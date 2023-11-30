أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، حلقة نقاش لرواد البعثة الاستكشافية 69 لمحطة الفضاء الدولية، للحديث عن أبرز اللحظات الخاصة بمهمتهم في الفضاء، إلى جانب خوضهم جولة سياحية داخل المتحف.

وجاءت زيارة اللوفر أبوظبي في إطار الجولة الثقافية في إمارة أبوظبي، التي نظمها المركز لرواد البعثة، والتي تضم رواد فضاء روسكوزموس ديميتري بيتيلين، وسيرجي بروكوبييف، وأندري فيدياييف، ورواد فضاء ناسا فرانك روبيو، وستيفن بوين، ووارين هوبيرغ بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي خاض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. كما انضم إلى الفريق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، والذي كان مسؤولًا عن قيادة البعثة من الأرض.

وبدأ رواد الفضاء زيارتهم بجولة في المتحف، تلاها جولة في معرض "مغامرات عبر الكون"، وهو معرض تفاعلي متواجد في مبنى متحف الطفل، أعلن عنه لأول مرة من قبل رائد الفضاء سلطان النيادي، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

خلال حلقة النقاش التي تلت ذلك، تحدث رواد الفضاء حول تجربتهم في العمل معًا خلال البعثة الاستكشافية 69 على متن محطة الفضاء الدولية، كما تبادلوا الأفكار حول التجارب العلمية الرائدة، وتطوير التقنيات المبتكرة في بيئة الجاذبية الصغرى.

وقد استقطب الحدث جمهوراً متنوعاً، بما في ذلك الطلاب وحضور من مختلف الأعمار، الذين حرصوا على التعرف إلى تجارب رواد الفضاء وأهداف المهمة. أتاحت الجلسة التفاعلية فرصة فريدة للحاضرين لفهم تحديات العيش والعمل في الفضاء.

وصرح مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، قائلاً: "سعدنا اليوم بزيارة رائدَي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق البعثة الاستكشافية 69 إلى متحف اللوفر أبوظبي، وتأتي تلك الزيارة في إطار الوفاء بالتزامنا بتوفير تجارب تعليمية وتثقيفية ملهمة وثرية لجميع زوارنا، كما ترتبط بجوهر ما يقدمه معرضنا "مغامرات عبر الكون"، حيث يقدم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية عن الكون الرحب ليتمكن جميع زوارنا، وخاصة الأطفال، من الانطلاق في رحلة مليئة بالاستكشافات والخيال لفهم عالمنا والكون من حولنا".

وفي وقت سابق من اليوم، زار رواد الفضاء مسجد الشيخ زايد الكبير وبيت الحرفيين. وسمحت هذه الزيارات للطاقم التعرف أكثر إلى التراث والعادات والتقاليد لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أظهر التزام الدولة بمزج ثقافتها العميقة مع التطلعات المستقبلية.

وحول هذه الجولة الثقافية، قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "استضافة طاقم البعثة 69 في مكان مرموق مثل متحف اللوفر أبوظبي يدل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدمج الخبرات الثقافية مع التقدم العلمي. وتلعب زيارة رواد الفضاء، وخاصة تفاعلهم مع الشباب، دورًا حاسمًا في إلهام الجيل القادم من مستكشفي وعلماء الفضاء".

#بياناتشركات

- انتهى -