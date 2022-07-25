بقيمة تجاوزت 130 مليار درهم

مبيعات القطاع العقاري بدبي ﺗﺴﺠّﻞ أفضل أداء شهري في تاريخها خلال يوليو

وليد الزرعوني: القطاع العقاري في دبي كسر الأرقام القياسية للمبيعات والمعاملات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رصدت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، اتجاه القطاع العقاري في إمارة دبي نحو تسجيل مبيعات قياسية جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 متجاوزة 130 مليار درهم من خلال 48 ألف معاملة، لتكون بذلك أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتجاوز قيمة العقارات المباعة في دبي للفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو من كل عام الـ 100 مليار درهم، وكان أخر مرة تفوق هذا الرقم في عام 2009 عندما سجلت المبيعات العقارية ما قيمته حوالي 103 مليار درهم.

كما شهد شهر يوليو من عام 2022 أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي بقيمة تجاوزت 16 مليار درهم حتى تاريخه موزعة على نحو 5359 صفقة، وهو أعلى قيمة على الإطلاق لشهر يوليو تليها مبيعات شهرية بقيمة 15.4 مليار درهم في عام 2009.

وسجلت قيمة المبيعات الشهرية منذ بداية شهر يوليو 2022 وحتى الآن زيادة بنحو 49% على أساس سنوي مقارنة بنظيره في العام الماضي، والتي تجاوزت 11 مليار درهم موزعة على 4414 صفقة عقارية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني، إن القطاع العقاري في دبي يواصل تحطيم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات والمعاملات فترةً بعد أخرى وشهراً تلو الأخر، في مؤشر قوي على استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي ودليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري.

وأوضح الزرعوني أن سوق العقارات تسجل أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الحالي وسط نمو قياسي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية وتحقيق نمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية العام.

ولفت وليد الزرعوني إلى أن الفضل في هذا الأداء القوي لسوق العقارات في الأشهر الأخيرة يعود للمستثمرين الأجانب في ظل الطلب المتزايد وارتفاع أسعار العقارات وارتفاع العائد على الاستثمار بنسبة كبيرة شجع على تدفق الجنسيات الأجنبية على الشراء بفضل الإجراءات المحفزة والدعم اللامحدود والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة مؤخراً متمثلةً في سياسات دعم الوافدين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، مما ساهم في تعزيز مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.

وأشار الزرعوني إلى أن معرض (إكسبو 2020 دبي) والذي اختتم أعماله في أواخر مارس الماضي كان له أبلغ الأثر في الترويج الجيد للاستثمار والإقامة في دبي وزاد الطلب على شراء العقارات.

وكشف أن السوق العقارية في دبي شهدت تغيرا جذريا لا سيما أنها شهدت في السنوات القليلة الماضية تحولا ملحوظا في الاستثمارات، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، لتشهد زيادة ملموسة في بيع العقارات الفاخرة والمميزة بالتزامن مع زيادة استثمارات أصحاب الثروات، والدخل المرتفع، وذلك بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها، والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والاستثمار.

* مبيعات السبعة أشهر الأولي لعقارات دبي (الفترة من 2000 – 2022)

السنة قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات (صفقة) 2022 130.4 48311 2021 72 31261 2020 35.8 17363 2019 44.41 20701 2018 46 20103 2017 70.71 28895 2016 59.5 24094 2015 74.3 27606 2014 82.5 33136 2013 73.81 32729 2012 39.8 20275 2011 38.7 19463 2010 57.63 33817 2009 103 60337 2008 70.66 12404 2007 21.41 3661 2006 10.55 1406 2005 10.77 1861 2004 7.14 1781 2003 3.89 1199 2002 3.06 1343 2001 2.05 870 2000 0.988 606

المصدر: بيانات هيئة الأراضي والأملاك في دبي

* مبيعات عقارات دبي لشهر يوليو من كل عام (الفترة من 2000 - 2022)

شهر يوليو قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات (صفقة) 2022 16.31 5406 2021 11.25 4414 2020 4.56 2359 2019 7.27 3670 2018 6.29 2748 2017 7.77 4000 2016 11.15 3924 2015 9.78 3817 2014 10.02 3344 2013 13.12 5037 2012 5.38 3068 2011 5.1 2925 2010 4.79 3244 2009 15.37 9581 2008 12.31 2599 2007 3.83 880 2006 1.07 161 2005 0.832 169 2004 1.16 236 2003 0.710 194 2002 0.334 137 2001 0.393 139 2000 0.157 84

المصدر: بيانات هيئة الأراضي والأملاك في دبي

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- انتهى -

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.