المشروع بالتعاون مع «برات آند ويتني» لتقديم خدمات متقدمة لمحركات (جي تي أف) المستخدمة في طائرات الجيل الجديد مثل A320neo وA220 وEmbraer E2، بما يخلق وظائف تقنية عالية القيمة ويعزز موقع دولة الإمارات في سلسلة الإمداد العالمية.

إدارة الأصول: تعزيز التكامل ضمن حزمة الخدمات

وفي إطار استراتيجيتها الشاملة، واصلت «سند» تطوير أعمال إدارة الأصول، موحِّدةً بين الاستحواذ على المحركات، وبيع مكونات المحركات، وخدمات الصيانة ضمن منصة متكاملة. وخلال عام 2025، باعت الشركة نحو 7,000 مكون عبر 46 موقعٍ عالمياً، ووقّعت عقد بيع بقيمة 400 مليون درهم مع «آيركاب» لتوفير أكثر من 6,000 مكون عالي الطلب، ما أهلها لنيل جائزة «صفقة العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» ضمن جوائز Aviation 100.

كما استحوذت «سند» على 10 محركات خلال العام، مع خطة لضم 20 محركاً إضافياً في 2026، واستثمرت حتى الآن 92 مليون درهم ضمن التزام استثماري إجمالي يبلغ 367 مليون درهم لتوسيع محفظتها من المحركات الحديثة.

الاستثمار في الإنسان… ركيزة الاستدامة

وإيماناً بأن رأس المال البشري هو الأساس لأي نمو مستدام، واصلت «سند» الاستثمار في كوادرها، لترتفع قواها العاملة إلى 855 بتعيين 306 موظفاً جديداً إلى نهاية 2025، بنمو 42% وبنسبة توطين بلغت 36% مقارنة بـ23.1% في 2022.

وأطلقت الشركة مجموعة مبادرات نوعية لتطوير المواهب الوطنية، من بينها استقطاب 30 متدرباً مواطناً بالتعاون مع "بوليتكنيك أبوظبي"، وتنفيذ برنامج تبادل تقني مع (رولز رويس) في المملكة المتحدة، وتخريج الدفعة الثانية من برنامج «قادة سند للمستقبل» بالتعاون مع جامعة "إمبري-ريدل"، إلى جانب إطلاق الدفعة الثالثة من هذا البرنامج.

وتتويجاً لجهودها المؤسسية، نالت «سند» شهادتي ISO 9001:2015 وISO 30414:2018، تأكيداً لالتزامها بأعلى معايير الجودة وإدارة رأس المال البشري.

نحو فصل جديد من الريادة

ومع دخولها عام 2026، تمضي «سند» بثقة نحو فصل جديد من النمو، مستندةً إلى سجل عقود قوي، وبنية تحتية متقدمة، وشراكات عالمية راسخة. وبهذا، تواصل الشركة تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصيانة وهندسة الطيران، وترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل صناعة الطيران العالمية.

مجموعة سند - إحدى شركات مبادلة للاستثمار

تُعدّ مجموعة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول؛ تقدم خدماتها لأكثر من 80 شركة متخصصة في الطيران وتصنيع المحركات حول العالم. وبفضل خبرتها الواسعة في القطاع التي تمتد لما يقارب 40 عاماً، تجمع "سند" بين الخبرة التقنية الراسخة وحلول إدارة الأصول المتكاملة بما يدعم أداء وموثوقية محركات الطائرات ويعزز قيمتها.

انطلاقاً من مقرها في أبوظبي، تعمل سند عبر قطاعي أعمال رئيسيين هما: صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات، وإدارة الأصول؛ حيث تُقدم حلولاً متكاملة لدعم دورة حياة محركات الطائرات بما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وقيمة الأصول، ودعم الأداء طويل الأمد لمحركات الطيران. كما تعمل المجموعة على توسيع نطاق أعمالها العالمية عبر التعاون مع أبرز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية مثل "رولز رويس" و"برات آند ويتني" و"جي إي إيروسبيس" و"سافران" لتشمل المحركات المعروفة ومحركات الجيل القادم.

وبفضل التزاماتها طويلة الأجل والتي تتجاوز قيمتها 38 مليار درهم، تواصل سند الاستثمار في حلول البنية التحتية المتطورة، وقدرات الصيانة والإصلاح داخل منشآتها المتطورة، ودعم القوى العاملة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات صيانة وإصلاح المحركات. هذه الاستثمارات تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال صناعة الطيران، وتدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الطيران، وتدفع عجلة النمو المستدام لمنظومة الطيران بشكل عام.

ومن خلال حضورها العالمي ونموذج أعمالها المبني على الصادرات، تساهم "سند" في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الطيران مساهمةً في دعم نمو واستدامة قطاع الطيران العالمي.

ويشكل حصول "سند" على شهادة الأيزو لأنظمة إدارة الجودة ISO 9001 وشهادة الأيزو لإعداد التقارير الخاصة برأس المال البشري ISO 30414، تجسيداً لالتزامها الراسخ بالمعايير الدولية المعتمدة للتميز التشغيلي، والشفافية، ودعم القوى العاملة. وبفضل إنجازاتها البارزة، حازت "سند" على العديد من الجوائز المرموقة في قطاع الطيران، بما فيها جائزة "أفضل مركز صيانة وإصلاح وعَمرة للعام"، مما يؤكد ريادتها وقدرتها على الابتكار في مجال صناعة الطيران العالمية.

