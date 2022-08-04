أعلنت أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، وهي أكبر الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليجية، عن نتائجها المالية العائدة إلى فترة النصف الأول من السنة المالية 2022 والمنتهية في 30 يونيو 2022.

بلغ إجمالي الدخل الذي حققته الشركة 96.7 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 257.4 مليون درهم إمارتي خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح البيع ومردود الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال عام 2021) بمعدل 14% ليبلغ 96.7 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 85.1 مليون درهم إمارتي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 7% ليبلغ 67.4 مليون درهم إمارتي في النصف الأول من عام 2022، مقابل 63.1 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق. جدير بالذكر أن صافي الربح المعلن بلغ 66.6 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 235.4 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام السابق والتي تتضمن أرباح البيع ومردود الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال عام 2021.

من ناحية أخرى، نجحت نما القابضة (المعروفة سابقاً باسم جامعة أبوظبي القابضة) في إحراز تقدم ملحوظ خلال الأشهر القليلة السابقة على صعيد تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها، حيث تمكنت من إتمام صفقة الاستحواذ على 100% من أسهم كلية ليوا للتكنولوجيا (ليوا) خلال النصف الأول من عام 2022، فضلاً عن نجاحها في الاستحواذ الناجح على 49% من الحصص المتبقية من أسهم كلية الخوارزمي الدولية. وسوف تساهم تلك الاستحواذات الناجحة في ترسيخ مكانة نما كمزود رائد في تقديم خدمات التعليم العالي والتدريب المهني فائقة الجودة في أبو ظبي، والتي تحتضن أكثر من 10 آلاف طالب مسجّل بمنشآتها التعليمية الثلاث الرائدة.

جدير بالذكر أن صفقات الاستحواذ المذكورة تأتي في إطار الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها أمانات والتي تهدف إلى تعزيز بناء منصتها الرائدة في خدمات التعليم العالي على مستوى المنطقة، والتي تقدم خدماتها حالياً لما يقارب 14 ألف طالب عبر نما القابضة وجامعة ميديلسكس دبي.

وتعليقاً على أداء الشركة، أشاد السيد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، بالنمو القوي لنتائج جميع شركات محفظة أمانات الاستثماريةماأم خلال النصف الأول من عام 2022، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي الربح خلال الفترة. وأعرب الشامسي عن تطلعه الشديد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ضوء التوسعات الجارية لكل من مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، ونما القابضة، وسكون، وجامعة ميديلسكس دبي. ويأتي ذلك بالتوازي مع مساعي أمانات لتعظيم الاستفادة من فرص النمو المطروحة واستهدافها للتوظيف الأمثل لاستثماراتها الرأسمالية في الأصول المتميزة التي تساهم في تحقيق التكامل بمحفظتها الاستثمارية الحالية.

وأكد الشامسي على المكانة القوية التي تحظى بها أمانات، والتي تؤهلها بجدارة لمواصلة تحقيق أهداف النمو التي تتبناها، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها مختلف أسواق العالم. ويأتي ذلك بفضل الاختيار السديد لمحفظة استثمارات أمانات بقطاعات وأسواق تتميز بالمرونة الفائقة في مواجهة مختلف التحديات.

النتائج المالية الموحدة

نجحت محفظة استثمارات الرعاية الصحية في مواصلة مسار النمو القوي الذي تحققه، مسجلةً دخل بقيمة 27.3 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 16.0 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق، نمو بنسبة 71% مقارنة بالعام الماضي.

خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2022،أعلن مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل عن افتتاح توسعة جديدة لمستشفى العين، وشارفت سكون على إتمام المرحلة الأولى من أعمال التجديدات الخاصة بمنشأتها.

تقلصت ربحية محفظة استثمارات التعليم بنسبة 5٪ لتسجل دخلاً قدره 67.8 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بمبلغ 71.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021.

سجلت جامعة ميديلسكس دبي ارتفاعاً في الدخل بنسبة 13% لتسجل 35.0 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 30.9 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق. يعود الأداء المتميز للجامعة إلى نمو عدد الطلاب المسجّلين بنسبة 13% خلال العام الدراسي 2021/2022، مدعوماً بنمو عدد الطلاب المسجّلين في الحرم الثاني الجديد للجامعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 حصلت الجامعة على تقييم 5 نجوم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بالشراكة مع مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية World University Rankings QS، كما صنفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية جامعة ميديلسكس دبي للعام الثاني على التوالي كأكبر جامعة من حيث عدد الطلاب المسجّلين.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لأمانات، عن اعتزازه بالمرونة الفائقة التي تتسم بها محفظة أمانات الاستثمارية، وقدرتها المتواصلة على ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق.

وأوضح حماده أن أمانات تواصل مساعي النمو التي تنهجها والتي تضمنت نجاح شركتها الشقيقة نما القابضة في الاستحواذ على كلية ليوا للتكنولوجيا، وكلية الخوارزمي الدولية. حيث تبع ذلك موافقة أمانات على خطة التوسع بمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واستكمالاً لهذه الجهود، أكد حماده أن الإدارة تمضي قدماً في دراسة العديد من الفرص الاستثمارية المحتملة بهدف التوظيف الأمثل لاستثماراتها الرأسمالية وتنمية محفظتها على نحو مستدام.

#بياناتشركات

- انتهى -

ملخص النتائج المالية (مليون درهم إماراتي) النصف الأول 2021 النصف الأول 2022 التغير الدخل من الاستثمارات[1] 87.3 95.1 9% قطاع الرعاية الصحية 16.0 27.3 71% قطاع التعليم[2] 71.3 67.8 (5%) دخل الفائدة ودخل تشغيلي آخر 3.6 7.4 106% الإطفاء في سعر شراء الأصول (5.8) (5.8) (0%) إجمالي الدخل المعدل[3] 85.1 96.7 14% إجمالي الدخل 257.4 96.7 (62%) تكاليف الشركة القابضة (16.6) (21.8) (31%) تكاليف متعلقة بالعمليات (0.1) (0.8) x7 مصروفات تمويل (5.4) (7.5) (39%) صافي الربح 235.4 66.6 (72%) صافي الربح المعدل[4] 63.1 67.4 7% الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء 82.9 99.8 20% الأرصدة النقدية والرصيد بالبنوك 878.0 716.5 (18%)

[1] تشمل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة وصافي ربح الشركات التابعة ودخل التأجير التمويلي باستثناء الحصص غير الحاكمة وحصة الشركة الناتجة عن عمليات التخارج

[2] تنتهي السنة المالية للأصول التابعة لمحفظة أمانات في قطاع التعليم في 31 أغسطس من كل عام، وبالتالي فإن نتائج أمانات الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 تعكس ستة أشهر (من يناير 2022 إلى يونيو 2022) من السنة المالية لمحفظة أمانات في قطاع التعليم المنتهية في 31 أغسطس 2022.

[3] التعديلات على المساهمات في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي والتي جاءت نتيجة صفقتي التخارج الخاصتين بتعليم القابضة والمركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية

[4] تشمل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة وصافي ربح الشركات التابعة ودخل التمويل والفائدة ودخل الفائدة والدخل التشغيلي الآخر باستثناء الحصص غير الحاكمة و تكاليف الأستحواذ